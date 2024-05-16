Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реновации исторической части Самары

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам реновации и дальнейшего развития исторической части региональной столицы. Участие в обсуждении приняли руководители министерств и ведомств, представители администрации города.

Дмитрий Азаров напомнил, что тема важна не только для жителей Самары, но и всего региона. Речь идет о сохранении уникального архитектурного наследия. В то же время, добавил глава региона, необходимо создать в исторической части Самары комфортные условия для жизни и работы, отдыха жителей и гостей города. «Этот баланс, эту гармонию нам вместе предстоит найти. Сделать так, чтобы историческая часть города продолжала жить полной жизнью, оставалась центром деловой, культурной повестки, привлекала туристов. При этом, конечно, бережно, самым внимательным образом необходимо отнестись к культурному наследию», – подчеркнул губернатор.

Развитие исторической части Самары, приведение в порядок всей необходимой инфраструктуры – это ответственность и полномочия городских властей. При этом правительство области готово всецело содействовать в решении поставленных задач.

«За последние годы многое сделано по развитию в Самаре инфраструктуры, обустройства территорий. При этом Правительство области готово и в дальнейшем помогать – как мы это делаем по самым разным направлениям, ежегодно предоставляя городу серьезную финансовую поддержку из регионального бюджета, добиваясь поддержки на федеральном уровне, финансирования тех или иных важнейших проектов», – отметил Дмитрий Азаров.

Губернатор добавил, что в последние годы развитию инфраструктуры – социальной, транспортной, инженерной – было уделено особое внимание. Благодаря этому в городе и области появились новые детские сады, школы, больницы, дороги, развязки, а также приведены в порядок значительная часть сетей. Сейчас, по мнению руководителя региона, необходимо сконцентрироваться на историческом наследии и приложить максимальные усилия для того, чтобы привести все в порядок.

«Я хочу видеть, что городским властям важна задача реновации исторического центра, хочу здесь увидеть инициативу. Обращаю ваше внимание, что проработка вопроса невозможна без учета мнения жителей, общественности. Нельзя принимать здесь ключевые решения без обсуждения с людьми», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к городским властям.

Проработка вопроса реновации исторического центра Самары потребовала поиска решений по целому комплексу сложных вопросов. Сегодня, по информации администрации Самары, все нормативные документы разработаны и подготовлены.

Уже прошел ряд совещаний с участием представителей общественных организаций, научного, экспертного сообществ, где обсуждалась концепция развития исторического поселения. Проводились даже социологические опросы о том, каким жители Самары хотят видеть центр города. Губернатор отметил важность именно такого подхода и добавил, что таким образом следует выстраивать работу и в дальнейшем. «Реновация исторического поселения Самары – чувствительный для наших земляков вопрос. Мы не можем позволить тут «буксовать», – акцентировал внимание участников совещания глава региона. – Я бы хотел видеть конкретные результаты этой работы со стороны городской администрации, четки планы дальнейших действий».

Временно исполняющий обязанности руководителя управления государственной охраны объектов культурного наследия Иван Стафеев рассказал о том, как шла подготовка всей необходимой градостроительной документации по историческому поселению Самары, которая включает в том числе перечень ценных градоформирующих объектов (ЦГФО). Он добавил, что все ранее выданные замечания были учтены и проработаны с проектировщиками и администрацией Самары.

В ходе совещания глава Самары Елена Лапушкина доложила о мерах по сохранению и развитию территории исторического поселения. По ее словам, разработана большая программа. Также был утвержден ряд нормативных актов. В их числе документ, который будет давать право сдать объект культурного наследия (ОКН) в аренду на срок до 49 лет по итогам аукциона с начальной ценой, равной 1 рублю за квадратный метр, при условии реновации объекта арендатором. «Кроме того, совместно с ФАС разрабатываем документ в отношении ЦГФО с возможностью согласования муниципальной преференции. Каждый такой объект будем отрабатывать отдельно, – добавила Елена Лапушкина. – Еще одним нормативным документом является постановление о предоставлении грантов для наших потенциальных инвесторов на реализацию проектов по историческому поселению – это ремонт фасадов, кровли, инженерные коммуникации».

