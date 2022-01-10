Дмитрий Азаров поручил провести тренировки по подключению передвижных котельных

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В понедельник, 10 января, Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства Самарской области, руководством ведомств и главами муниципальных образований. Участники обсудили текущую обстановку на территории региона, оценили работу жилищно-коммунальных служб в праздничные дни и обсудили риски, связанные с понижением температур.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в период с 4 по 10 января чрезвычайных происшествий в регионе не зарегистрировано.

«Это означает, что была проведена большая подготовительная работа. Системная работа велась на протяжении всех праздничных дней. Хочу всех за это поблагодарить», - отметил Губернатор.

О работе служб жилищно-коммунального комплекса Самарской области доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. По словам министра, в период с 31 декабря прошлого года по 10 января текущего года в регионе было зафиксировано 43 коммунальных аварии, которые в среднем устранялись в течение нескольких часов.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на коммунальную аварию 7 января в Тольятти, из-за которой ряд домов остались без отопления. В первые часы после отключения теплоснабжения жителям сообщили, что в компании АО «ТЕВИС» проводили плановые работы в коллекторе в районе дома по Автостроителей, 38. Однако позже выяснилось, что это была коммунальная авария, а не плановый ремонт.

Как пояснил глава Тольятти Николай Ренц, на одном из участков тепломагистрали в Автозаводском районе произошел прорыв, в результате чего была повреждена труба диаметром 500 мм на длинном участке коллектора под землей. Авария была устранена к 23 часам того же дня, люди находились без отопления меньше суток, отметил глава муниципалитета. Вместе с тем, тот факт, что руководство АО «Тевис» своевременно не сообщило о причинах отключения тепла и планах по устранению аварийной ситуации, помешало оперативному реагированию со стороны муниципальных властей.

«Коллеги, попрошу еще раз разобраться в ситуации, чтобы подобного рода сбоев больше не происходило, когда у нас оповещение не соответствует положению дел. Примите для этого все меры вплоть до административных», - подчеркнул Губернатор.

Также Глава региона поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Самарской области провести тренировки по подключению передвижных резервных котельных для обеспечения устойчивого теплоснабжения по территории Самарской области.

«Прогнозы на январь суровые, ожидается понижение температур. Необходимо в течение 10 дней такие тренировки провести. Должно быть полное развертывание резервных мощностей, мобилизация всех ремонтных бригад во взаимодействии с теплоснабжающими, электроснабжающими, газоснабжающими организациями. Готовность у вас есть, но нужно провести боевое слаживание», - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.

«Очень важно контролировать ситуацию по расчистке кровель. Мы видим температурные скачки от -25 градусов до +2 градусов – увеличивается угроза схода снега с кровель зданий. В плановом, а не авральном режиме всем главам муниципальных образований нужно провести эти работы, не дожидаясь обильных снегопадов и повышения температур», - поставил задачу Дмитрий Азаров. Государственной жилищной инспекции Глава региона поручил контролировать исполнение этой задачи.