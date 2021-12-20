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В понедельник, 20 декабря, Дмитрий Азаров провел встречу с новым составом Молодежного правительства Самарской области VI созыва, сформированного по результатам конкурсного отбора. Губернатор и молодежные министры обсудили планы совместной работы и инициативы, направленные на развитие региона.

Молодежное правительство Самарской области формируется на конкурсной основе из граждан РФ в возрасте от 18 до 35 лет, постоянно проживающих на территории региона. В этом году в конкурсе, стартовавшем 6 августа, принимали участие 2048 человек (в прошлый раз было подано всего 165 заявок). Претенденты проходили серьезный многоуровневый отбор, включающий 3 этапа. Кандидаты выполнили ряд теоретических и практических испытаний, в рамках которых им предстояло показать уровень своих знаний и навыков по различным направлениям, продемонстрировать свои личностные качества. На третьем этапе, куда прошли 130 человек, участники отбора проводили защиту своих проектных идей перед представителями органов исполнительной власти Самарской области, а также выполняли задания, подготовленные федеральным экспертом всероссийского конкурса «Лидеры России», одного из главных управленческих конкурсов страны.

По итогам всех конкурсных процедур были определены 17 победителей, ставшие молодежными министрами, еще 46 конкурсантов вошли в команды министров. Это студенты, выпускники вузов, волонтеры, активисты молодежных организаций, лауреаты всероссийских творческих, профессиональных и научных конкурсов – молодые инициативные люди с активной гражданской позицией.

«В этом году мы провели перезагрузку конкурса и серьезную работу по отбору кандидатов. Определены не только министры, а сформированы целые министерства. Прошло значительное обновление состава Молодежного правительства - отметил Губернатор, открывая встречу с Молодежным правительством, - Планируем, что вы будете принимать самое активное участие в жизни региона совместно с органами власти, муниципалитетами, депутатским корпусом, общественными объединениями. Нам вместе многое предстоит сделать».

В ходе встречи члены Молодежного правительства озвучили Главе региона свои вопросы, проекты, предложения и планы своей работы. Так молодежный министр здравоохранения Василий Ремизов, студент 6 курса Самарского государственного медицинского университета, работает медбратом в областном клиническом госпитале для ветеранов войн и непосредственно занимается оказанием помощи больным COVID-19. Он отметил, что вместе со своей командой готов помогать региону в реализации проектов и инициатив, направленных на борьбу с короновирусной инфекцией, в частности по информированию населения о важности вакцинации.

«Здесь нам очень важна помощь всего Молодежного правительства. Информирование людей, разъяснительная работа – важнейшая задача в борьбе с COVID – 19. Хочу отметить и то, что наши студенты – медики, волонтеры, активно откликнулись на призыв о помощи, встали плечом к плечу к своим старшим товарищам в защите жизней наших земляков. Рассчитываю, на активную работу вашей команды совместно с минздравом региона», - сказал Дмитрий Азаров.

Молодежный министр информационной политики Анна Гончарова также отметила важность информационной работы. По ее словам, Молодежным правительством запланирован целый комплекс мероприятий в этом направлении с акцентом на социальные сети. Глава региона поддержал эту инициативу, отметив важность донесения актуальной и нужной информации до граждан, прямого контакта и общения властей с жителями региона – это позволяет власти принимать эффективные решения в интересах людей.

Элла Герейханова, молодежный министр экономического развития и инвестиций, председатель студенческого совета Самарского государственного технического университета, куратор регионального проекта «Школа Парламентаризма», сообщила, что до участия в конкурсе на базе своего вуза организовала уроки финансовой грамотности и теперь намерена проводить эту работу в масштабах всей области.

«Но я не буду ограничиваться только этим проектом. Считаю, что одна из задач всего Молодежного правительства – открытие в Самарской области новых возможностей для самореализации людей», - сказала Элла Герейханова.

Губернатор согласился с молодежным министром экономического развития и инвестиций, отметив, что сегодня региональным Правительством проводится значительная работа, направленная на то, чтобы жители губернии могли самореализовываться на территории Самарской области – как в профессиональном плане, так и творческом. «Рассчитываю, что ваши предложения и инициативы послужат дополнительным импульсом. Вы лучше чувствуете, что нужно молодежи, что нужно, чтобы человек мог самореализовываться на территории Самарской области», - сказал Дмитрий Азаров.

Членами молодежного Правительства также были озвучены инициативы в сфере туризма, транспортной отрасли, ЖКХ, труда и занятости. Губернатор отметил, что Правительство Самарской области готово оказывать ребятам всестороннюю поддержку в реализации этих планов, но подчеркнул – инициатива должна быть за ними: «Надеюсь, что вы как лидеры будете сами инициировать свою работу, задавая пример своим наставникам и коллегам. Помните, что все зависит от вас», - сказал Дмитрий Азаров. Ряд участников нового состава Молодежного правительства рассказали, что они уже находятся в конструктивном диалоге с профильными министерствами. Глава региона поручил руководителям региональных министерств, также принимавших участие во встрече, поддерживать продуктивное взаимодействие со своими молодежными коллегами, привлекать их к работе своего ведомства, а тем, кто еще этого не сделал – организовать встречи в самое ближайшее время.

Дмитрий Азаров также предложил Молодежному правительству принимать активное участие в подготовке и проведении крупных мероприятий и важных событий. Например, в юбилейной «Российской студенческой весне», которая весной 2022 года пройдет в Самаре. «Мы хотим, чтобы этот фестиваль охватил всю губернию, вышел за рамки закрытых залов, став настоящим молодежным фестивалем. Надеюсь здесь на вашу помощь», - отметил Губернатор.

Завершая встречу, Дмитрий Азаров сообщил, что ждет от Молодежного правительства командной работы на благо развития региона: «Надеюсь, вами будет выстроена командная и эффективная работа, которая сможет объединить усилия многих людей. Я рассчитываю на вас. Самарская область нуждается в ваших силах и вашей энергии. Именно в ваших руках – будущее региона. В регионе большое количество молодых, энергичных, компетентных, профессиональных, креативных людей, которые готовы быть активными участниками созидательных преобразований, проходящих в Самарской области и стране. У нас сегодня с вами есть инструменты, чтобы достигать национальных целей, утвержденных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Уверен, у вас есть желание творить и работать на благо родного региона, людей и нашей великой Родины – России!»

Фото: правительство СО