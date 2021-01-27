Дмитрий Азаров сделает заседания комиссии по лицензированию УК доступными для сми и граждан

Я нашел ошибку
Главные новости:
Сегодня это и музей и научно-образовательный центр, где собрана крупнейшая в мире коллекция отечественных авиадвигателей.
Центр истории авиационных двигателей Самарского университета отмечает 30-летие
Вице-премьер Чернышенко: кадровая ротация РЦТ по итогам первого года работы составила более 15%
Ежедневный мониторинг касается объектов торговли и услуг различной площади и организационно-правовой формы. 
В Октябрьском районе выявлено порядка 300 нарушений в работе предпринимателей
Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе.
В СО дети с особыми потребностями будут получать услуги по реабилитации на дому
Участниками Фестиваля стали коллективы, представляющие 16 городов и районов Самарской области.
Подведены итоги регионального этапа фестиваля «Театральное Приволжье»
Новую доску и экипировку: комплект защиты, ботинки, крепления, шлем. Все профессионального уровня.
Новый сноуборд вручили Сергею Новикову - первому самарскому чемпиону по парасноуборду
28 января состоится видеолекция Юрия Рощевского: «Самарская Лука – уникальная территория Поволжья».
В СОУНБ расскажут о Самарской Луке
В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура».
Дмитрий Азаров обсудил с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС проекты в сфере демографии и культуры 
Самара  -4 °C, Тольятти  -5 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.04
-0.6
EUR 91.22
-0.45
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
На ГКЛ "СОК" состоятся II Детские соревнования по горным лыжам памяти Николая Павловича Петрякова
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
На УСЦ "Чайка" состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы"
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Дмитрий Азаров сделает заседания комиссии по лицензированию УК доступными для сми и граждан

27 января 2021 14:39
136
Губернатор отметил, что такая форма работы позволяет организовать широкий доступ к заседанию комиссии всем желающим.

Такое поручение Глава региона дал на заседании Правительства, где рассматривался вопрос о внесении изменения в статью 28.1 Закона Самарской области «О жилище».

Руководитель Государственной жилищной инспекции Самарской области Виктория Каткова вышла с предложением о проведении заседаний комиссии по лицензированию предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в режиме видеоконференцсвязи. Поскольку в регионе продолжают действовать ограничения, а в комиссии участвуют люди старше 65 лет, целесообразно дать возможность проводить ее заседания в дистанционном формате.

Губернатор предложение одобрил и отметил, что такая форма работы позволяет организовать широкий доступ к заседанию комиссии всем желающим – как средствам массовой информации, так и активным жителям.

«Вы знаете, что тема качественного предоставления жилищно-коммунальных услуг является актуальной для многих территорий Самарской области. И вопросы ЖКХ люди на регулярной основе ставят, в первую очередь, перед муниципальной властью, к чьим полномочиям относится вопрос. Но самое деятельное участие в наведении порядка принимает и министерство и ГЖИ. И здесь есть достаточно серьёзный результат. У нас целый ряд недобросовестных компаний покинули рынок», - отметил Дмитрий Азаров. Повышение контроля за качеством и прозрачностью управляющих организаций со стороны ГЖИ позволило не допускать фальсификаций, четко исполнять протоколы общих собраний жильцов и следовать мнению людей.

«Я хочу вас поблагодарить за эту работу, вы на стороне людей всегда, - обратился Губернатор к Виктории Катковой. - Мы оздоравливаем ситуацию на рынке предоставления жилищных услуг. Но вопросы по работе инспекции, рассмотрения, в том числе, подачи заявок на получение лицензии люди ставят. Давайте эту возможность использовать и для повышения открытости комиссии. Транслировать это в интернет, в прямом эфире, чтобы все заинтересованные, в первую очередь, те жилые дома, которые та или иная компания обслуживает, могли видеть, как рассматривался вопрос. Полная прозрачность для собственников жилья должна быть обеспечена. Это принцип работы правительства – открыто, в интересах людей».

