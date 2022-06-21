Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета РФ, которое провел Владимир Путин  

151

Сегодня, 21 июня, Губернатор Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Государственного Совета Российской Федерации, которое провел Президент страны Владимир Путин по вопросу Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года.

В заседании принимали участие члены Правительства РФ, руководители федеральных министерств и органов власти, руководители крупнейших государственных структур в сфере строительства, главы субъектов – члены Президиума Государственного Совета.

Глава государства, начиная заседание, отметил, что сферы строительства и ЖКХ имеют огромное значение для роста экономики страны и повышения качества жизни людей.

«У нашего строительного комплекса колоссальный потенциал как мощного локомотива развития и в целом России, и регионов. Необходимо его в полной мере реализовывать. Для этого в том числе продолжить расчистку от бюрократических барьеров всех этапов строительства и дальнейшей эксплуатации объектов, внедрить эффективные финансовые и инвестиционные инструменты, расширить пространство для деловой инициативы. И конечно, как и все сферы нашей жизни, стройку, жилищно-коммунальное хозяйство мы должны развивать на принципиально новой технологической базе», - сказал Владимир Путин.

На заседании Президиума Госсовета был рассмотрен проект Стратегии развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства до 2030 года с прогнозом до 2035 года, в котором сформулирован комплекс задач, обозначенных Президентом, и подходы к их реализации. С основными докладами выступили заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин, Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин, председатель комиссии Госсовета по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

«Одно из ключевых направлений – это повышение доступности жилья. Для каждой семьи квартира, дом – это не просто материальное благо, но и прочная основа для рождения и воспитания детей, для счастливой, благополучной жизни, - подчеркнул Глава государства, - Согласно опросам, более 65 процентов россиян хотели бы улучшить свои жилищные условия. И вы знаете, что этому вопросу мы уделяем постоянное внимание. Так, в прошлом году в сложных обстоятельствах пандемии наши строители сработали без всякого преувеличения ударно: было введено более 92 миллионов квадратных метров жилья. В новые квартиры, дома въехало свыше четырёх миллионов семей».

В Самарской области благодаря совместной работе региональных и федеральных властей по развитию строительной отрасли в 2021 году удалось перевыполнить план по вводу жилья - 1 млн 803 тыс. квадратных метров. Это 106% от плана на 2021 год и 129% от фактических объемов за 2020 год. Меры по увеличению объемов жилищного строительства позволили более 100 тысячам семей региона улучшить жилищные условия.

«Необходимо обеспечить объем ввода жилья в этом году не ниже уровня прошлого года», - сказал Владимир Путин.

Президент отметил, что прорыв в наращивании темпов ввода жилья в России стал возможным в том числе благодаря программам льготного ипотечного кредитования, и напомнил, что на XXV Международном экономическом форуме в Петербурге он поручал Правительству РФ рассмотреть вопрос о снижении ставки льготных ипотечных кредитов с 9 до 7%. «Прошу Правительство совместно с Банком России, с нашим банковским сообществом в целом, строительной отраслью максимально эффективно и быстро реализовать эту меру», - заявил Глава государства, добавив, что именно доступность таких кредитов обеспечивает долговременный стабильный спрос на жилье в новостройках. В Самарской области действуют как федеральные программы и меры поддержки ипотечного кредитования, так и региональные.

В ходе заседания также был рассмотрен вопрос расселения аварийного жилья. «Эта проблема волнует, прямо затрагивает многих наших граждан, которые вынуждены жить, прямо скажем, в непригодных условиях. У нас есть всё необходимое, чтобы форсировать расселение аварийного жилья, обновление жилого фонда страны. Нужно ставить здесь амбициозные задачи, естественно, учитывая и бюджетные возможности, и ресурс самой строительной отрасли», - отметил Владимир Путин.

В Самарской области проблема переселения людей из аварийного жилья последовательно решается, Главой региона поставлена задача по наращиванию темпов этой работы. В 2022 году в регионе запланировано переселить почти 4900 человек с 79 тыс. квадратных метров. Всего до конца 2024 года в Самарской области запланировано расселить более 24 тысяч граждан из аварийного жилого фонда.

В ходе заседания Президиума Госсовета обсуждалось развитие строительной сферы в условиях санкционного давления и помощь местным производителям. «Конечно, положение дел в строительстве в связи с санкциями осложнилось. Но мы вместе должны искать и находить возможности, чтобы не терять темпов развития этой ключевой отрасли, в том числе поддерживать отечественных производителей стройматериалов», - сказал Владимир Путин.

Отметим, что по инициативе Губернатора Дмитрия Азарова в Самарской области уже создан реестр самарских производителей строительных материалов и оборудования для более активного сотрудничества с местными застройщиками.

Президент обратил внимание участников заседания Президиума Госсовета на проблему модернизации жилищно-коммунального хозяйства. «Мы не добьемся реальных изменений в повышении качества услуг ЖКХ до тех пор, пока все это хозяйство висит на старой, обветшавшей инфраструктуре. Убеждён, масштабное обновление сетей, другой инфраструктуры – это действительно ключ к решению системных проблем ЖКХ и, что особенно важно, – к обеспечению предсказуемых, прозрачных и понятных для граждан тарифов. Задача конкретная – добиться ежегодного снижения доли ветхих сетей», - отметил Глава государства.

В Самарской области в последние годы рекордными темпами ведется активная работа по модернизации сетей и инфраструктуры ЖКХ, в том числе путем заключения концессионных соглашений и средств инвесторов. Так, на XXV Петербургском международном экономическом форуме Губернатор Дмитрий Азаров достиг договоренности с инвестором о том, что в регионе будет реализована программа по модернизации коммунальной инфраструктуры с горизонтом планирования до 2035 года.

В ходе заседания был рассмотрен целый комплекс вопросов и предложений, направленных на поддержку ритмичной работы строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение жителей страны доступным и качественным жильем, создание для граждан комфортных условий проживания и жизнедеятельности.

По итогам Президиума Госсовета будет подготовлен проект поручений Президента РФ с учетом предложений, озвученных на совещании и разработанных в ходе подготовке к заседанию. Напомним, что в рамках XXV Международного экономического форума в Санкт-Петербурге состоялось заседание комиссии Госсовета по направлению «Строительство, ЖКХ, городская среда», в ходе которого Губернатор Дмитрий Азаров высказал ряд предложений по повышению эффективности работы строительной отрасли и процессов импортозамещения, в частности, по ускоренной процедуре сертификации стройматериалов. Инициативы Главы Самарской области были учтены при подготовке сегодняшнего Президиума Государственного Совета РФ.

«Хочу поблагодарить всех коллег, которые работали в рамках рабочих групп Госсовета за подготовку к совещанию», - сказал Владимир Путин.

Фото: пресс - служба Президента РФ