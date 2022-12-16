Дмитрий Азаров принял участие в заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам при Президенте России

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В четверг, 15 декабря, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел заседание Совета по стратегическому развитию и национальным проектам. Участие в нем приняли члены федерального Правительства, руководители ведомств, главы субъектов страны. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Во время заседания были подведены итоги реализации напроцпроектов и государственных программ, а также обозначен ряд важных задач и дополнительных решений, направленных на поддержку граждан, развитие российской экономики, которые предстоит решить в следующем году.

Глава государства отметил, что уровень цен после весеннего всплеска, начиная с мая, не изменился, а российский рубль стал одной из самых сильных валют мира с начала года. Государственные финансы сохраняют устойчивость: по итогам 11 месяцев федеральный бюджет исполнен с профицитом в 560 миллиардов рублей, а консолидированный бюджет – с профицитом в один триллион 451 миллиард рублей.

«Мы сохраним ответственную финансовую и макроэкономическую политику, что гарантирует в ближайшие три года не только полное финансирование социальных обязательств, но и решение новых задач, стоящих перед страной, – заявил Владимир Путин. – Подчеркну, эта политика важна не только для ответа на текущие вызовы, но и в долгосрочной перспективе. И мы будем придерживаться ее, акцентируя внимание на том, что она должна стать прежде всего прочной основой для роста экономики на годы вперед».

Глава государства напомнил, что в целях развития страны, был принят целый ряд решений – дополнительных мер поддержки. Сегодня семьи с детьми в возрасте от 8 до 17 лет получают ежемесячные выплаты. На десять процентов проиндексированы прожиточный минимум, минимальный размер оплаты труда и пенсий. Кроме того, были сохранены все госпрограммы.

«Мы продолжили модернизировать первичное звено здравоохранения, расселять аварийное жилье, ремонтировать и строить дороги, ликвидируем свалки и объекты накопленного экологического вреда, строим новые школы, дома культуры, библиотеки на селе и многое другое. Более того, запущены новые программы, например, капитального ремонта школ. Только в текущем и следующем годах по всей стране будет отремонтировано около трех тысяч школ. Заработали такие инструменты, как инфраструктурные бюджетные кредиты и облигации, с помощью которых российские регионы в текущем году привлекут более 300 миллиардов рублей. Получили поддержку и механизмы льготной и семейной ипотеки. В рамках обеих программ выданы кредиты на 1,7 триллиона рублей. В результате сотни тысяч российских семей улучшили свои жилищные условия, а стройка как отрасль стала одним из драйверов российской экономики – плюс 5,8 процента за десять месяцев. Ожидается, что текущий год станет самым успешным, рекордным для отечественного жилищного строительства», – подчеркнул Владимир Путин.

И развитие будет продолжено. Российский лидер во время заседания Совета обозначил шесть ключевых задач на 2023 год, которые позволят успешно продвигаться к достижению национальных целей, установленных до 2030 года.

Первая задача касается вывода взаимодействия с ключевыми партнерами, которые в этом заинтересованы, на новый уровень. Для этого будут устраняться ограничения в логистике и финансах, наращиваться торговые и инвестиционные отношения с дружественными странами Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки.

«В это направление мы тоже вносим солидный вклад, развивая партнерство с нашим ближайшими соседями – с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, другими дружественными странами. Свидетельство тому – рост товарооборота между нашим регионом и той же Белоруссией», – отметил Дмитрий Азаров.

Важным шагом для снижения влияния санкций и других враждебных действий против России станет развитие портовой и трубопроводной инфраструктуры в южном и восточном направлении, в том числе будем наращиваться экспорт природного газа.

России также принадлежит ключевая роль на мировом аграрном рынке. Это результат работы сельхозпроизводителей. Безусловным приоритетом останется обеспечение внутренних потребностей и добросовестное исполнение обязательств по внешним контрактам. Только за последние пять месяцев Россия экспортировала около 22 миллионов тонн зерна. Продолжается экспорт минеральных удобрений – за прошедшие месяцы поставлено более 25 миллионов тонн.

