Дмитрий Азаров поручил главам городов отработать меры по улучшению работы общественного транспорта

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Губернатор Самарской области обсудил с главами крупнейших городов региона ситуацию в сфере общественного транспорта. Дмитрий Азаров отметил, что по этому направлению регулярно поступают обращения от жителей области.

«Наибольшее количество жалоб, по данным Центра управления регионом, сейчас по городскому округу Самара. К сожалению, есть сигналы и по другим муниципалитетам. Но в Самаре большего количества обращений, чем по общественным перевозкам, нет ни по одной другой сфере», - обратил внимание Дмитрий Азаров, обращаясь к главе Самары Елене Лапушкиной.

Глава региона подчеркнул: чтобы справиться с проблемой, муниципальным властям необходимо предпринять серьезные усилия, в том числе, сконцентрировать финансовые ресурсы.

«По всем общественным перевозкам необходимо ваше самое пристальное внимание. Нужно погрузиться в тему досконально, разобраться, разложить ситуацию по каждому виду транспорта, по проблемам муниципальных, частных предприятий», - поставил Губернатор задачу руководителям крупнейших муниципалитетов.

По поручению Дмитрия Азарова будет проведено совместное совещание с министерством транспорта и автомобильных дорог региона. Кроме Самары, в ходе встречи будет рассматриваться работа общественного транспорта в Тольятти и Сызрани. Губернатор поручил главам подготовить предложения в двухнедельный срок.

«Министерство транспорта я ориентирую на помощь муниципалитетам, - подчеркнул Дмитрий Азаров. - Но еще раз подчеркну - помощь, а не полное финансирование за счет областного бюджета и ресурсов министерства транспорта. Видите проблему – концентрируйте усилия, концентрируйте финансовый ресурс. Задачу нужно решить в текущем году».

Фото: пресс-служба правительства СО