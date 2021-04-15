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В четверг, 15 апреля, Губернатор, руководитель комиссии Госсовета по направлению «Культура» Дмитрий Азаров принял участие в совместном заседании президиума Госсовета РФ и АСИ, которое провел Президент страны Владимир Путин.

Встреча, в которой приняли участие члены Правительства РФ, общественники и главы ряда регионов, наиболее успешных в вопросах развития социальной сферы, была посвящена повышению доступности и улучшению качества государственных услуг в сфере образования, здравоохранения, трудоустройства и социальной защиты.

«Тема сегодняшнего заседания Президиума Госсовета важна для каждого жителя Самарской области и страны в целом. Речь шла о повышении оперативности, доступности качества услуг в самых распространённых жизненных ситуациях, с которыми ежедневно сталкиваются сотни тысяч людей. Это запись ребёнка в детский сад, получение необходимой медпомощи, организация социального обслуживания для пожилых, оформление пособий, трудоустройства через центр занятости, - рассказал Губернатора по итогам Госсовета. - От того, получат ли эти услуги без волокиты и бюрократических проволочек, будут ли они надлежащего качества, зависит не только качество жизни в регионе, но и зачастую - жизнь и здоровье людей. Причем важен здесь весь процесс: от заявки до результата».

Чтобы сделать госуслуги максимально удобными и полезными для граждан, по поручению Главы государства Агентство стратегических инициатив (АСИ) разработало «Национальную социальную инициативу» (НСИ).

«Смысл этого общественно значимого проекта – улучшить, сделать более человечной работу социальной сферы, выстроить все процессы, исходя из запросов и потребностей граждан, – отметил Президент. – Людей не волнуют технические, административные, организационные вопросы. Им важно получить помощь качественно и своевременно, и при этом чтобы специалисты, которые оказывают такую помощь, сами не сталкивались с трудностями – вот что мы должны сделать. Например, чтобы врачи, работники учреждений образования, социальных служб не занимались излишней бумажной волокитой, бумажной работой, а уделяли свое время и внимание людям прежде всего».

Чтобы исполнить поставленные Владимиром Путиным задачи, АСИ под руководством Светланы Чупшевой совместно с профильной комиссией Госсовета детально проанализировали конкретные проблемы в социальной сфере. На основе мнения граждан специалисты определили десять наиболее распространённых жизненных ситуаций, с которыми сталкиваются люди, и сформулировали конкретные практические шаги по решению существующих проблем.

При этом Глава государства подчеркнул: «Национальная социальная инициатива» сработает только в том случае, если Правительство РФ, АСИ, Госсовет и управленческие команды на местах будут работать единой командой.

«Здесь хочу обратиться к коллегам и главам регионов Российской Федерации: уважаемые друзья, именно от вашего ответственного подхода зависят реальные улучшения в работе конкретных учреждений – школ, поликлиник, ФАПов, центров занятости, и такие изменения к лучшему граждане должны увидеть уже в ближайшее время», – подчеркнул Президент.

Самарская область – пример ответственного подхода к улучшению качества жизни граждан. Под руководством Дмитрия Азарова региональная команда ведет комплексную работу по развитию системы образования, здравоохранения, благоустройства, поддержке бизнеса. Основные векторы развития отражены в Стратегии лидерства Самарской области, разработанной на основе мнения и предложений жителей губернии.

К примеру, по поручению Дмитрия Азарова строительство детских садов, школ, поликлиник ведется по согласованию с жителями конкретных территорий. Именно люди решают, какой объект социальной инфраструктуры им необходим в первую очередь.

«У нас есть успешные практики, которые с удовольствием берут другие регионы. Это и наш опыт по организации ухода на дому за детьми с тяжелыми заболеваниями, внедрение цифровых сервисов для получения мер поддержки, разработки в сфере образования детей, организации их досуга и отдыха. Все это взято на вооружение многими регионами, как и наш успешный опыт цифровизации центра занятости, с которым мы стартовали в Тольятти, а сегодня мы уже планируем все центры занятости перевести в этот современный и удобный для людей формат», – отметил Дмитрий Азаров.

