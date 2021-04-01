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В четверг, 1 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провёл расширенное заседание Совета по межнациональным отношениям. Участие в нём приняли заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Фарит Мухаметшин, главы городов и районов, представители общественных объединений региона.

Межнациональное единство является достоянием всей страны и Самарской области. В России веками в мире и согласии проживают представители 193-х национальностей. В Самарской области сегодня их 157.

«Наше общее достояние – это уникальные традиции, культура, обычаи народов, которые веками живут в Поволжье, на Самарской земле. Укрепление межнационального согласия, сохранение самобытных национальных культур – один из наших безусловных приоритетов. И это прямо закреплено в Стратегии государственной национальной политики России», – подчеркнул Глава региона.

Он также добавил, что в условиях постоянно меняющегося мира – с его новыми вызовами и угрозами – необходимо укреплять межнациональные отношения. Эти вопросы, как сказал Президент России Владимир Путин, требуют каждодневной работы: «Внимание к вопросам реализации национальной политики, особенно на местах, должно быть пристальным и постоянным, а действия – максимально деликатными, тактичными, корректными».

Работе по сохранению мира и согласия между представителями разных национальностей в нашем регионе уделяется особое внимание, состояние межнациональных отношений оценивается как стабильное.

«Мы всегда помним, что национальная политика – это область, которая не прощает непрофессионализма, ошибок, фальши, бюрократического отношения. Поэтому нам очень важно услышать, как вы оцениваете ситуацию на сегодняшний день, какие видите вызовы, угрозы, где нам с вами нужно работать на опережение, а где – уже действовать решительно», – подчеркнул Губернатор, обращаясь к участникам встречи.

Большую роль в реализации государственной национальной политики, в сбережении этнокультурного, языкового богатства, исторического наследия всех народов играют институты гражданского общества.

«Именно для укрепления взаимодействия в этой сфере Союзом народов Самарской области была проведена работа по созданию общественных советов по межнациональным отношениям в каждом районе и городе региона. Деятельность этих общественных структур призвана усилить и активизировать работу по сохранению культурного многообразия, укреплению межнационального мира и согласия на местах», – напомнил Дмитрий Азаров.

Формирование советов по межнациональным отношениям в муниципалитетах была начата осенью прошлого года и завершилась в январе текущего. Председатель Самарской региональной общественной организации «Союз народов Самарской области» Ростислав Хугаев отметил, что в эту работу включились все руководители национально-культурных объединений губернии.

«Сегодня создано около 150 организаций на местах, – отметил он, обращаясь к руководителю региона. – Вы можете рассчитывать на нас, нашу помощь в любых вопросах. Мы готовы работать вместе с созданными советами во благо нашей области».

Первым положительным опытом такого взаимодействия с участниками заседания поделилась председатель комиссии по вопросам культуры, молодежной политики, межнациональных и межконфессиональных отношений Общественной палаты области Любовь Колесникова. Она отметила, что в прошлом году, несмотря на все ограничения, велась активная работа посредством современных технологий.

«Мы начали создавать короткие ролики для Tik-tok, проводить различные челленджи в социальных сетях, научились проводить видеоконференции. Мы расширили возможности наших сельских клубов, районных объединений, чтобы они узнавали новое и вместе с нами участвовали в этой работе. Для нас этот год стал шагом к приобщению к современным технологиям. Это было трудно, но нам удалось расширить свою аудиторию и привлечь молодёжь», – рассказала Любовь Колесникова.

Конечно, без сложностей при организации мероприятий в онлайн-режиме не обошлось. В некоторых удалённых населённых пунктах подвело качество связи. Кроме того, не все общественные организации и объединения оснащены необходимым количеством компьютеров. «Иногда нам требуется помощь специалистов», – обратилась Любовь Колесникова к Губернатору и предложила идею «цифрового волонтёрства» для освоения технологий.

Дмитрий Азаров поддержал такую инициативу и предложил составить список конкретных поселений, где страдает качество связи и организациям нужна помощь по приобретению техники.

«Давайте изложим проблематику и системно над ней подумаем. Регион активно участвует в программе «Устранение цифрового неравенства». И мы огромную работу сделали в прошлом году по обеспечению устойчивым интернетом населённых пунктов Самарской области. В этом году мы обязательно продолжим решать эти вопросы», – подчеркнул Губернатор.

Отдельное внимание участники совещания уделили созданию «Парка дружбы народов» в Куйбышевском районе Самары. Это большой этнокультурный комплекс, включающий 20 домов и подворий, которые представляют и раскрывают культуру народов, проживающих в губернии. Проект уже представлен на федеральном уровне и получил высокую оценку. Ростислав Хугаев отметил: благодаря вниманию и поддержке Губернатора Дмитрия Азарова, Главы областной столицы Елены Лапушкиной все работы завершатся уже летом этого года. Будет выполнено и благоустройство прилегающей территории. «Мы приведём в порядок прилегающую территорию, отремонтируем часть дорог, подкрасим опоры освещения. Конечно, мы поработаем с собственниками зданий, чтобы они поправили свои заборы, фасады», – добавила Елена Лапушкина.

В этом году все жители отмечают 170-летие нашей губернии. И одной из площадок проведения просветительских, торжественных, праздничных мероприятий станет «Парк дружбы народов».

Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область одна из немногих, где школьники изучают историю родного края по учебнику, созданному в собственном регионе. При этом будет готовиться обновленное издание – с более детализированным материалом. Губернатор призвал представителей национальных организаций принять участие в его наполнении: «Главное – вызвать интерес к истории родной земли».

Во время беседы председатель Самарской областной общественной организации «Лига азербайджанцев Самарской области» Ширван Керимов поднял вопросы воспитания и доступности образования для детей мигрантов. Напомним, речь об этом шла на заседании Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям. Дмитрий Азаров отметил, что сигналов об отсутствии доступа к получению образования у детей мигрантов ему не поступало. Тем не менее, он поручил министерству образования и науки региона в деталях рассмотреть и проанализировать этот вопрос, чтобы удостовериться в том, что дети получают необходимые знания в образовательных учреждениях в полном объёме.

Помимо прочего, участники совещания обсудили вопросы сохранения традиций и культуры народов, создания и установки мемориальных комплексов и памятников, проведения межнациональных мероприятий. Без внимания не осталась и подготовка к предстоящим выборам депутатов Государственной думы и областного парламента. В завершении заседания, Губернатор отметил, что площадка Совета стала эффективной.

«Даже если в какой-то общественной организации возникают ситуации, связанные с недопониманием, здесь за большим круглым столом в расширенном составе с коллегами из муниципалитетов мы можем обсудить все вопросы – без излишней бюрократии, без чинов и званий, а просто глядя друг другу в глаза, понимая, что мы делаем одно общее дело. Очень хорошо, что такой Совет есть, я в этом сегодня убедился, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Не сомневаюсь, что наши слаженные действия, активная позиция лидеров национальных общин региона помогут решить стоящие перед нами задачи. Для этого у нас есть всё – добрая воля, согласие и взаимопонимание».