В России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов

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Как выяснил «Ъ», правительство планирует запретить жидкости для электронных сигарет с ароматизаторами, пищевыми добавками и БАД. В пояснительной записке проекта правительственного распоряжения, которое разработал Минздрав, говорится, что цель такого радикального запрета — сокращение потребления и распространения никотинсодержащей продукции среди населения. Особенно важным власти считают снизить популярность вейпов среди молодежи.

К добавкам, которые усиливают никотиновую зависимость, Минздрав отнес производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрицу, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин. Если документ будет принят, в продаже останутся только жидкости, содержащие никотин, глицерин дистиллированный (с чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (с чистотой не менее 95%).

Как отмечают авторы документа, ароматизаторы и пищевые добавки создают иллюзию безопасности вейпов. На деле же они существенно увеличивают риск сердечно-сосудистых заболеваний и хронических заболеваний легких.