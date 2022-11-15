Дмитрий Азаров принял участие в заседании Самарской губернской думы

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Во вторник, 15 ноября, губернатор Дмитрий Азаров принял участие во внеочередном заседании Самарской губернской думы. Среди ключевых вопросов повестки – итоги социально-экономического развития региона за 9 месяцев текущего года, а также проект бюджета на следующий год и плановый период 2024-2025 годов.

«Сегодня на повестке – важнейшие вопросы, в значительной степени определяющие будущее региона на ближайшие годы. Нам с вами предстоит обсудить, каким будет бюджет Самарской области в 2023, 2024 и 2025 годы, принять его в первом чтении», – обратился глава региона к депутатам в начале заседания.

Напомним, перед тем, как законопроект об областном бюджете поступил на рассмотрение регионального парламента, по инициативе губернатора состоялось традиционное широкое общественное обсуждение основных статей расходов на расширенном заседании Правительства. Участие в нем приняли депутаты Самарской губернской думы, главы муниципалитетов, представители общественных организаций, активные граждане.

«Совместно мы определили ключевые моменты, важные для жизни и развития региона, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Принимая главный финансовый документ, мы должны основываться на пожеланиях, чаяниях жителей Самарской области, руководствоваться важнейшими целями, которые сегодня стоят перед всей страной».

По мнению главы региона, общественное обсуждение проекта бюджета Самарской области позволяет сделать главный финансовый документ еще более качественным, отвечающим стремлениям граждан и задачам развития региона в современных условиях.

«Обсуждение было по-настоящему открытое, в нем принимали участие депутаты губернской думы. Думаю, что мы сегодня можем принять решение в первом чтении и двигаться вперед к окончательному принятию бюджета. Безусловно, в ходе формирования в дальнейшем мы дополнительно вернемся к наказам избирателей, которые высказаны депутатскому корпусу, обсудим эти вопросы более подробно, – отметил Дмитрий Азаров. – Убежден, что мы сформируем оптимальный бюджет в нынешних условиях, достаточно непростых, плохо прогнозируемых. Но совершенно очевидно, что благодаря нашей с вами консолидации, консолидации общества вокруг лидера нашей страны Президента Владимира Владимировича Путина, мы выдержали мощнейший, небывалый санкционный удар и справились на первом этапе со всеми самыми сложными вызовами. Уверен, что, сохранив мобильность, консолидацию, мы и в дальнейшем преодолеем все сложности, которые нам придумают так называемые западные партнеры, у меня нет в этом сомнений».

Накануне планерного заседания Самарской губернской думы, прошло широкое обсуждение основных параметров бюджета на заседании профильного комитета, где были рассмотрены все вопросы, поступившие от парламентариев. Доходы областного бюджета на 2023 год запланированы в размере 191 млрд 916 млн рублей, расходы – 217 млрд 009 млн рублей.

Основными источниками доходов областного бюджета по-прежнему остаются налог на прибыль организаций и налог на доходы физических лиц. Прогноз налоговых и неналоговых доходов областного бюджета на 2023 год составил 191 млрд 885 млн рублей. Важно отметить, что проект бюджета на данный момент сформирован без учета целевых поступлений из федерального бюджета, в связи с тем, что главный финансовый документ страны еще не принят.

В расходной части областного бюджета традиционно отведена значительная роль финансированию социальных отраслей экономики: социальная политика, образование, здравоохранение, физическая культура и спорт, культура. На них направлено 132 млрд рублей – это более 60% от общего объема расходов. Значительные средства направляются на поддержку социально-незащищенных слоев населения, семей, имеющих детей, и других категорий граждан.

«Счетной палатой Самарской области подготовлено положительное заключение. Мы считаем, что проект областного бюджета сбалансирован», – подчеркнула руководитель ведомства Елена Дуброва.

После широкого обсуждения проекта регионального бюджета на комитете, вопросов во время планерного заседания ни у кого из депутатов не возникло. Финансовый документ Самарской области на следующий год утвержден в первом чтении. Теперь депутатам в течение трех дней предстоит внести свои предложения на рассмотрение.

