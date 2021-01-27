Дмитрий Азаров сделает заседания комиссии по лицензированию УК доступными для сми и граждан

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Такое поручение Глава региона дал на заседании Правительства, где рассматривался вопрос о внесении изменения в статью 28.1 Закона Самарской области «О жилище».

Руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова вышла с предложением о проведении заседаний комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в режиме видеоконференцсвязи. Поскольку в регионе продолжают действовать ограничения, а в комиссии участвуют люди старше 65 лет, целесообразно дать возможность проводить ее заседания в дистанционном формате.

Губернатор предложение одобрил и отметил, что такая форма работы позволяет организовать широкий доступ к заседанию комиссии всем желающим – как средствам массовой информации, так и активным жителям.

«Вы знаете, что тема качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг является актуальной для многих территорий Самарской области. И вопросы ЖКХ люди на регулярной основе ставят, в первую очередь, перед муниципальной властью, к чьим полномочиям относится вопрос. Но самое деятельное участие в наведении порядка принимает и министерство и ГЖИ. И здесь есть достаточно серьёзный результат. У нас целый ряд недобросовестных компаний покинули рынок», - отметил Дмитрий Азаров. Повышение контроля за качеством и прозрачностью управляющих организаций со стороны ГЖИ позволило не допускать фальсификаций, четко исполнять протоколы общих собраний жильцов и следовать мнению людей.

«Я хочу вас поблагодарить за эту работу, вы на стороне людей всегда, - обратился Губернатор к Виктории Катковой. - Мы оздоравливаем ситуацию на рынке предоставления жилищных услуг. Но вопросы по работе инспекции, рассмотрения, в том числе, подачи заявок на получение лицензии люди ставят. Давайте эту возможность использовать и для повышения открытости комиссии. Транслировать это в интернет, в прямом эфире, чтобы все заинтересованные, в первую очередь, те жилые дома, которые та или иная компания обслуживает, могли видеть, как рассматривался вопрос. Полная прозрачность для собственников жилья должна быть обеспечена. Это принцип работы правительства – открыто, в интересах людей».

Кроме того, Глава региона поручил ГЖИ обратить особое внимание на жалобы, поступающие от старших по домам: «Зачастую людей, которые взвалили на себя эту работу по организации предоставления жилищно-коммунальных услуг по дому, не слышат ни управляющие компании, ни, к сожалению, главы муниципальных образований. Люди обращаются напрямую ко мне. Я попрошу вас проинвентаризировать такие жалобы, и мне представить в течение недели».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что всегда с особой благодарностью относится к старшим по домам, которые зачастую на добровольной основе ведут чрезвычайно ответственную и важную работу. Но нередко их проблемы остаются без должного внимания.

«Мы должны особым образом откликаться на их просьбы, жалобы и предложения. С огромным уважением отношусь к этим людям, которые делают огромную работу для всего нашего общества. Пока мы не добьёмся, чтобы этих людей слышали и УК и главы муниципальных образований, будем работать напрямую. Попрошу вас отдельное внимание этому уделять», - резюмировал Губернатор.