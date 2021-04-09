Дмитрий Азаров предложил создать в Самарской области систему поощрений для волонтеров

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Губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров посмотрел вместе с волонтерами губернии футбольный матч на стадионе «Солидарность Арена». Больше двух тысяч добровольцев получили возможность поболеть за команду «Крылья Советов» в четвертьфинале Кубка России по футболу.

Перед стартовым свистком матча, в котором самарцы встречались с московским «Динамо», глава региона вышел на поле и вместе с футболистами выразил благодарность добровольцам, оказавшим масштабную поддержку жителям губернии в сложный период пандемии. Центральный круг стадиона украсила соответствующая символика, а футболисты надели специальные футболки со словами признательности.

В перерыве встречи Дмитрий Азаров побеседовал с волонтерами в неформальной обстановке — но речь шла о серьезных вещах. В первую очередь губернатор назвал отличной идеей предложение пригласить добровольцев на футбол, поступившее во время его выступления в телевизионном эфире.

«По моим сведениям, сегодня на матче 2300 волонтеров. Это здорово. Это та небольшая благодарность, которой точно заслуживают все волонтеры, бескорыстные люди разных возрастов и профессий, политических предпочтений. Ведь все это неважно: главное, что каждый из вас, ваших товарищей, откликнулся, когда людям нужна была помощь. За это вам огромное спасибо, и не забывайте — мы на вас надеемся и рассчитываем, готовы помогать вашим проектам, понимая, что ничего плохого вы не предложите. Только хорошее — а значит, вместе сделаем», — сказал Дмитрий Азаров.

Он добавил, что в начальном периоде пандемии наблюдал растерянность глав городов и районов, министров, и многих других ответственных людей.

«С таким мы столкнулись впервые. Не сразу появилось понимание — как перестроить систему управления, как оперативно приходить на помощь людям. И конечно, социальные службы есть, это удивительные люди — но без вашей помощи мы бы просто не справились. И сегодня угроза ещё не отступила, многие люди, к сожалению, находятся на самоизоляции, помощь волонтеров по-прежнему нужна», — добавил глава региона.

По словам Дмитрия Азарова, волонтеры Самарской области уверенно развеяли любые опасения на свой счет — в том числе и по поводу того, что со временем их энтузиазм начнет сходить на нет. Он предположил, что добровольцы черпают силы в ответной благодарности земляков.

Приглашенные на встречу волонтеры тоже выразили признательность Дмитрию Азарову и его команде. Они отметили, что в Самарской области жесты благодарности в адрес участников добровольческого движения превращаются в традицию. Губернатор предложил собеседникам подумать об официальной системе поощрений для волонтеров по принципу дополнительных баллов при поступлении в вуз. Он выразил мнение, что такой механизм может найти применение и в других сферах жизни.

«Губернатор сегодня показал на собственном примере, что наши старания видят, что нам благодарны и для нас готовы организовывать даже такие масштабные мероприятия. Ведь на большой футбол далеко не каждый из нас может позволить себе сходить, а уж вместе с Дмитрием Азаровым — тем более», — рассказал после встречи самарский волонтер, участник акции «Мы вместе» Михаил Донец.

Футбольный матч волонтеры и губернатор досмотрели вместе, изо всех сил болея за любимую команду. «Крылья» не подвели — забили в ворота соперника два безответных мяча и вышли в полуфинал турнира.

Ранее губернатор Самарской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Дмитрий Азаров поддержали участие добровольцев в политической жизни региона. 1 апреля на первом заседании оргкомитета по проведению предварительного голосования партии в Самарской области одобрили заявку активистки движения «Мы вместе» из Тольятти Ирины Долгополовой.

Волонтерский центр Самарской области 23 марта отметил первую годовщину работы. Более двух тысяч человек по-прежнему работают в центрах «Единой России», помогая медикам и людям, оказавшимся в трудном положении.