«Если инвестор заходит на объект, нужно оказывать содействие по техническому присоединению к сетям. Инженерные коммуникации в исторической части города – одна из проблем. Надо в этом направлении меры поддержки тоже предусматривать», – подчеркнул Дмитрий Азаров и дал соответствующее поручение об их разработке.

Глава областной столицы добавила, что первый объект культурного наследия будет выставлен на торги уже в текущем месяце. Речь идет о Доме на усадьбе мещанина Ф.Д. Лесина, расположенного по адресу: улица Ленинская, д. 104-106. Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1917 году, а сейчас – в ожидании ремонтно-восстановительных работ. Помимо этого, в ближайшее время будут выставлены на аукцион под аренду еще два объекта по адресу: Ульяновская, д. 36 – это жилой дом, а также Садовая 228 – дом самарской мещанки Сафоновой.

«Запускаем проекты – значит сопровождаем их на каждом этапе, оказываем необходимое содействие инвесторам», – поставил задачу городской администрации Губернатор.

«Сейчас у нас в окончательной степени отработки находится еще 12 объектов культурного наследия. Возможность представить их на аукцион мы обсуждали с нашими общественниками, а также на штабе по историческому поселению», – добавила Елена Лапушкина.

Она отметила, что сейчас силами городской администрации разрабатывается проектно-сметная документация (ПСД) по реставрации фасадов ряда исторических зданий: здания театра «Камерная сцена», зданий на ул. Братьев Коростелевых, д. 146 и на ул. Молодогвардейская, д. 119. 11 фасадов зданий будут приведены в порядок по линии департамента образования. Работа идет и по другим объектам культурного наследия.

В своем докладе Елена Лапушкина обратила внимание, что в пилотный проект ДОМ.РФ на финансирование работ по реставрации ОКН было предложено включить три объекта, расположенных на пересечении ул. Водников и Комсомольской, на ул. Степана Разина, д. 52 и на ул. Льва Толстого, д. 83. «Инвесторов надо искать, само собой ничего не произойдет. Это наша с вами забота. Нам крайне важно, чтобы первые пилотные проекты были успешными. Тогда и другие инвесторы будут с удовольствием приходить», – считает Дмитрий Азаров.

В рамках приведения в порядок исторической части областной столицы в этом году будут полностью отремонтированы три дороги – ул. Куйбышева, ул. Самарская и ул. Садовая. Также, на дополнительно выделенные средства из областного бюджета в порядок приведут ул. Пушкина, Братьев Коростелевых и Венцека. «Дополнительные деньги городу мы предусматриваем, как и обещал», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Что касается благоустройства в исторической части Самары, Елена Лапушкина доложила, что будут проведены работы по обустройству Литературного сквера, примыкающего к музею Алексея Толстого, с установкой памятника писателю. Обновятся и информационно-навигационные указали в центре города. Кроме того, на пл. Революции планируется создать информационно-справочный центр для туристов с зонами для отдыха.

Дмитрий Азаров поручил просчитать ремонты в исторической части не точечно и по видам работ в отдельности, а целыми кварталами, включая дороги, тротуары и фасады зданий. «Я уверен, что нашим с вами землякам будет приятно видеть, что какое-то здание вдруг засияет новыми красками, сохраняя историческую ценность. Но если бы кварталами сдавали, думаю, эффект был бы другой. И люди понимали бы, что мы идем планомерно, системно, приводя в порядок сразу квартал», – отметил Дмитрий Азаров и поручил Елене Лапушкиной уже в этом году определить приоритетную улицу, чтобы приступить к выполнению работ.

Губернатор обратил внимание представителей администрации города на необходимость бюджетного приоритета по восстановлению и развитию исторической части Самары. «Мы договорились концентрировать усилия на транспорте и общественных перевозках, а также на историческом поселении. Важно, чтобы мы этим приоритетам следовали и с точки зрения бюджетных приоритетов. Это будем учитывать и при планировании областного бюджета», – отметил Дмитрий Азаров.