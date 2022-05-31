Я нашел ошибку
Главные новости:
Также на 10% увеличат прожиточный минимум.
Минимальная зарплата в Москве с 1 июня составит 23 508 рублей
У них есть право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье, даже если это не сопровождается насилием или угрозой его применения, заявили в суде.
Верховный суд: у жильцов есть право на самооборону при незаконных попытках войти в их жилье
Жители Самарской области в десятке самых активных.
Более 5 млн человек проголосовали за объекты благоустройства через Госуслуги
В медицинских организациях Самарской области функционируют 36 школ здорового образа жизни.
31 мая — Всемирный день отказа от табака
Главный детский инфекционист минздрава СО Сергей Китайчик предупредил об опасности инфекционных заболеваний.
Эксперты региона обсудили вопросы организации безопасного летнего отдыха детей
Ребята узнали, что им на помощь в сложных и опасных ситуациях придут подготовленные специалисты, профессионалы.
Спасатели ПСС СО провели урок безопасности в детском саду
Визит начался с посещения местного судостроительного предприятия ЗАО «Нефтефлот.
Владимир Гутенев обсудил с самарскими судостроителями перспективы пассажирского судостроения в условиях санкций
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.1
-3.3
EUR 64.72
-4.72
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
XIII театральный фестиваль «Премьера одной репетиции» пройдёт в театре «Дилижанс» с 20 по 26 июня
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
В Самаре отметят День защиты детей
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева

31 мая 2022 20:31
151
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.

Во вторник, 31 мая, в Казани Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа. Участие в нем приняли полномочный представитель Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, представители федеральных министерств и ведомств, главы регионов округа. Интересы Самарской области представлял Губернатор Дмитрий Азаров.

Особое внимание в ходе обсуждения было уделено мерам по нейтрализации угроз национальной безопасности при реализации государственной политики в сфере демографии и повышения качества жизни населения сельских территорий.

Губернатор Дмитрий Азаров отметил, что Самарская область – высоко урбанизированный регион. 80% населения – это жители городов, в том числе крупнейших – Самары и Тольятти, которые формируют самую крупную нестоличную агломерацию в стране. Пятая часть населения губернии проживает в 284 сельских поселениях. «Труженики села вносят большой вклад в экономику региона, и именно жители села во многом обеспечивают продовольственную безопасность», – отметил Глава региона.

Участники совещания сошлись во мнении, что сельские территории являются важнейшим ресурсом. Несмотря на то, что доля сельского населения серьезно уступает городскому, вклад сельчан в обеспечение экономического развития страны, продовольственной и экологической безопасности имеет огромное значение. В связи с этим государство уделяет особое внимание развитию сельских территорий, повышению качества жизни граждан.

Игорь Комаров отметил: «Сельские территории занимают почти 90% площади нашей страны. Только в ПФО в сельской местности приживает 8 миллионов человек - это почти треть (27,6%) населения округа (все население в округе составляет 28,8 млн. чел.). В этой связи достижение высокого уровня занятости, доступности социальных услуг, благосостояния сельского населения является стратегически важной задачей и безусловным приоритетом государства. Развитие нашей страны не может быть целостным и эффективным без решения задач по развитию сельских территорий».

Дмитрий Азаров подчеркнул, что для развития сел на сегодняшний день есть целый ряд механизмов, которые позволяют модернизировать и строить новую инфраструктуру: социальную, инженерную, транспортную. Именно на это нацелены федеральные программы и проекты.

«В рамках национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, проводится большая системная работа по всей территории Российской Федерации. Без программы «Комплексное развитие сельских территорий» нам бы пришлось сложнее, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – Комплекс возможностей, которые представляют нацпроекты, объединенные с мерами региональной поддержки конкретным семьям, хозяйствам, интеграция в эту работу социальных контрактов дает серьезный импульс развитию села».

