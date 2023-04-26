Дмитрий Азаров: Самарская область становится центром антифашистского движения России

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в ходе пресс-конференции рассказал журналистам о программе первого Международного фестиваля антифашистской песни «Гитары в строю!». Фестиваль состоится с 1 по 6 мая при поддержке Президентского фонда культурных инициатив и Правительства Самарской области.

«Самарская область богата талантливыми людьми, настоящими патриотами. Именно поэтому проект здесь получил такую поддержку людей. Самарская область становится центром Антифашистского движения России, и не только в дни фестиваля. Здесь, на берегах Волги, очень хорошо понимают, с чем борется Россия. Какой античеловеческой идеологии мы противостоим сегодня всем миром», – отметил Дмитрий Азаров.

На фестиваль приедут музыканты из разных стран мира – Великобритании, Испании, Италии, Словении, Никарагуа, а также эксперты мирового уровня – политологи и историки, поддерживающие борьбу с неонацизмом.

«Нам пытаются внушить, что мы остались одни, что мы в изоляции. Это абсолютно не так. Мы сегодня принимаем гостей из Европы, из Америки, из разных стран. Это говорит о том, что поддержка у нашей страны есть. Это большая честь – проводить первый в новейшей истории России Антифашистский фестиваль», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Он отметил, что идея проведения фестиваля была поддержана на федеральном уровне. Губернатор поблагодарил Президентский фонд культурных инициатив и его руководителя Романа Карманова за помощь и отметил, что такой фестиваль способен консолидировать работу всех общественных движений, стремящихся остановить фашизм в мире.

Самарская область не случайно выбрана площадкой для первого Антифашистского фестиваля в новейшей истории России. Здесь активно поддерживают участников СВО и семьи военнослужащих. Также здесь особо чтят историю – Самарская (Куйбышевская) область была кузницей оружия Победы в Великой Отечественной войне, а город Куйбышев – запасной столицей. За вклад в Великую Победу двум городам – Самаре и Сызрани – указом президента Владимира Путина присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

В свою очередь Виталий Миронов, руководитель проекта фестиваля «Гитары в строю!» отметил, что не только военная Победа над фашизмом ковалась в Самарской (Куйбышевской) области, но и Победа духовная. Именно здесь рождались смыслы, позволившие нашему народу победить фашизм в годы Великой Отечественной войны.

«Здесь ковалась еще и духовная Победа, что не менее важно. Сюда переехали все ключевые творческие коллективы СССР, отсюда шла трансляция представлений Большого театра, отсюда вещал диктор Юрий Левитан, который поднимал народ на подвиг силой своего голоса», – отметил Виталий Миронов.

Фестиваль может стать ежегодной традицией, самым масштабным мероприятием в России в начале мая, предваряющим празднование Дня Победы.

Где пройдет фестиваль

- Площадки фестиваля откроются в Самаре, Тольятти, Чапаевске, Жигулевске, Сызрани, Новокуйбышевске. Торжественное открытие фестиваля состоится 1 мая в 11:00 на митинге-концерте «Мир, труд, май!» на площади Куйбышева в Самаре.

- Участники легендарного международного мотоклуба «Ночные волки» 1 мая совершат мотопробег по Самарской области.

- 1 и 6 мая в скверах площади Куйбышева в Самаре откроются интерактивные площадки Фестивального городка. Там будут арт-инсталляции, виртуальные музеи, мастер-классы, просветительские лекции, игровые и творческие зоны. Время работы с 12:00 до 20:00.

- Также запланированы общественные дискуссии и круглые столы, в которых примут участие политологи, деятели культуры разных стран.

- В завершающий день фестиваля, 6 мая, гостей ждет гала-концерт на площади Куйбышева с участием актера Стивена Сигала, который исполнит блюзовые композиции. Также в концерте примут участие заслуженные артисты России Денис Майданов и Сергей Войтенко, а также зарубежные исполнители Джими МакРэй, группа LiberАrte, Сашо Гачник, Франсуа Модеме, народный ансамбль России «Гренада» и группа Opcio K-95 (Каталония).

Вход на все мероприятия фестиваля – бесплатный. С подробной программой фестиваля можно ознакомиться на сайте проекта и в официальной группе фестиваля в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: пресс-служба правительства СО