Я нашел ошибку
Главные новости:
Автопробег посвящён 60-летию полёта Юрия Гагарина. 
Самару посетит экипаж из журналистов «КП» - участник Всероссийского автопробега «Земные дороги российского космоса»
Деятельность совета будет направлена на выработку решений для создания условий прямого финансового обеспечения промышленности и системы стимулов для финансовых институтов и промышленности.
Председатель ПСБ возглавил Экспертный совет по развитию финансовых инструментов и нефинансовых мер поддержки предприятий ОПК при комиссии Госдумы РФ
Регион обошел в голосовании Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Ханты-Мансийск, Омск и Томск.
Самарская область - лауреат первой национальной отраслевой киберпремии «CTF-2020»
Проект биологических очистных сооружений в Сызрани является победителем Всероссийского конкурса «Надежный партнер – Экология».
«Экология»: Дмитрий Азаров проконтролировал качество реконструкции очистных сооружений в Сызрани
Игорь Комаров поблагодарил ушедшего в отставку губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и предложил ему стать помощником полпреда в ПФО.
Игорь Комаров представил врио губернатора Ульяновской области Алексея Русских
Это масштабная образовательная акция, где каждый сможет проверить уровень своей цифровой грамотности с 9 по 23 апреля.
В Самарской области состоялось открытие Всероссийского проекта «Цифровой диктант»
Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» пригласил на четвертьфинал Кубка России по футболу 2300 добровольцев и пообщался с самыми активными из них.
Дмитрий Азаров предложил создать в Самарской области систему поощрений для волонтеров
Дмитрий Азаров дал поручение областному правительству и местным властям помочь учреждению и уберечь его от паводковых вод.
Власти помогли спасти от затопления областной реабилитационный центр для животных
Наверх
Самара  +7 °C, Тольятти  +2 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.17
0.07
EUR 91.78
0.16
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Волжский русский народный хор имени П.М. Милославова отправляется в большой гастрольный тур
Сегодня в Самаре проходит первый субботник по благоустройству города
«Почему Самара – космическая?»: рассказали в детском технопарке «Кванториум – 63 регион»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Список избирательных участков Самары

Дмитрий Азаров предложил создать в Самарской области систему поощрений для волонтеров

9 апреля 2021 15:34
125
Губернатор, секретарь реготделения «Единой России» пригласил на четвертьфинал Кубка России по футболу 2300 добровольцев и пообщался с самыми активными из них.

Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посмотрел вместе с волонтерами губернии футбольный матч на стадионе «Солидарность Арена». Больше двух тысяч добровольцев получили возможность поболеть за команду «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России по футболу. 

Перед стартовым свистком матча, в котором самарцы встречались с московским «Динамо», глава региона вышел на поле и вместе с футболистами выразил благодарность добровольцам, оказавшим масштабную поддержку жителям губернии в сложный период пандемии. Центральный круг стадиона украсила соответствующая символика, а футболисты надели специальные футболки со словами признательности. 

В перерыве встречи Дмитрий Азаров побеседовал с волонтерами в неформальной обстановке — но речь шла о серьезных вещах. В первую очередь губернатор назвал отличной идеей предложение пригласить добровольцев на футбол, поступившее во время его выступления в телевизионном эфире.  

«По моим сведениям, сегодня на матче 2300 волонтеров. Это здорово. Это та небольшая благодарность, которой точно заслуживают все волонтеры, бескорыстные люди разных возрастов и профессий, политических предпочтений.  Ведь все это неважно: главное, что каждый из вас, ваших товарищей, откликнулся, когда людям нужна была помощь. За это вам огромное спасибо, и не забывайте — мы на вас надеемся и рассчитываем, готовы помогать вашим проектам, понимая, что ничего плохого вы не предложите. Только хорошее — а значит, вместе сделаем», — сказал Дмитрий Азаров. 

Он добавил, что в начальном периоде пандемии наблюдал растерянность глав городов и районов, министров, и многих других ответственных людей. 

«С таким мы столкнулись впервые. Не сразу появилось понимание — как перестроить систему управления, как оперативно приходить на помощь людям. И конечно, социальные службы есть, это удивительные люди — но без вашей помощи мы бы просто не справились. И сегодня угроза ещё не отступила, многие люди, к сожалению, находятся на самоизоляции, помощь волонтеров по-прежнему нужна», — добавил глава региона. 

По словам Дмитрия Азарова, волонтеры Самарской области уверенно развеяли любые опасения на свой счет — в том числе и по поводу того, что со временем их энтузиазм начнет сходить на нет. Он предположил, что добровольцы черпают силы в ответной благодарности земляков. 

Приглашенные на встречу волонтеры тоже выразили признательность Дмитрию Азарову и его команде. Они отметили, что в Самарской области жесты благодарности в адрес участников добровольческого движения превращаются в традицию. Губернатор предложил собеседникам подумать об официальной системе поощрений для волонтеров по принципу дополнительных баллов при поступлении в вуз. Он выразил мнение, что такой механизм может найти применение и в других сферах жизни. 

«Губернатор сегодня показал на собственном примере, что наши старания видят, что нам благодарны и для нас готовы организовывать даже такие масштабные мероприятия. Ведь на большой футбол далеко не каждый из нас может позволить себе сходить, а уж вместе с Дмитрием Азаровым — тем более», — рассказал после встречи самарский волонтер, участник акции «Мы вместе» Михаил Донец.

Футбольный матч волонтеры и губернатор досмотрели вместе, изо всех сил болея за любимую команду. «Крылья» не подвели — забили в ворота соперника два безответных мяча и вышли в полуфинал турнира.  

Ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поддержали участие добровольцев в политической жизни региона. 1 апреля на первом заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования партии в Самарской области одобрили заявку активистки движения «Мы вместе» из Тольятти Ирины Долгополовой.

Волонтерский центр Самарской области 23 марта отметил первую годовщину работы. Более двух тысяч человек по-прежнему работают в центрах «Единой России», помогая медикам и людям, оказавшимся в трудном положении. 

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
9 апреля 2021  13:10
На религиозные праздники в Самаре ограничат движение транспорта
Транспорт
202
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
9 апреля 2021  12:59
Опубликовано расписание движения судов на маршруте Самара-Рождествено
Транспорт
171
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
9 апреля 2021  12:52
В Самарской области на 9 апреля выявлены еще 200 заболевших коронавирусом
Здравоохранение
213
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
9 апреля 2021  11:05
Еще 7200 доз вакцины ГамКовидВак поступили в Самарскую область
Здравоохранение
201
Дмитрий Азаров отметил, что крайне важно относиться к обращениям граждан неформально, делать так, чтобы помочь конкретному человеку решить свою проблему.
8 апреля 2021  18:16
Дмитрий Азаров приехал в Центр управления регионом, где  обсудил с сотрудниками работу с обращениями граждан
Политика
629
Весь список