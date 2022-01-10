Я нашел ошибку
Главные новости:
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.
Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой
Время отключений согласовано с руководством теле- и радиоканалов, проводится в моменты отсутствия в эфире важных новостей и рейтинговых программ.
На телерадиопередатчиках Самарской области в январе пройдет квартальная профилактика оборудования
Осужденные лепят животных, которые по восточному календарю являются символами года, различных сказочных персонажей, строят снежные города и замки.
В УФСИН СО подвели итоги конкурса снежных фигур
Для юных пациентов Тольятти созданы новые условия получения медицинской помощи.
В Тольяттинской городской детской клинической больнице завершен ремонт
Участники рейдов обращают внимание на то, что перед входом в салон общественного транспорта защитные средства необходимо надевать и взрослым, и детям.
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.
Дмитрий Азаров поручил провести тренировки по подключению передвижных котельных
На все концерты фестиваля можно купить билеты по Пушкинской карте.
11 января в Тольяттинской филармонии открывается второй Крещенский фестиваль
В настоящее время в отношении задержанного возбуждено уголовное дело.
Тольяттинца задержали за попытку дать взятку полицейскому 
Наверх
Самара  -11 °C, Тольятти  -11 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.13
0.84
EUR 85.13
1.06
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре соблюдение масочного режима в общественном транспорте остается на усиленном контроле
В самарской кирхе состоится первый концерт цикла «Музыкальные путешествия по Европе»
Жителей Самарской области пригласили на рождественскую онлайн-программу
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров поручил провести тренировки по подключению передвижных котельных

10 января 2022 16:13
114
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.

В понедельник, 10 января, Дмитрий Азаров провел оперативное совещание с членами Правительства Самарской области, руководством ведомств и главами муниципальных образований. Участники обсудили текущую обстановку на территории региона, оценили работу жилищно-коммунальных служб в праздничные дни и обсудили риски, связанные с понижением температур.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко доложил, что в период с 4 по 10 января чрезвычайных происшествий в регионе не зарегистрировано.

«Это означает, что была проведена большая подготовительная работа. Системная работа велась на протяжении всех праздничных дней. Хочу всех за это поблагодарить», - отметил Губернатор.

О работе служб жилищно-коммунального комплекса Самарской области доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Александр Мордвинов. По словам министра, в период с 31 декабря прошлого года по 10 января текущего года в регионе было зафиксировано 43 коммунальных аварии, которые в среднем устранялись в течение нескольких часов.

Дмитрий Азаров обратил особое внимание на коммунальную аварию 7 января в Тольятти, из-за которой ряд домов остались без отопления. В первые часы после отключения теплоснабжения жителям сообщили, что в компании АО «ТЕВИС» проводили плановые работы в коллекторе в районе дома по Автостроителей, 38. Однако позже выяснилось, что это была коммунальная авария, а не плановый ремонт.

Как пояснил глава Тольятти Николай Ренц, на одном из участков тепломагистрали в Автозаводском районе произошел прорыв, в результате чего была повреждена труба диаметром 500 мм на длинном участке коллектора под землей. Авария была устранена к 23 часам того же дня, люди находились без отопления меньше суток, отметил глава муниципалитета. Вместе с тем, тот факт, что руководство АО «Тевис» своевременно не сообщило о причинах отключения тепла и планах по устранению аварийной ситуации, помешало оперативному реагированию со стороны муниципальных властей.

«Коллеги, попрошу еще раз разобраться в ситуации, чтобы подобного рода сбоев больше не происходило, когда у нас оповещение не соответствует положению дел. Примите для этого все меры вплоть до административных», - подчеркнул Губернатор.

Также Глава региона поручил министерству энергетики и жилищно-коммунального хозяйства во взаимодействии с Главным управлением МЧС России по Самарской области провести тренировки по подключению передвижных резервных котельных для обеспечения устойчивого теплоснабжения по территории Самарской области.

«Прогнозы на январь суровые, ожидается понижение температур. Необходимо в течение 10 дней такие тренировки провести. Должно быть полное развертывание резервных мощностей, мобилизация всех ремонтных бригад во взаимодействии с теплоснабжающими, электроснабжающими, газоснабжающими организациями. Готовность у вас есть, но нужно провести боевое слаживание», - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.

«Очень важно контролировать ситуацию по расчистке кровель. Мы видим температурные скачки от -25 градусов до +2 градусов – увеличивается угроза схода снега с кровель зданий. В плановом, а не авральном режиме всем главам муниципальных образований нужно провести эти работы, не дожидаясь обильных снегопадов и повышения температур», - поставил задачу Дмитрий Азаров. Государственной жилищной инспекции Глава региона поручил контролировать исполнение этой задачи.

 

Теги: Акценты В центре внимания

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.
10 января 2022, 17:16
Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира. Политика
42
При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой
10 января 2022, 13:37
При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой
Нужно хотя бы раз в неделю проверять свою учетную запись на едином портале госуслуг (ЕПГУ). Общество
192
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов.
04 января 2022, 18:11
В Правительстве региона обсудили оперативную обстановку в период новогодних праздников 
Виктор Кудряшов провёл совещание с региональными министрами и главами городских округов и муниципальных районов. Политика
1462
В центре внимания
По данным на утро 10 января выполнено 1169 рейсов, всего перевезено 11694 пассажира.
10 января 2022  17:16
Дмитрий Азаров поручил повысить эффективность организации речных перевозок «Самара-Рождествено» зимой
37
Еще одно поручение губернатора касалось контроля ситуации по расчистке кровель от снега в регионе.
10 января 2022  16:13
Дмитрий Азаров поручил провести тренировки по подключению передвижных котельных
108
При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой
10 января 2022  13:37
При помощи портала «Госуслуги» можно погасить административный штраф с 50%-ной скидкой
188
Еще 206 жителей Самарской области заболели коронавирусом
9 января 2022  13:30
Еще 206 жителей Самарской области заболели коронавирусом
694
В Самаре с 10 января на три года закроют движение трамваев по Галактионовской
9 января 2022  12:01
В Самаре с 10 января на три года закроют движение трамваев по Галактионовской
720
Весь список