В этом году из федерального бюджета на реализацию программ по развитию сельских территорий в регион в общей сложности будет направлено свыше 880 млн рублей. Важно отметить, что в прошлом году 483 человека смогли на выгодных условиях получить сельскую льготную ипотеку. 19 семей получили социальные выплаты на строительство и приобретение жилья. Было введено в строй 11,6 км газопроводов и 29 км водоводов. 268 общественных пространства были благоустроены. Для привлечения молодежи на село в регионе активно внедряется целевое обучение по специальностям сельхозотрасли. Договоры заключили 79 человек. При этом продолжается ремонт и строительство детских садов, школ, больниц, ФАП, учреждений культуры.

Вместе с тем, есть немало направлений, к которым требуется дополнительное внимание.

«На федеральном уровне и в регионах проводится большая работа, однако принятые меры и действующие инструменты пока не позволяют преодолеть негативные тренды и тенденции демографических и социально-экономических процессов. Необходимо выработать новые предложения о совершенствовании государственной политики и те меры, которые необходимо дополнительно предпринять, чтобы обеспечить улучшение качества жизни на селе, создать благоприятные условия для решения задач преобразования и увеличения вклада сельских территорий в социально-экономическое развитие страны», – подчеркнул Игорь Комаров.

Отдельное внимание на совещании уделено вопросам защиты национальных интересов России на фоне проведения США и коллективным Западом агрессивной политики в отношении нашей страны, а также достижению всех заявленных целей специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

В ходе совещания с докладом также выступил заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий. «Развитие сельских агломераций в современных условиях санкционного давления на Россию может и должно стать хорошим катализатором для смежных отраслей, стимулирования инвестиционной активности на селе, формирования внутреннего спроса в экономике», – отметил заместитель полномочного представителя.

Дмитрий Азаров отметил, что подобные совещания позволяют познакомиться с лучшими практиками, которые уже дают успешный результат в соседних регионах, и внедрить на самарской земле. «Уверен, опыт различных регионов интересен и его можно брать на вооружение. При этом мы также можем предложить нашим соседям, друзьям свои успешные практики, – резюмировал Дмитрий Азаров. – Постоянный обмен опытом, внедрение лучших практик, которые поддержаны Секретарем Совета Безопасности и Полномочным представителем Президента, дают возможность Приволжскому федеральному округу развиваться опережающими темпами».

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве.
28 мая 2022, 21:18
Дмитрий Азаров встретился с суперфиналистами четвертого сезона конкурса «Лидеры России»
В субботу, 28 мая, губернатор Дмитрий Азаров работает в Москве. Политика
1297
Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области.
25 мая 2022, 22:28
Дмитрий Азаров принял участие в заседании Президиума Госсовета, которое провел Владимир Путин
Социальная поддержка граждан и рост их благосостояния – ключевые задачи Правительства Самарской области. Политика
1202
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня.
15 мая 2022, 17:58
Дмитрий Азаров провел заключительное совещание оргкомитета ХХХ Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна»
Увидеть конкурсные программы сможет каждый: до старта фестиваля «Российская студенческая весна» осталось 2 дня. Культура
2317
  • Консультант плюс
В центре внимания
Николай Патрушев провел выездное совещание по актуальным вопросам национальной безопасности в регионах Приволжского федерального округа.
31 мая 2022  20:31
Дмитрий Азаров принял участие в выездном совещании Секретаря Совета Безопасности Николая Патрушева
143
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
31 мая 2022  13:04
В Самаре в Струковском саду пройдет фестиваль «Пусть всегда будет детство!»
275
Оперативный штаб: отмечаем стабилизацию ситуации на потребительском рынке Самарской области
31 мая 2022  12:10
Оперативный штаб: отмечаем стабилизацию ситуации на потребительском рынке Самарской области
276
В Самарской области стартовал самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ
31 мая 2022  11:53
В Самарской области стартовал самый массовый экзамен основного периода ЕГЭ
263
В Самаре отметят День защиты детей
31 мая 2022  10:07
В Самаре отметят День защиты детей
747
Весь список