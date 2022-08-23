Дмитрий Азаров передал Самарскому батальону копию Самарского знамени 

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В ближайшее время к выполнению боевых задач, поставленных Верховным Главнокомандующим Вооруженными Силами Российской Федерации, Президентом страны Владимиром Путиным, присоединится Самарский батальон.

В него вступили наши земляки, которые добровольно вызвались защищать интересы нашей Родины. Перед отправкой на место несения службы с земляками, которые будут защищать русский мир, встретился Губернатор Дмитрий Азаров.

Самарский батальон формируется из неравнодушных жителей губернии, которые выразили желание вступить в ряды российской армии для выполнения задач, поставленных Президентом страны. Глава региона поддержал бойцов и заверил военнослужащих, что все просьбы, с которыми они обратятся, будут внимательно рассмотрены, а в период их отсутствия семьям будет оказываться вся необходимая помощь.

«Самарский батальон формируется в интересах нашего государства, и вы откликнулись на призыв Родины. Уверен, вы приняли для себя это мужественное решение, следуя зову своего сердца. Понимаю, что это решение было непростым для вас и ваших семей. Я сегодня здесь, чтобы поддержать вас. И в первую очередь, хочу вас поблагодарить. Спасибо вам за то, что своим решением вы поддерживаете статус нашей родной земли как опорного края державы, - сказал Губернатор, обращаясь к землякам, - Вы являетесь первыми добровольцами, за которым последуют еще тысячи и тысячи защитников Отечества. В этом у меня нет никаких сомнений. Вы сегодня являетесь примером того, что такое защита Родины, что такое истинный и настоящий патриотизм, который проявляется не в словах, а в конкретных действиях настоящих мужчин».

Военная служба по контракту в составе Самарского батальона включает все условия и социальные гарантии, предусмотренные Министерством обороны РФ, а также дополнительные меры поддержки на региональном уровне. Тем, кто заключил контракт, полагается единовременная региональная выплата, ежемесячная заработная плата, льготы в сферах здравоохранения и образования. Также за военнослужащими на срок контракта работодатель должен сохранить рабочее место, с которого он уходил на службу. «Срок службы – от 6 месяцев, его можно продлить», - отметил военный комиссар Самарской области, полковник Алексей Вдовин.

Глава региона подчеркнул, что понимает беспокойство военнослужащих за свои семьи, их переживания за родных и близких, которые на период службы остаются без мужского плеча, без главной опоры и поддержки. Дмитрий Азаров заверил бойцов – их семьи не останутся без поддержки. «Я даю вам слово, что такой опорой станем мы – те, кто остались на самарской земле для того, чтобы, как и в годы Великой Отечественной войны, делать все для победы на фронтах. Мы постараемся укрепить экономическую мощь, работать так, чтобы армия ни в чем не нуждалась. И, конечно, поддержим ваши семьи. Я хочу, чтобы вы были уверены в том, что мы никого из членов ваших семей не оставим вне зоны своего внимания. Мы готовы подставить плечо, которое они временно утрачивают в связи с тем, что вы защищаете нашу Родину», - сказал Дмитрий Азаров.

Губернатор заявил, что с целью дополнительной поддержки военнослужащих и их семей им уже принято решение в 1,5 раза увеличить единовременную региональную выплата за вступление в Самарский батальон - с 200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей. Повышенная выплата будет выдана как тем бойцам, которые уже подписали контракт, так и тем, кто вступит в ряды Самарского батальона в последующий период.

Губернатор рассказал бойцам, что в Самарской области, в первом регионе страны разработан социальный паспорт семьи военнослужащего. Решение вопросов, связанных с поддержкой родных военнослужащих, закреплено в зоне персональной ответственности глав городов, муниципальных районов, населенных пунктов, руководителей профильных ведомств. Помимо уже действующего комплекса мер поддержки семей и жителей региона при необходимости будут рассматриваться возможности оказания «точечной» индивидуальной помощи по конкретной ситуации каждого добровольца Самарского батальона. «Понимаю, что проблемы и вопросы могут быть разные. Мужики, мы готовы по всем направлениям решения принимать. Подчеркну - по всем. Мы по всем вопросам готовы отработать. Вы на передовой, вы делаете то, что сейчас больше всего нужно Родине», - сказал Дмитрий Азаров.

Уже сегодня бойцы - члены Самарского батальона задали Главе региона самые важные для них вопросы. Они касались устройства детей в образовательные учреждения, помощи в решении медицинских и социальных вопросов. Глава региона подчеркнул, что каждому защитнику Отечества будет оказана необходимая поддержка. Так, например, регион поможет семьям военнослужащих Самарского батальона собрать детей к школе.

В завершении встречи Глава региона также передал землякам точную копию Самарского знамени – величайшей реликвии губернии. Это знамя, вышитое монахинями Иверского монастыря более 140 лет назад, было освящено на мощах святителя Алексия - небесного покровителя Самары. Копия Самарского знамени доставлялась на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

«В первую очередь, важен внутренний настрой. И этот внутренний настрой у вас есть. Я уверен, что постоите за землю родную, как стояли наши деды, прадеды и прапрадеды. И не раз это приходилось делать. Нападки на нашу страну никогда не прекратятся, мы слишком раздражаем: наша самостоятельность, наша суверенность, наша великая история и культура. И бояться этого будут всегда, - отметил Дмитрий Азаров, - Россия сделала все, что от нас зависело, чтобы решить вопросы дипломатическим путем. Но когда все меры были исчерпаны, мы приняли решение: мы своих не бросаем. И интересы нашего народа первичны. Для Верхового Главнокомандующего, для всех нас. Вы идете на святое дело. В добрый путь. Ждем вас на Родине. Будем поддерживать и будем молиться за вас».

Фото: пресс-служба правительства СО