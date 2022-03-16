Дмитрий Азаров принял участие в совещании с Президентом о мерах социально-экономической поддержки регионов

148

В среду, 16 марта, Президент России Владимир Путин в режиме видеоконференции провел совещание о мерах социально-экономической поддержки субъектов страны в период санкций. В обсуждении ключевых вопросов приняли участие члены федерального Правительства, полномочные представители Президента в федеральных округах, главы российских регионов. Интересы Самарской области представлял губернатор Дмитрий Азаров.

Глава государства заверил, что несмотря на давление Запада, Россия справится со всеми вызовами. Уже сегодня Президент заявил о ряде важных решений. В ближайшее время увеличат минимальный размер оплаты труда, величину прожиточного минимума, зарплаты бюджетников, а также все социальные выплаты, в том числе пенсии. Это связано с ростом цен на товары, что бьет по доходам граждан.

Владимир Путин поручил Правительству рассчитать точные параметры такого повышения. «Даже в текущей непростой ситуации по итогам года нам необходимо добиться снижения уровня бедности и неравенства. Это вполне реализуемая задача даже сегодня», – уверен российский лидер.

Президент призвал федеральный кабмин и глав регионов сконцентрироваться на выполнении этой задачи, добавив, что она «носит не только экономический характер, но и является вопросом социальной справедливости». Также глава государства обратил внимание на необходимость анализа эффективности мер поддержки людей, потерявших работу. Их необходимо расширять за счет механизма социальных контрактов.

Важно отметить, что в Самарской область реализуется свыше сотни мер поддержки – с учетом региональных и федеральных. Только для семей с детьми действует более 30 мер, благодаря которым помощь получают свыше ста тысяч человек.

Напомним, по инициативе Дмитрия Азарова в начале текущего месяца было принято решение об индексации всех региональных мер поддержки на уровень инфляции, зарегистрированной по итогам прошлого года. Средства на эти цели в полном объеме предусмотрены в областном бюджете. «Мы не отказались от социальных обязательств, наоборот, мы их наращиваем, – подчеркнул глава региона. – У нас есть все необходимое, чтобы планомерно улучшать качество жизни жителей Самарской области. В этом и состоит наша главная задача, в центре – конкретный человек с его потребностями и интересами, с его настоящим и будущим».

Владимир Путин потребовал обеспечить доступность товаров на потребительском рынке и лекарств. Глава государства подчеркнул, что нужно оперативно решать логистические и другие объективные проблемы, которые ведут к росту стоимости.

Особое внимание было уделено строительной отрасти. Глава государства поручил руководителям регионов и Федеральной антимонопольной службе следить за ценами на стройматериалы, чтобы не допускать их необоснованного роста.

В фокусе внимания главы государства - вопрос реализации приоритетных национальных и инфраструктурных проектов. «Наша экономика, государственный бюджет, частный бизнес располагают всеми необходимыми ресурсами, чтобы решать долгосрочные задачи. Все стратегические национальные цели, которые мы поставили на период до 2030 года, должны быть достигнуты. Текущие вызовы и возможности, которые они открывают, должны только мобилизовать нас. Вот на что мы должны сами себя настроить, нацелить на достижение ощутимых результатов в интересах граждан», – акцентировал Владимир Путин.

В Самарской области продолжится строительство и ремонт всех социальных объектов, общественных пространств, инфраструктуры. Только на текущий год в рамках национальных проектов запланирован капремонт 49 объектов соцкультбыта и возведение еще 35 новых объектов. Продолжится строительство метрополитена, дорог и развязок. Идет активная работа и на самом крупном инфраструктурном объекте, который реализуется на принципах государственного-частного партнерства – на мосту через «Волгу» и трассе «Обход Тольятти» в рамках международного транспортного коридора «Европа – Западный Китай». В новых условиях он может открыть дополнительные возможности для развития торговых отношений на восточном направлении.

Во время совещания Президент отметил, что в период санкций российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. В связи с этим Правительством страны был принят ряд антикризисных мер – это кредиты на льготных условиях, налоговые преференции, отсрочки платежей и многое другое.

Целый пакет мер поддержки бизнеса разработан и на региональном уровне, в том числе за счет Гарантийного фонда Самарской области. Все подробности можно найти на сайте mybiz63.ru.

«Текущая ситуация – это, безусловно, испытание для всех нас. Уверен, мы пройдем его достойно. Упорным трудом, совместной работой и взаимной поддержкой преодолеем все трудности и станем еще сильнее, как это всегда было в истории тысячелетней России», – заявил Владимир Путин во время совещания.

Сегодня же Владимир Путин подписал Указ «О мерах по обеспечению социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации». Согласно документу, главы регионов наделены полномочиями по принятию «мер, направленных на обеспечение социально-экономической стабильности и защиты населения в Российской Федерации, в том числе предусмотренных Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Это позволит оперативно принимать меры реагирования с учетом анализа текущей ситуации.

Напомним, Правительство Самарской области во главе с Губернатором работает в штабном режиме, чтобы отслеживать состояние всех отраслей региональной экономики для своевременного оказания мер поддержки.

Фото: правительство СО