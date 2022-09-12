Дмитрий Азаров поручил усилить работу по проверке газового оборудования

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В понедельник, 12 сентября, губернатор Дмитрий Азаров провел оперативное совещание, в котором приняли участие члены регионального Правительства, руководители ведомств и главы муниципальных образований. Одним из вопросов повестки стала безопасность использования газового оборудования.

Начальник Главного управления МЧС России по Самарской области Олег Бойко сообщил, что 11 сентября в многоквартирном жилом доме в Кировском районе Самары был зафиксирован случай отравления угарным газом. В результате происшествия пострадали 2 человека, они были госпитализированы в Самарскую областную клиническую больницу имени Середавина.

Глава региона обратил внимание на важность в преддверии отопительного сезона провести в сельских районах и городских округах работу по оповещению граждан, проверке газового оборудования.

Традиционно осенью в Самарской области во взаимодействии с профильными службами проводятся месячники по проверке газового оборудования, идет активная информационная кампания, разъясняются правила безопасного использования газовых приборов.

Губернатор поставил задачу региональному министерству энергетики и ЖКХ представить отчет о том, как в текущем году эта работа организована на муниципальном уровне, эксплуатационными компаниями.

Еще одной темой для обсуждения стал пожар в заброшенном здании бывшего Дома печати, который произошел здесь 7 сентября. Это не первый случай: так, возгорание уже было в конце июля. Причиной нового пожара по предварительным данным стало неосторожное обращение с огнем. Несмотря на то, что в результате происшествия никто не пострадал, здание продолжает представлять опасность для жителей Самары.

«В центре города заброшенное в течение многих лет здание. Угрозу жизни и здоровья людей оно представляет давно. Надо проверить режим охраны этого здания, чтобы туда не проникали посторонние лица. Отдельно это касается доступа детей. И в ходе этой работы должны появиться предписания собственнику. Такое обследование покажет реальное положение дел. Нужно понуждать собственника к наведению порядка – и не только с точки зрения закрытия периметра, но и дальнейших шагов, - поставил задачу главе городского округа Самара Елене Лапушкиной во взаимодействии с главой района, профильными ведомствами найти способ разрешения ситуации. - Я хотел бы понимать, как будет эта территория развиваться, какие планы у собственника здания. И конечно, первостепенная задача - обеспечение безопасности для горожан».