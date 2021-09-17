Дмитрий Азаров проголосовал на выборах депутатов Государственной и Самарской Губернской Думы

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В пятницу, 17 сентября стартовало голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Самарской Губернской Думы седьмого созыва. В первый день голосования свой гражданский долг выполнил Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона проголосовал на участке № 2918, расположенном в стенах родной школы №132.

«Для удобства, для безопасности, для комфорта людей было принято решение о трехдневном голосовании, и каждый гражданин нашей страны, житель Самарской области имеет возможность уже сегодня, а также в субботу и воскресенье определиться со своим выбором, сделать выбор в пользу будущего нашей огромной единой страны, - подчеркнул Губернатор. - Давайте изберём людей достойных, авторитетных, людей созидательных, а не болтунов и разрушителей».

Глава региона отметил, что трехдневное голосование - это серьезная нагрузка на членов участковых, территориальных избирательных комиссий, на наблюдателей. Дмитрий Азаров вспомнил о том, как сам был членом избирательной комиссии и призвал проявить взаимное уважение и поблагодарить людей, которые обеспечивают демократический процесс избрания депутатов Государственной Думы и Думы Губернской – членов избирательных комиссий.

Вместе с Дмитрием Азаровым в школе № 132 голосовал депутат Государственной Думы Александр Хинштейн. Он отметил, что очень важно, чтобы люди приняли участие в голосовании. Человек, который не ходит на выборы, по мнению парламентария, безразличен к будущему России, не берет на себя ответственность за судьбу своей страны.

Депутат также подчеркнул высокий уровень технической организации на избирательных участках.

«Очень важно, что в эти выборы достаточно высок уровень технической организации, и это касается не только установленных на всех участках камер, это касается и системы электронного голосования, возможности удаленного голосования для ряда регионов нашей страны. Мы сейчас голосовали с использованием контрольной техники, которую невозможно обмануть. Поэтому я абсолютно убежден в чистоте и честности тех выборов, которые сегодня проходят, по крайней мере тех, что проходят на территории Самарской области», - подчеркнул депутат.

Высокую степень организации безопасности в процессе выборов обеспечивают силы правопорядка. Как отметил Губернатор, не исключены провокации – как информационные, так и на избирательных участках.

«Но силы правопорядка во всеоружии, готовы обеспечить безопасность людей при проведении выборов в Думу Государственную, в думу Губернскую», - резюмировал Губернатор.

После голосования Глава региона осмотрел новую пришкольную спортивную площадку, классы с закупленным современным оборудованием, а также провел круглый стол по вопросу развития профильных классов на базе школы и встретился с ветеранами педагогического труда.