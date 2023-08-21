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Дмитрий Азаров поручил устранить замечания на подъездах к школам Самарской области

21 августа 2023 17:24
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В понедельник, 21 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области.

В понедельник, 21 августа, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание в правительстве Самарской области. В ходе совещания с руководителями министерств, ведомств, главами городов и районов обсудили вопросы социально-экономического развития области. Одна из главных тем повестки – подготовка школ к новому учебному году.

Проверка учреждений – государственных и муниципальных – проходила в период с 1 по 16 августа. Главная цель – чтобы в зданиях были созданы комфортные и безопасные условия для учебы и развития воспитанников, а также работы педагогов и наставников. За летний период в ряде учебных заведений области прошли плановые косметические и капитальные ремонты, отремонтированы пищеблоки, дооснащены медицинские кабинеты, проверены и обновлены системы противопожарной и антитеррористической безопасности.

Министр образования и науки региона Виктор Акопьян доложил, что к приемке были представлены 1034 образовательные организации, которые расположены в 2269 объектах:

- Решением штаба все объекты образования, предъявленные к оценке готовности, признаны готовыми к началу нового учебного года.

Отдельное внимание уделили вопросу безопасности движения рядом с образовательными учреждениями. Дмитрий Азаров напомнил о состоявшемся на прошлой неделе заседании антитеррористической комиссии, где поднимался вопрос установки дорожных знаков, барьерных ограждений и нанесении разметки рядом с учебными заведениями. Также внимание глава региона обратил внимание на состояние дорог, по которым следуют школьные автобусы, доставляющие детей до учреждений образования:

- Во всех муниципалитетах, где есть претензии, все должно быть устранено. Рассмотрите жестко под протокол каждый объект – муниципальный или региональный. Обязательно эти вопросы надо дожать до 1 сентября с каждым главой муниципалитета, – поручил Дмитрий Азаров министру транспорта и автомобильных дорог региона Ивану Пивкину.

Во время оперативного совещания руководитель департамента информационных технологий и связи Самарской области Константин Пресняков отметил, что по итогам реализации федерального проекта "Урок цифры" регион традиционно вошел в перечень лидирующих.

- Самарская область заняла пятое место среди всех субъектов страны, – отметил он.

Дмитрий Азаров поблагодарил Константина Преснякова и Виктора Акопьяна за проделанную ведомствами работу для достижения такого результата.

- Цифровая грамотность является сейчас ключевой компетенцией в образовательном процессе. Важно, что мы достигаем таких результатов, – отметил губернатор.

Вместе с тем в горадминистрации Самары доложили о готовности учебных заведений областной столицы. Все 378 школ города прошли проверки и допущены к работе.

 

 Фото: Андрей Савельев

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