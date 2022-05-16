Дмитрий Азаров: Самарская область будет сотрудничать с городом Снежное в ДНР  

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Самарская область в ближайшее время заключит соглашение о сотрудничестве с городом Снежное Донецкой народной республики. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Азаров в ходе заседания штаба по повышению устойчивости экономики региона.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков, которые откликнулись на чужую беду и помогли жителям Донбасса. Губернатор отметил, что на территорию ДНР и ЛНР из Самарской области уже отправлены сотни тонн гуманитарной помощи. Кроме того, жители региона помогают прибывшим вынужденным переселенцам.

- Хочу еще раз поблагодарить трудовые коллективы, предприятия, жителей Самарской области, которые откликнулись на чужую беду, всемерно помогают вынужденным переселенцам с Донбасса, формируют гуманитарную помощь. Мы отправили уже сотни тонн гуманитарной помощи. Спасибо нашим землякам! Мы даже не обо всей помощи, которая отправляется, знаем, потому что помощь оказывают отдельные предприниматели, трудовые коллективы, и делают это искренне на постоянной основе. Спасибо за такое братское отношение к братскому народу.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что отношения между Самарской областью и Донбассом укрепляются каждый день. Регион выходит на новый этап - в ближайшее время ожидается подписание соглашения о сотрудничестве с территорией ДНР. Чтобы помощь была более точной и эффективной, регион выбрал для оказания поддержки конкретный населенный пункт.

- Предварительно мы совместно с нашими товарищами определили город Снежное Донецкой народной республики, который находится на востоке ДНР. Туда уже выехала наша группа - представителей региональной и муниципальной власти.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что сейчас представители Самарской области вместе с властями города Снежное определяют, какая конкретная помощь необходима жителям населенного пункта. Глава 63 региона акцентировал внимание на том, что все силы по договорённостям будут концентрированы. Впереди много работы: восстановление экономики и систем жизнеобеспечения, подготовка к учебному году, оказание медицинской поддержки. Представители Самарской области также приняли участие в мероприятиях ко Дню Победы, в частности, 9 Мая поздравили от Самарской области ветеранов Великой Отечественной войны.