 Дмитрий Азаров пообщался с волонтерами, которые пришли поддержать нашу команду на матче «Крылья Советов» - «Динамо»

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В четверг, 8 апреля, футболисты «Крыльев Советов» одержали уверенную победу над московским «Динамо» со счетом 2:0 в матче четвертьфинала Кубка России. Матч прошел на стадионе «Солидарность Арена». Вместе с земляками за родной клуб болел губернатор Дмитрий Азаров.

Игра была посвящена волонтерам-участникам общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе». Перед началом матча глава региона от имени жителей региона и себя лично поблагодарил организаторов кубкового матча, Российский Футбольный союз за поддержку этой идеи.

«Спасибо командам, что поддержали нашу идею посвятить сегодняшний матч тем, благодаря кому сотни, тысячи людей в непростой период самоизоляции получали необходимую помощь и внимание. Заботой и вниманием их окружили волонтеры, — отметил Дмитрий Азаров. — Сегодня 2300 волонтеров, участников общероссийской акции взаимопомощи «Мы вместе», с нами. Огромное вам спасибо!»

В перерыве между первым и вторым таймами матча губернатор Самарской области пообщался с волонтерами, которые пришли поддержать нашу команду.

Опытом волонтерской работы поделился Юрий Жумабаев. Парень одним из первых включился в работу тольяттинского штаба «Мы вместе». Уже год он развозит необходимые вещи и медикаменты людям старшего поколения, кроме того, он снабжает волонтерский центр продуктами из собственного магазина. Юрий считает, что независимо от ситуации нужно оставаться человеком, и добро вернется сторицей. «Сейчас я делаю людям добро, а в будущем, возможно, даже не мне, а моим детям и внукам, это добро обязательно зачтется», — рассказал автоволонтер.

Таких как Юрий в Самарской области тысячи. И сегодня они по-прежнему работают для тех, кому тяжело.

«Каждый из вас, ваших друзей откликнулся в трудный момент, когда людям нужна была помощь. Угроза, к сожалению, еще не отступила, многие люди еще на самоизоляции, и понятно, что помощь волонтеров нужна. Я опасался, что волонтеры выдохнутся, потому что была напряженная весна, осень. Но этого не произошло, за это вам огромное спасибо. Мы на вас надеемся и рассчитываем, готовы помогать вашим проектам», — обратился к волонтерам Дмитрий Азаров.

Волонтеры не только рассказали о своей работе, но и выступили с предложениями. Студентка ТГУ Ирина Долгополова, которая уже шесть лет участвует в волонтерских проектах, предложила организовать в губернии образовательную платформу для тех, кто хочет стать или уже является волонтером. «На ней волонтеров будут учить тому, что они не узнают в школе, — пояснила девушка. – Это управление своим временем и взаимоотношениями, проектами, построение отношений в коллективе». Дмитрий Азаров идею оценил и заверил, что проект обязательно будет поддержан.

К реализации идеи готово подключиться и Агентство стратегических инициатив, рассказала региональный общественный представитель АСИ по направлению ‘‘Социальные проекты’’ Светлана Макушева. Губернатор поручил руководителю департамента по делам молодежи Сергею Бурцеву обсудить с ребятами, на какой платформе удобнее всего развить такой обучающий проект, и определиться, что необходимо для воплощения идеи в жизнь.

Губернатор отметил, что прошлый год многое изменил в жизни каждого. Прежде невозможно было представить, что простое человеческое общение может стать недоступным. Особенно страдали от дефицита коммуникаций пожилые люди. Дмитрий Азаров поблагодарил добровольцев Самарской области за то большое дело, которое они делают и выразил готовность и впредь оказывать помощь и поддержку волонтерскому движению.

В свою очередь, добровольцы поблагодарили губернатора за приглашение волонтеров на матчи и другие интересные события. «Рады возможности быть здесь сегодня! Это очень важно получать в ответ энергию тепла и заботы. Мы знаем, что вы о нас помните. И хорошо, что такие ответные добрые жесты в адрес волонтеров, когда волонтеры приходят на мероприятия, становятся традицией. Для нас это всегда праздник!», — сказала волонтер Виктория Курлина.

По итогам важного матча четвертьфинала Кубка России победу одержала команда «Крылья Советов».

«Эмоции зашкаливают, потому что за «Крылья Советов» я болею, столько сколько себя помню, — поделился впечатлениями губернатор.

"Мы видим, как команда набирает обороты, но настоящим экзаменом становятся матчи с топовыми командами российского футбола, к которым сейчас по праву относится «Динамо». Наши соперники выглядели очень и очень достойно, а в отдельные отрезки матча доминировали. Тем важнее эта победа, потому что она добыта в сложной, тяжелой борьбе с мастеровитым соперником. На поле была Команда и под грузом ответственности парни не дрогнули и показали очень грамотную, очень эмоциональную игру. Сегодня мы этот экзамен сдали. В полуфинале также будем болеть за «Крылья» и в полной мере рассчитывать на победу!», — резюмировал Дмитрий Азаров.