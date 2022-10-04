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Дмитрий Азаров проверил условия проживания и боевой подготовки призванных на службу земляков

4 октября 2022 22:43
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Глава региона приехал в подразделение, чтобы пообщаться с мобилизованными по всем интересующимся их вопросам, оценить условия быта и питание.

Во вторник, 4 октября, работая в Тольятти, губернатор Дмитрий Азаров побывал в войсковой части, где встретился с земляками, призванными на службу в рамках частичной мобилизации. Глава региона приехал в подразделение, чтобы пообщаться с мобилизованными по всем интересующимся их вопросам, оценить условия быта и питание, обсудить, по каким направлениям необходима поддержка региональных властей.

Как доложил главе региона врио командира воинской части подполковник Андрей Новак, сейчас в части идет боевое слаживание. Подготовка бойцов ведётся в соответствии с задачами, поставленными Президентом страны, Верховным Главнокомандующим ВС РФ Владимиром Путиным.

«Наши земляки показывают себя очень достойно. Военнослужащие оказывают им помощь, передают боевой опыт», - сообщил врио командира воинской части.

Глава региона осмотрел казармы, территорию части, на которой расположен мемориальный комплекс, посвященный Героям Советского Союза и Героям России, и пообщался с бойцами.

Житель Тольятти Петр Дмитриев рассказал руководителю области, что в годы Великой Отечественной войны у него оба деда воевали с фашизмом. Поэтому, когда принесли повестку, он, не колеблясь, встал на защиту своей страны.

«Сегодня с нами занимаются профессиональные военнослужащие, которые подсказывают, учат, рассказывают, что нужно делать, к чему готовиться, - отметил Петр. - Родина призвала, и я считаю, что надо последовать примеру наших дедов. Наши матери, жены и дети - это самое святое, что есть у нас, и мы будем стараться сделать все, чтобы защитить их».

Дмитрий Азаров задал вопрос о том, как проходит подготовка. Бойцы отметили, что в начале было тяжело привыкнуть к солдатским условиям, но уже сейчас все бытовые и учебные процессы отлажены. Занятия по боевой, тактической, медицинской подготовке проводятся ежедневно.

«Здесь бригада легендарная, собраны серьезные, профессиональные люди, которые умеют достигать поставленных задач, в том числе, в вопросах подготовки. Как говорится, тяжело в учении, легко в бою. Дай Бог, чтобы так и было», - обратился Дмитрий Азаров к землякам.

«Ребята, которые сейчас защищают Родину, уже чувствуют вашу поддержку и ожидают подкрепление», - отметил Андрей Новак.

Среди мобилизованных и Александр Завьялов из Безенчукского района. В свои 25 лет, несмотря на то, что дома остались родители и супруга, которая ждет ребенка, принял повестку с честью и явился в военкомат.

«У меня есть военная специальность – механик-водитель. Раньше я проходил военную службу в воздушно-десантных войсках, – рассказал он. – Конечно, родные и близкие переживают. Но я уверен, что все будет хорошо».
Говоря о бытовых условиях, он отметил, что кормят хорошо. Военная подготовка пока дается непросто, но он справляется со всеми задачами.

«Занимаемся физической, тактической, медицинской подготовкой. Все рассказывают, объясняют, как правильно, как нужно. Я готов защищать Родину», – сказал Александр.

В ходе разговора бойцы обратились к губернатору с вопросами о социальной поддержке семей, отсрочке кредитных платежей.

Дмитрий Азаров рассказал, что в регионе ведется работа по созданию социального паспорта каждой семьи военнослужащего.

«Всем главам муниципальных образований совместно с социальными службами поставлена задача по формированию такого социального паспорта семей военнослужащих. На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах - устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыш или забора. Понятно, когда мужское плечо есть, семье спокойнее. А когда вы на защите Родины, здесь мы плечо подставить обязаны», - подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что на оперативном совещании в Правительстве региона этот вопрос будет рассматриваться на постоянной основе, а главы городов и районов будут отчитываться о проделанной работе.

Прозвучал вопрос и о сохранении рабочих мест. Глава региона напомнил, что на период мобилизации не прекращаются трудовые взаимоотношения. Это правило должно четко соблюдаться всеми работодателями.

«С крупнейшими предприятиями я это обсуждал, сегодня встречался с руководителем АВТОВАЗа Максимом Соколовым, проговорили с ним этот вопрос», - сообщил Дмитрий Азаров.

Также решением Государственной Думы принят закон о кредитных каникулах для призванных в рамках частичной мобилизации граждан.

«Сейчас буквально каждый день законодательство дополняется, формируются дополнительные меры поддержки, принимаются решения», - добавил глава региона.

Отдельной темой для обсуждения стало доукомплектование мобилизованных экипировкой. Напомним, она закупается на средства, выделенные из резервного фонда Правительства. Были собраны заявки от командиров частей, сформирован перечень из 11 наименований. Экипировка в ближайшие дни будет доставлена в части.

«До отправки бойцов вся экипировка должна быть поставлена», - поставил задачу подчиненным губернатор.

Глава региона также напомнил, что поддержка армии оказывается на постоянной основе. В ней принимают участие и благотворительные фонды, и частные лица, предприниматели, чиновники.

«Понятно, что армия обеспечена всем необходимым, но находясь в постоянном взаимодействии с командармом, мы стараемся оперативные потребности закрывать», - отметил глава региона.

Бойцы отметили, что проходят подготовку с боевым настроем, а все задачи планомерно решаются.

«Очень много бойцов, у которых воевали деды. Все готовы защищать Родину», - сообщил Алексей Новак.

Дмитрий Азаров поблагодарил земляков за ответственность, мужество, патриотизм.

«Это наша Родина, и нам ее защищать», - сказали в ответ бойцы.

 

Фото: Юлия Рубцова

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

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