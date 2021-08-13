Дмитрий Азаров поручил главам муниципалитетов региона взять под личный контроль вопросы экологической безопасности

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание по вопросам экологической безопасности. Участие в нем приняли руководители министерств, главы городов и районов, представители контрольно-надзорных и правоохранительных органов региона.

Одни из главных тем – повышение эффективности взаимодействия между органами власти различных уровней с надзорными ведомствами и мер реагирования по выявленным нарушениям природоохранного законодательства.

«Самарская область является промышленно развитым регионом, где антропогенная нагрузка на окружающую среду велика. Вопрос экологической безопасности находится в фокусе моего постоянного внимания и внимания со стороны общества. Не случайно я инициировал проведение заседания Совета безопасности под председательством Николая Платоновича Патрушева именно в нашем регионе. Нам необходимо предусмотреть дополнительные меры по защите окружающей среды», – подчеркнул Дмитрий Азаров в начале обсуждения.

Министр лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования региона Александр Ларионов напомнил, что ряд полномочий в этой сфере закреплен за органами местного самоуправления. Однако не все муниципалитеты справляются с задачами. В прошлом году администрациями городов и районов было проведено 1513 контрольно-надзорных мероприятий, в том числе 1415 рейдов, в этом же году отмечается снижение объёмов контрольных мероприятий.

Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим Головин обратил внимание собравшихся на недостаточность проверок в сфере соблюдения требований природоохранного законодательства. «Некоторые районы их не проводили вообще. Где-то проведено не более 3 мероприятий. На мой взгляд, этого количества недостаточно. В таком случае оперативно выявлять нарушения и наказывать виновных не представляется возможным», – отметил представитель надзорного ведомства.

«Согласен с доводами природоохранной прокуратуры», – обозначил свою позицию Губернатор и поручил Александру Ларионову еще раз оценить эффективность деятельности органов местного самоуправления и планы проверок муниципалитетов региона. В случае необходимости – скорректировать и утвердить совместно с надзорными органами новые планы и контрольные мероприятия.

«Особую озабоченность вызывает низкий уровень осуществления органами местного самоуправления переданных полномочий по экологическому надзору и ненадлежащее межведомственное взаимодействие. Природоохранной прокуратурой систематически выявляется бездействие местных органов власти, направление информации о загрязнениях в неуполномоченные органы», – добавил Максим Головин.

Самарский межрайонный природоохранный прокурор привел в пример город Отрадный, где в рамках обследования озера Лиман в июне текущего года было выявлено загрязнение водного объекта и земель лесного фонда.

«Органами МСУ проверочные мероприятия по факту загрязнения не проводились. Причины загрязнения также не установлены. Виновные лица к ответственности привлечены не были. При этом информация для проверки в части загрязнения земель лесного фонда не была своевременно направлена в уполномоченный орган - министерство охраны окружающей среды. Вместо этого информация была необоснованно направлена в межрегиональное управление Росприроднадзора по Самарской и Ульяновской областям. Аналогичные факты прокуратурой выявляются регулярно и по другим муниципалитетам», – акцентировал внимание представитель надзорного ведомства.

«Как только информация профильным министерством была получена, загрязнения были устранены», – добавил Александр Ларионов. Однако если бы межведомственное взаимодействие было более оперативным, это позволило бы не только оперативно справиться с проблемой, но и провести более эффективное расследование по поиску виновных.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что на каждую ситуацию, которая касается экологической безопасности, следует реагировать незамедлительно и внимательно разбираться. «Вы должны проводить исследования, устанавливать причины загрязнений, искать виновных. А непонятное происхождение нефтепродуктов в озере – такое разбирательство не годится. У нас даже в миллионном городе – в Самаре, когда обнаружили сброс нефтепродуктов в ливневую канализацию, нашли водителя, который это сделал».

«Только тесное взаимодействие с контрольно-надзорными и правоохранительными органами, природоохранными ведомствами позволяет оперативно принимать меры по устранению нарушений и привлечению виновных к ответственности», – согласился с Главой региона Самарский межрайонный природоохранный прокурор Максим Головин. Именно такая работа позволила в последние годы выявить 20 преступлений в сфере экологии.