Смысл «Национальной социальной инициативы» как раз в том, чтобы реагировать на запросы и нужды людей. При разработке НСИ были проведены социологические опросы по всем 85 регионам. По итогам составлена «карта текущего процесса» по каждой жизненной ситуации, а также «карта проблем». Среди наиболее распространенных проблем в сфере получения соцуслуг – длинный и сложный процесс сбора документов, справок, анализов, недостаточная координация между ведомствами, длительные сроки получения услуг. Для решения проблем в рамках НСИ разработаны специальные модели по каждой жизненной ситуации на основе лучших региональных практик.

«Мы понимаем, что все регионы разные, поэтому в рамках социальной инициативы каждый субъект может составить индивидуальный план на основе модели по здравоохранению, социальной помощи, занятости», – подчеркнула Светлана Чупшева.

При этом гендиректор АСИ отметила: не все выявленные проблемы возможно решить на региональном уровне. АСИ вместе с федеральными министерствами, членами Президиума Госсовета, в том числе, Дмитрием Азаровым, подготовили законодательные инициативы, которые помогут реализовать «Национальную социальную инициативу» и снять барьеры на пути получения услуг.

Подводя итоги совместного заседания президиума Госсовета РФ и АСИ, Владимир Путин акцентировал внимание на необходимости постоянно изучать жизненные ситуации, с которыми сталкиваются люди при получении соцуслуг, и разрабатывать пути их решения, тщательно проинвентаризировать законодательство:

«Нужно решительно убирать бессмысленные требования, необоснованные, забюрокраченные до бесконечности процедуры, абсурдные нормы и правила, избавляться от всего, что изматывает, а подчас, надо сказать откровенно, даже унижает людей, демотивирует коллективы социальных учреждений, снижает эффективность и качество их труда», – отметил Глава государства.

Оценивать исполнения НСИ будут в рамках ежегодного рейтинга качества жизни в регионах, основанного на мнении местных жителей.

«Прошу Агентство [АСИ] отработать с комиссией Госсовета по государственному управлению методику рейтинга качества жизни в субъектах Федерации, а результаты такого ежегодного рейтинга обсудим на ближайшем заседании набсовета АСИ», – поручил Владимир Путин.

При этом Глава государства подчеркнул, что Национальная социальная инициатива должна стать важнейшим инструментом достижения национальных целей развития.

«Самое главное, и об этом говорил Президент – это человекоцентричность работы всех органов власти, государства в целом, –отметил Дмитрий Азаров по итогам заседания. – Очень важно, чтобы мои коллеги в различных ведомствах, лечебных, социальных, образовательных учреждениях чувствовали, ради чего и ради кого мы работаем. Конечно, ради человека. И эта идеология, я рассчитываю, будет пронизывать всю работу наших коллег в бюджетной сфере, все решения, которые принимаются на уровне региональной, муниципальной, власти. Очень надеюсь, что к этой работе подключатся и наши замечательные волонтеры, которые помогают людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и уверен, будут делать это и впредь».

Губернатор также отметил, что в Самарской области будет взят на вооружение успешный опыт других регионов, который аккумулирует сегодня АСИ. Также Дмитрий Азаров заверил, что губерния будет продолжать работу по улучшению социального самочувствия жителей региона.

«Важным решением Президента было и разработка методики рейтинга качества жизни в регионах. Напомню, что когда-то Самарская область сильно отставала в рейтинге инвестиционной привлекательности. Нам удалось сделать здесь настоящий прорыв, войдя в группу лидеров по инвестиционной привлекательности в стране, – акцентировал внимание Глава региона. - Не менее, а точнее, более важная задача – создать надлежащие условия качества жизни в регионе для каждого. Многое делаем сегодня в регионе благодаря нацпроектам и рассчитываем, что наши показатели в рейтинге качества жизни будут расти год от года».

Глава региона подчеркнул, что все решения, касающиеся повышения качества жизни, будут и впредь приниматься только вместе с людми, при их активном участии. «Действовать здесь мы должны сообща с людьми, в интересах людей. Ничего, не посоветовавшись с людьми, мы не должны предпринимать. Только выявив самые проблемные зоны, совместно найдя эффективные решения, мы сможем двигаться вперед, достигая успеха по повышению качества жизни в Самарской области», - резюмировал Глава региона.