«Сегодня мы приняли в первом чтении бюджет Самарской области на следующую трехлетку. Хочу отметить, что, несмотря на сложную внешнеполитическую обстановку, в бюджете удалось сохранить социальную направленность. 2/3 бюджета (более 60%) идет на социальные расходы – образование, здравоохранение, социальные выплаты. Очень радует, что эта тенденция сохраняется из года в год. За последние 4 года только по отрасли здравоохранения построены 110 новых учреждений – это и ФАПы, и крупные госпитали, и больницы. Отремонтировано около 200 медицинских учреждений. Важно, что последовательно уделяется большое внимание развитию первичной медицинской помощи. По всем социальным сферам – образование, здравоохранение, культура – в 2023 году не только не снижается финансирование, но и увеличивается. И в то же время бюджет Самарской области – это бюджет развития. Мы заложили и сохраняем общую тенденцию развития. Перед нами стоят очень серьезные задачи, и мы справимся во благо жителей Самарской области», – подчеркнул председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников.

«Работа с главным финансовым документом региона начата не вчера, и носит кропотливый, конструктивный характер. За это отдельные слова благодарности губернатору Дмитрию Игоревичу Азарову, Правительству Самарской области. Условия, в которых приходится работать с проектом бюджета, простыми не назовешь. Но давление извне только закаляет, стимулирует к динамичному развитию. Наш регион уже справлялся с различными вызовами, в том числе в период пандемии, и мы выстояли. Это стало возможным благодаря заложенному фундаменту на десятилетия вперед – это разработанная по поручению губернатора Стратегия развития Самарской области, профессионализм команды Правительства региона, плечо общественников и добровольческих организаций. В действии остались все программы, социальные обязательства выполняются, регион набрал обороты по устойчивому экономическому развитию. Мы сократили уровень госдолга, увеличили темпы инфраструктурного строительства, смогли нарастить социальные обязательства. Проект бюджета на 2023 и последующие годы полностью ориентирован на дальнейшее выполнение всех обязательств с учетом современных реалий», – подчеркнул руководитель фракции «Единая Россия» в областном парламенте Александр Живайкин.

«Бюджет сложный, но несмотря на это получилось увеличить расходную часть по многим позициям. Например, по социальной сфере на 10 млрд, с 46 млрд до 56 млрд. Это значит, что бюджет по-прежнему социально ориентирован, – отметил руководитель фракции ЛДПР Александр Степанов. – Надеемся, что жители Самарской области почувствуют нашу заботу».

«Мы увидели, что Правительство региона, министерство финансов проделали огромную работу по финансовому обеспечению всех социальных обязательств. Только за одно это нужно и можно поддержать бюджет. Кроме того, у меня нет сомнений, что будут обеспечены финансированием все программы дальнейшего развития нашего региона», – добавил руководитель фракции «Новые люди» Роман Маркаров.

«Для нас важна была дискуссия и понимание того, что это бюджет развития. Несмотря на разные сценарии – базовый, консервативный - все-таки мы считаем, что это бюджет развития, он учитывает исполнение всех обязательств по социальному блоку, по образованию, которые были в предыдущем году, – отметил руководитель фракции «Справедливая Россия-Патриоты-За правду» Михаил Маряхин. – Мы видим профессиональное отношение к бюджету, мы видим, что наш регион с этим бюджетом будет продолжать развиваться».

Губернатор Дмитрий Азаров по итогам заседания регионального парламента отметил, что бюджетный процесс всегда сложный и многофакторный. «В нынешних условиях, когда рисков развития ситуации по тому или иному сценарию достаточно больше, чем обычно, делаем прогноз наиболее тонко и профессионально, – подчеркнул Глава региона. – Но я считаю, что нам удалось верно и профессионально спрогнозировать ситуацию, представить оптимальные параметры бюджета, который сегодня поддержан депутатским корпусом, спасибо за это. Бюджет в первом чтении принят. Приступаем к формированию бюджета в окончательном виде, дополнительно отработаем с депутатами и наказы избирателей».

Совместными усилиями предстоит не только ответить на современные вызовы, но и не упустить возникающие возможности открытия новых производств, расширения географии поставок продукции самарских предприятий за счет освободившихся ниш, привлечения новых партнеров и инвесторов. Потенциал Самарского региона, высокая управленческая и предпринимательская активность позволят в полной мере решить все поставленные задачи.

Фото: Светлана Осьмачкина