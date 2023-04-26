Я нашел ошибку
Главные новости:
Дополнительные поезда свяжут станции КбшЖД с Москвой, Санкт-Петербургом и югом России в праздничные дни мая
В настоящее время, как и в 2022 году, Самарская область входит в тройку лидеров по числу идей и инициатив, представленных на форум.
Прием заявок на форум «Сильные идеи для нового времени» продлен до 21 мая
Научный коллектив СамГТУ создал новые материалы на основе пористых структур.
В Самарском политехе исследовали новые свойства композиционных полимеров
Предметом обсуждения в игровой форме стала энергетическая безопасность и бережное отношение к природе.
Энергетики провели урок энергобезопасности и экологии для школьников Тольятти
Во время уборки территории волонтёры расчистили туристический маршрут протяженностью свыше полутора тысяч метров.
Сбербанк и министерство туризма Самарской области собрали свыше 3 тонн мусора на Царёвом кургане
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
Следж-хоккей , он же хоккей на санях , представляет собой командную игру на льду, для детей с ограниченными возможностями.
Благотворительный фонд «Преобразование» ведет набор в тольяттинскую следж-хоккейную команду
Региональный проект «Старшее поколение» помогает пожилым людям увидеть жизнь в ярких красках.
В Сызрани для жителей «серебряного» возраста открыта художественная мастерская «Жизнь на холсте».
Наверх
Самара  +20 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 81.55
0.28
EUR 90.03
0.57
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Самарский политех отмечает 90-летие со дня основания военной кафедры
В Самаре состоится встреча с писателем, драматургом, общественным деятелем Юрием Поляковым
Форматы проведения акции «Бессмертный полк - 2023» в Самарской области обсудят на пресс-конференции
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России

26 апреля 2023 15:18
125
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!». Фестиваль состоится с 1 по 6 мая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области.

«Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами. Именно поэтому проект здесь получил такую поддержку людей. Самарская область становится центром Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля. Здесь, на берегах Волги, очень хорошо понимают, с чем борется Россия. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром», – отметил Дмитрий Азаров.

На фестиваль приедут музыканты из разных стран мира – Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом.

«Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из Европы, из Америки, из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь – проводить первый в новейшей истории России Антифашистский фестиваль», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что идея проведения фестиваля была поддержана на федеральном уровне. Губернатор поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив и его руководителя Романа Карманова за помощь и отметил, что такой фестиваль способен консолидировать работу всех общественных движений, стремящихся остановить фашизм в мире.

Самарская область не случайно выбрана площадкой для первого Антифашистского фестиваля в новейшей истории России. Здесь активно поддерживают участников СВО и семьи военнослужащих. Также здесь особо чтят историю – Самарская (Куйбышевская) область была кузницей оружия Победы в Великой Отечественной войне, а город Куйбышев – запасной столицей. За вклад в Великую Победу двум городам – Самаре и Сызрани – указом президента Владимира Путина присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

В свою очередь Виталий Миронов, руководитель проекта фестиваля «Гитары в строю!» отметил, что не только военная Победа над фашизмом ковалась в Самарской (Куйбышевской) области, но и Победа духовная. Именно здесь рождались смыслы, позволившие нашему народу победить фашизм в годы Великой Отечественной войны.

«Здесь ковалась еще и духовная Победа, что не менее важно. Сюда переехали все ключевые творческие коллективы СССР, отсюда шла трансляция представлений Большого театра, отсюда вещал диктор Юрий Левитан, который поднимал народ на подвиг силой своего голоса», – отметил Виталий Миронов.

Фестиваль может стать ежегодной традицией, самым масштабным мероприятием в России в начале мая, предваряющим празднование Дня Победы.

Где пройдет фестиваль

- Площадки фестиваля откроются в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 мая в 11:00 на митинге-концерте «Мир, труд, май!» на площади Куйбышева в Самаре.

- Участники легендарного международного мотоклуба «Ночные волки» 1 мая совершат мотопробег по Самарской области.

- 1 и 6 мая в скверах площади Куйбышева в Самаре откроются интерактивные площадки Фестивального городка. Там будут арт-инсталляции, виртуальные музеи, мастер-классы, просветительские лекции, игровые и творческие зоны. Время работы с 12:00 до 20:00.

- Также запланированы общественные дискуссии и круглые столы, в которых примут участие политологи, деятели культуры разных стран.

- В завершающий день фестиваля, 6 мая, гостей ждет гала-концерт на площади Куйбышева с участием актера Стивена Сигала, который исполнит блюзовые композиции. Также в концерте примут участие заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко, а также зарубежные исполнители Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России «Гренада» и группа Opcio K-95 (Каталония).

Вход на все мероприятия фестиваля – бесплатный. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

 

Фото:   пресс-служба правительства СО

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного дела первооткрывателей космоса.
12 апреля 2023, 15:05
«У нашего аэрокосмического кластера большое будущее» - Дмитрий Азаров принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню космонавтики
Дмитрий Азаров поблагодарил тружеников РКЦ «Прогресс», еще десятков предприятий и трудовых коллективов за продолжение славного... Общество
2182
Президент пожелал Дмитрию Азарову успехов на выборах
11 апреля 2023, 21:46
Президент пожелал Дмитрию Азарову успехов на выборах
Выборы состоятся 10 сентября 2023 года. Политика
1457
В Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна».
11 апреля 2023, 16:22
По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области упростят процедуру медицинских осмотров для военнослужащих-контрактников
В Самаре выстроен механизм медицинского освидетельствования граждан, поступающих на военную службу по контракту, в режиме «единого окна». Общество
1894
В центре внимания
Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!».
26 апреля 2023  15:18
Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России
113
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
26 апреля 2023  11:17
День компетенций платформы «Россия – страна возможностей» прошел в Самаре
190
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
26 апреля 2023  10:37
27 апреля в Красноглинском районе запланированы аварийные работы на водопроводных сетях
173
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
25 апреля 2023  13:30
Самарский Губернатор Дмитрий Азаров откликнулся на просьбу вдовы Героя России
392
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
25 апреля 2023  13:19
На мультимедийных экранах площади Славы работает фотовыставка, посвящённая Дню Пожарной охраны Российской Федерации
1780
Весь список