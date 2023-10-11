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Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов Самарской области
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Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов Самарской области

11 октября 2023 18:55
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 Губернатор нацелил глав городов и районов Самарской области на оперативную отработку обращений участников СВО и семей военнослужащих.

 Губернатор нацелил глав городов и районов Самарской области на оперативную отработку обращений участников СВО и семей военнослужащих.

В среду, 11 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание с главами городов и районов Самарской области. На нем обсуждались вопросы социально-экономического развития региона, реализации национальных проектов и государственных программ.

Особое внимание было уделено оказанию помощи и поддержки землякам – участникам специальной военной операции, а также семьям военнослужащих, взаимодействию с государственным фондом "Защитники Отечества".

Глава региона, обращаясь к руководителям муниципальных образований, подчеркнул, что вопросы содействия Российской армии, бойцам и их близким родственникам на сегодняшний день приоритетны.

- Мы собрались, чтобы обсудить вопросы, которые сегодня являются главными. Это вопросы содействия Вооруженным силам, помощи семьям военнослужащих, взаимодействие с фондом "Защитники Отечества", – подчеркнул Дмитрий Азаров. – А также отработка тех просьб, обращений, которые есть в каждом муниципальном образовании и непосредственно от бойцов, наших защитников, тех, кто сегодня с оружием в руках отстаивает мирное небо над нашей Родиной и над нашей Самарской областью.

Напомним, глава региона регулярно проводит встречи с родственниками военнослужащих, лично встречается с бойцами и их командирами во время поездок в зону проведения СВО.

- В зоне нашего повышенного внимания должны быть те обращения, которые есть сегодня от семей военнослужащих. Эта работа организована во всех муниципальных образованиях. Тем не менее с учетом происходящих изменений давайте еще раз проверим, где какая помощь нужна по различным вопросам, – обратился к главам городов и районов губернатор. – Это и вопросы догазификации, это и вопросы подготовки к отопительному сезону, это и наша текущая работа по оказанию мер социальной поддержки.

Источник: СОВА 

 

Фото: предоставлено правительством Самарской области

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