При всей важности энергетического и продовольственного секторов акцент в развитии внешних связей будем делаться на несырьевые товары и взаимные инвестиции. Прочной базой для укрепления международной кооперации станет развитие независимой платежной инфраструктуры в национальных валютах. А чтобы помочь компаниям наладить логистические, кооперационные связи, в стране создаются безопасные транспортные коридоры.

Владимир Путин отметил Самарскую область, через которую пройдет важнейшая трасса, соединяющая регионы России с другими странами. «Продолжается строительство скоростной автомагистрали Москва-Казань. В дальнейшем она соединит качественной дорогой Санкт-Петербург с городами Урала и Сибири: Екатеринбургом, Челябинском и Тюменью, а в перспективе – и с Иркутском, и с Владивостоком. Через Тольятти дорога выйдет на Казахстан, а на востоке получит прямой выход в Монголию и Китай, – завил Президент. – Все это позволит на новом уровне связать западные и восточные рубежи нашей страны, а российский рынок – с рынком ключевых партнеров, позволит сформировать мощные евразийские маршруты». Кроме того, в планах – модернизация железных дорог, в том числе Транссиба и БАМа.

Глава государства подчеркнул: «важно обеспечить именно комплексное развитие инфраструктуры Поволжья, Урала, Сибири, Забайкалья, Дальнего Востока, уделять внимание не только морским портам и подходам к ним, но и развивать сухопутные маршруты».

Губернатор Самарской области отметил, что здесь у региона есть определенные достижения, которые, в том числе, отмечены Президентом.

«Это то, чему Самарская область посвятила последние четыре года своего опережающего инфраструктурного развития. Мы опережающими темпами строим и приводим в порядок дороги, новые мосты и развязки. Это один из важнейших факторов привлечения инвестиций в наш регион и инфраструктурное развитие региона, – отметил руководитель области. – Инвестиции – это новые производства, новые технологии, это движок в сфере профессионального образования, это рабочие места, которых мы создаем по десять тысяч в год. Именно в этом главная причина исторического минимума безработицы в нашем регионе. Инвестиции – это повышение уровня благосостояния людей».

Дмитрий Азаров напомнил о строительстве нового моста через «Волгу» и трассы «Обход Тольятти», который реализуется как региональный проект.

Продолжится сотрудничество и реализация масштабных проектов в науке, технологиях, в гуманитарной сфере, в энергетике, сельском хозяйстве, промышленности, авиастроении, в медицине, транспорте, космосе, «цифре», экологии и других высокотехнологичных отраслях. «Будем вместе с нашими партнерами добиваться лидерства в создании элементов искусственного интеллекта при строгом соблюдении, конечно, этических, нравственных, моральных норм», – заявил Владимир Путин.

Собственно, укрепление технологического суверенитета и опережающий рост обрабатывающей промышленности – это еще одна принципиально важная задача.

«Важно не просто заместить какие-то товарные позиции – нужно добиваться лидерства по ключевым, жизненно важным направлениям, таким как, уже говорили, искусственный интеллект, вычисления и передача данных, новые промышленные технологии и так далее, – поставил цель Глава государства. – При этом напомню, что уже просил в наступающем году подготовить и запустить новые программы в области робототехники и авиационных беспилотников».

Самарская область может стать федеральной передовой технологической площадкой, где будут тестироваться и внедряться самые передовые российские решения в сфере беспилотной авиации. Сегодня в регионе прошло обсуждение этого проекта в Правительстве региона.

«Мы готовим сегодня как Агентство стратегических инициатив запуск большого проекта по развитию беспилотной авиации в РФ. Мы обсуждали сегодня и прорабатывали вопрос именно создания на территории Самарского региона такой передовой технологической площадки, на которой будут тестироваться и внедряться самые передовые российские решения в сфере беспилотной авиации, применения этих технологий в сельском хозяйстве, перевозке грузов, подготовке кадров, в решении специальных задач. И мы можем с удовлетворением отметить, что потенциал региона более чем достаточен для решения этой задачи», – отметил специальный представитель Президента Российской Федерации по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, который сегодня приехал в регион.

