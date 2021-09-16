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Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами

16 сентября 2021 11:23
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Дмитрий Азаров провел заседание Общественного штаба по независимому наблюдению за выборами

15 сентября, в среду, Губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с Общественным штабом по независимому наблюдению за выборами. В ходе заседания его участники обсудили ход избирательной кампании, вопросы обеспечения безопасности процесса голосования и доступности избирательных участков для всех групп населения во время предстоящего трехдневного голосования.

Открывая заседание, Губернатор поблагодарил членов штаба Общественного наблюдения за огромную проделанную работу, в том числе, по подготовке и обучению корпуса независимых наблюдателей. На предложение принять участие в этой работе откликнулось большое количество человек. Вся деятельность штаба была открытой и прозрачной.

«Эта работа создала значительный задел для того, чтобы выборы на территории региона прошли в соответствии с духом и буквой закона»,  — подчеркнул Глава региона.

Также Дмитрий Азаров отметил важность организации наблюдения за ходом голосования.

«Считаю очень ценным, что у каждого кандидата есть возможность участвовать в телемарафонах. Рассчитываю, что кандидаты активно воспользуются этой возможностью», — сказал Губернатор и выразил надежду, что в дни голосования – с 17 по 19 сентября – работа будет выстроена таким образом, чтобы своевременно реагировать на любые нарушения закона и не допустить провокаций.

О том, как была построена деятельность Общественного штаба в минувшие месяцы и как она будет строиться в дни голосования, рассказал председатель Общественной палаты Самарской области Виктор Сойфер. Он напомнил, что штаб был создан 11 марта текущего года. В него вошли представители Общественной палаты, представители некоммерческих организаций, средств массовой информации, юристы.

Штабом было проведено более 30 конференций, форумов, круглых столов и семинаров, были подписаны соглашения о сотрудничестве с региональной Избирательной комиссией, с Уполномоченным по правам человека в Самарской области.

Председатель Общественного штаба Галина Николаева рассказала, что одна главных задач штаба – это обучение наблюдателей. Его прошли почти 5,5 тысяч человек. Также Штаб провел ряд мероприятий для различных групп избирателей, например, для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В мероприятиях приняли участие члены Самарских региональных отделений Всероссийского общества инвалидов, общества глухих, общества слепых, организации инвалидов-колясочников. Был проведен круглый стол с участием представителей молодежных организаций.

Для информирования населения о выборах созданы площадки Штаба в социальных сетях, в общей сложности на них подписано 44 тысяч человек. Члены Штаба приняли участие в трех пресс-конференциях и восьми прямых эфирах, посвященных избирательному процессу на телевидении и радио. Открыта «горячая линия» для общения с избирателями.

«Если сравнивать с прошлыми избирательными кампаниями, обращений наполовину меньше. Скорее всего, это связано с тем, что многие социально-бытовые проблемы были решены за эти годы, граждане стали более информированы о своих избирательных правах», — отметила Галина Николаева.

Об организации работы Ситуационного центра и особенностях видеонаблюдения за ходом голосования и подсчетом голосов на избирательных участках рассказала руководитель Ситуационного центра Анастасия Кнор. Она сообщила, что видеонаблюдение будет вестись и в ночное время, когда камеры будут направлены на урны с избирательными бюллетенями.

Экспертную оценку основным этапам избирательной кампании – регистрации кандидатов и партий, ходу агитационной кампании, информированию избирателей – дал заместитель председателя Общественного штаба Виктор Полянский. По его словам, текущая избирательная кампания оценивается как относительно спокойная. Из 15 партий, представивших списки, не зарегистрирован список лишь у одной из-за того, что не были представлены все необходимые документы.

«По одномандатным округам было то же самое, – подчеркнул общественник. — В основном, это недостаток документов или поддельные подписи в поддержку кандидата».

Также зампредседателя штаба отметил возросшую конкуренцию на текущих выборах по сравнению с предыдущими. К примеру, на одно место в Губернской Думе претендует 12 кандидатов.

Член Общественного штаба Людмила Сенилова отметила, что по данным экспертов, основные причины, по которым люди не идут на выборы, — недоверие к политикам, которые участвуют в предвыборной гонке, и неверие граждан в то, что их конкретный голос что-то решает. Вместе с тем, члены штаба подчеркнули важность проведения разъяснительной работы о том, что только участие в голосовании как можно большего числа людей может дать возможность быть избранным кандидатам, предоставляющим интересы своих избирателей.

Об итогах мониторинга готовности избирательных участков к проведению голосования в Самарской области рассказал член Общественного штаба Лев Долонько. На сегодняшний день члены штаба проверили 13 территориальных и 140 участковых избирательных комиссий, и эта работа продолжается.

«100% посещенных участков готовы к выполнению санитарно-эпидемиологических правил во время голосования. В плане безопасности также выполнена большая работа, этим вопросам уделялось главное внимание. Что касается доступности помещений, где располагаются избирательные участки, на выборах 2016 года 237 участковых избирательных комиссий находились выше первого этажа. Сейчас таких помещений 28, из которых 25 абсолютно доступны – там есть лифты, пандусы, переносить их на первый этаж нет никакого смысла», — сообщил Лев Долонько.

«Аспект доступности и безопасности избирательных участков очень важен, – подчеркнул Дмитрий Азаров. — Мы примерно в 9 раз сократили количество участков, которые расположены на втором этаже. Но и по оставшимся трем участкам мы решение найдем. Очень важно обеспечить 100% доступность. Мы вместе с вами сделали колоссальный шаг вперед по обеспечению безопасности избирательных участков, расположенных на территории социальных учреждений, в первую очередь, образовательных».

Особое внимание Губернатор уделил вопросу организации эпидемиологического режима во время трехдневного голосования.

«Трехдневное голосование позволит нам избежать скопления людей. Люди будут приходить на участки в удобное, комфортное для них время. Знаю, что многие люди изъявляют желание проголосовать в пятницу – освободить для себя выходной», — отметил Губернатор.

Теги: В центре внимания выборы Дмитрий Азаров заседание Штаба

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