Кроме того, Глава региона поручил ГЖИ обратить особое внимание на жалобы, поступающие от старших по домам: «Зачастую людей, которые взвалили на себя эту работу по организации предоставления жилищно-коммунальных услуг по дому, не слышат ни управляющие компании, ни, к сожалению, главы муниципальных образований. Люди обращаются напрямую ко мне. Я попрошу вас проинвентаризировать такие жалобы, и мне представить в течение недели».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что всегда с особой благодарностью относится к старшим по домам, которые зачастую на добровольной основе ведут чрезвычайно ответственную и важную работу. Но нередко их проблемы остаются без должного внимания.

«Мы должны особым образом откликаться на их просьбы, жалобы и предложения. С огромным уважением отношусь к этим людям, которые делают огромную работу для всего нашего общества. Пока мы не добьёмся, чтобы этих людей слышали и УК и главы муниципальных образований, будем работать напрямую. Попрошу вас отдельное внимание этому уделять», - резюмировал Губернатор.

 

 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Политика региона
27 января 2021  17:43
Вице-премьер Чернышенко: кадровая ротация РЦТ по итогам первого года работы составила более 15%
Подготовлен рейтинг цифровой трансформации федеральных министерств, в котором 18 ведомств показали высокий результат эффективности. Политика региона
9
27 января 2021  17:20
Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе.
В СО дети с особыми потребностями будут получать услуги по реабилитации на дому
Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе. Политика региона
32
27 января 2021  16:44
В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура».
Дмитрий Азаров обсудил с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС проекты в сфере демографии и культуры 
В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура». Политика региона
112
Весь список
Выборы в Самарской области
28 сентября 2020  10:39
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Стали известны сроки выборов глав районов Самары
Отбирать кандидатов будут через конкурс. Выборы в Самарской области
4383
24 сентября 2020  10:38
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Районам в Самаре дали меньше месяца на выбор новых глав
Документы от кандидатов на должности глав районов Самары будут приниматься с 28 сентября по 12 октября. Выборы в Самарской области
4208
15 сентября 2020  09:56
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
В Самарской области подвели предварительные итоги выборов
По предварительным данным явка на выборах составила 35,63%. При этом досрочно проголосовало 20%. Выборы в Самарской области
4969
Весь список
Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
7575
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
14131
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
12606
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
35081
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
36835
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
36419
Весь список

Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!

Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.


Подробнее→
В центре внимания
Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе.
27 января 2021  17:20 
В СО дети с особыми потребностями будут получать услуги по реабилитации на дому
Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе. Политика региона
17
В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура».
27 января 2021  16:44 
Дмитрий Азаров обсудил с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС проекты в сфере демографии и культуры 
В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура». Политика региона
96
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
27 января 2021  13:55 
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
Несанкционированные протестные акции с участием детей и студенческой молодежи вызвали серьезную озабоченность. Социум
302
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
27 января 2021  12:39 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 27 января выявлены 275 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
410
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
2010
Весь список
Акценты
Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе.
27 января 2021  17:20 
В СО дети с особыми потребностями будут получать услуги по реабилитации на дому
Такая мера будет предоставляться не только в период распространения коронавирусной инфекции и действия ограничительных мер, но и на постоянной основе. Политика региона
19
В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура».
27 января 2021  16:44 
Дмитрий Азаров обсудил с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС проекты в сфере демографии и культуры 
В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура». Политика региона
107
Участок протяженностью более 10 км приведен в порядок по контракту жизненного цикла.
27 января 2021  15:00 
Благодаря нацпроекту в регионе отремонтировали дорогу туристического и школьного маршрутов
Участок протяженностью более 10 км приведен в порядок по контракту жизненного цикла. Благоустройство региона
178
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
7252
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
7733
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
12660
Весь список
Новости Тольятти
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
312
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
1267
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
2155
Весь список