Дмитрий Азаров отметил, что в регионе была проведена большая подготовительная работа по формированию кластера беспилотной авиации.

«Некоторые модели беспилотников уже проходят сейчас опытное тестирование. И мы сейчас стоим на пороге их серийного производства. Мы в дальнейшем планирует развивать это направление, готовить специалистов, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Уверен, что мы будем двигаться опережающими темпами и Самарская область, как положено космической столице страны, в ближайшие месяцы порадует Родину беспилотными летательными аппаратами нового образца».

Существенным подспорьем в развитии науки и технологий должны стать студенческие кампусы. В ближайшее десятилетие в стране должны быть созданы 25 таких учреждений мирового уровня с самыми современными условиями для учебы и научной деятельности. Будет построено свыше миллиона квадратных метров зданий и лабораторий, где будут учиться и заниматься творчеством более 25 тысяч студентов и молодых ученых.

«Эти кампусы должны стать точками притяжения талантливых ребят со всей страны, а также центрами развития науки и экономики регионов расположения этих учебных заведений», – подчеркнул Владимир Путин. Первые 8 проектов уже стартовали. «В 2025–2026 годах будет построено еще девять кампусов в таких городах, как Самара, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Пермь, Архангельск, Тюмень, Великий Новгород, Иваново, а также на федеральной территории «Сириус».

Соответствующие решения приняты», – отметил Президент и поручил ускорить работы по реализации этих проектов.

Помимо прочего, во время заседания Владимир Путин поставил задачу по обеспечению опережающего роста обрабатывающей промышленности. В качестве инструмента поддержки можно использовать промышленную ипотеку, благодаря которой под производство можно взять льготный кредит до 500 миллионов рублей по ставке три или пять процентов на срок до семи лет. Кроме того, с 1 января вступит в силу новый льготный режим работы промышленных кластеров. Он призван дополнить существующие механизмы поддержки индустриальных проектов, включая успешно работающий Фонд развития промышленности.

Не менее важные задачи – это обеспечение финансового суверенитета страны, опережающее развитие инфраструктуры, строительство новых дорог и развязок. И здесь в качестве инструмента можно использовать бюджетные инфраструктурные кредиты.

Среди приоритетов остается строительство жилья и улучшение жилищных условий граждан. На смену механизмам льготной ипотеки, будет расширяться доступ к семейной ипотеке по ставке 6% для семей, у которых как минимум два ребенка не достигли возраста 18 лет.

Большой блок задач коснулся защиты материнства, детства, поддержки семей и сбережения народа.

«Это абсолютная, непререкаемая ценность для каждого из нас, для всей страны. И это еще одна важнейшая задача для органов власти всех уровней», – подчеркнул Владимир Путин.

С 1 января 2023 года будет запущено единое ежемесячное пособие для нуждающихся семей с детьми от рождения до 17 лет. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителя или беременной женщины, причём сразу на всех детей в семье. При этом размер пособия беременным будет увеличен и составит от половины до одного прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе проживания.

Продолжится развитие системы здравоохранения. Со следующего года на постоянной основе ввести дополнительную выплату к зарплате специалистов первичного звена будут получать дополнительную выплату к зарплате – она составит от 4,5 до 18,5 тысячи рублей в месяц. Это позволит привлечь недостающие кадры.

Говоря о социальной сфере, Глава государства отметил, что продолжится строительство детских садов и школ, будет запущена программа капитального ремонта действующих учреждений образования.

«Все задачи, о которых сказал, имеют особое значение для каждого города и поселка, для каждого гражданина нашей страны без преувеличения, где бы он ни жил. Решение этих задач предъявляет самые строгие, повышенные требования к органам государственной власти на любом уровне. Специалисты в этой сфере должны быть взыскательны к самим себе и к результатам своего труда и, конечно, должны быть открыты, восприимчивы к современным практикам и подходам, к использованию новейших технологий и методов работы», – заявил Владимир Путин.

Фото: kremlin.ru/СОВА