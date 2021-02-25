Дмитрий Азаров: «От работы налоговой службы во многом зависит формирование бюджетов всех уровней, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами»

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В четверг, 25 февраля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в расширенной коллегии УФНС по Самарской области. Руководство налоговой службы, Правительства региона, прокуратуры, следственных органов и других силовых структур подвели итоги совместной работы по обеспечению собираемости налогов и борьбе с преступлениями в этой сфере.

Докладывая об итогах работы за 2020 год, руководитель УФНС по Самарской области Ольга Крикова отметила: несмотря на все сложности прошедшего года, регион перечислил в консолидированный бюджет РФ 511,2 млрд рублей налоговых поступлений. Таким образом, Самарская область заняла 2 место в ПФО по сумме отчислений.

«Из 511,2 млрд рублей, перечисленных в консолидированный бюджет РФ за отчетный период, почти 49% или 249,5 млрд рублей перечислено налогоплательщиками, администрируемыми налоговыми органами Самарской области, что на 3,3 млрд рублей больше, чем в 2019 году. Роста удалось достичь в том числе за счет эффективного налогового администрирования», – уточнила руководитель органа.

Налоговые отчисления, поступившие в областную казну, позволили управленческой команде региона реализовать ключевые проекты, справиться с социальными обязательствами и даже внедрить дополнительные меры поддержки граждан.

«Ведомство выполняет очень ответственную, важную функцию. От результатов работы налоговой службы во многом зависит формирование бюджетов всех уровней, выполнение социальных обязательств государства перед гражданами. Что особенно важно в 2020 году, в период, когда очень нелегко пришлось всем: и жителям Самарской области, и людям в стране, в мире, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Ваша эффективная деятельность – залог успешного решения задач, поставленных президентом России Владимиром Владимировичем Путиным, воплощение в жизнь всех идей, параметров, национальных проектов и стратегий лидерства Самарской области».

Упор во взаимодействии налоговой службы и органов власти в ушедшем году был сделан на стабилизацию социально-экономической ситуаций, поддержку граждан и бизнеса, пострадавших от пандемии. Так, Правительством РФ был принят пакет антикризисных мер по поддержке субъектов малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность в пострадавших отраслях, на частичную компенсацию затрат, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников. Указанную меру поддержки. получили более 23 000 налогоплательщиков Самарской области. Общая сумма выплаченной финансовой помощи составила более двух млрд рублей.

Также бизнесу и НКО были предоставлены субсидии из федерального бюджета на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции. Этой мерой воспользовались 3 000 налогоплательщиков Самарской области. Общая сумма выплаченной финансовой поддержки составила 155 млн рублей.

«В 2020 году сумма потерь от общего объема поступлений 2019 года составила 4,5 миллиарда рублей или 2,7 процентных пункта. Мы понимаем, что часть потерь – это та поддержка, которую область смогла оказать нашим налогоплательщикам, чтобы сохранить предприятия, рабочие места», – добавила Ольга Крикова.

При этом Ольга Крикова отметила: если легальному и честному бизнесу оказывается всемерная поддержка как со стороны органов государственной власти, так и со стороны налоговой службы, то в отношении теневого сектора, тех, кто укрывается от налогов, проводятся проверки.

«Приоритетом является стимулирование налогоплательщиков к добровольному выполнению налоговых обязательств и отказу от применения незаконных налоговых схем. Год от года мы снижаем административное давление на предпринимательское сообщество, концентрируя усилия на зонах максимального налогового риска. В 2020 году наше внимание было обращено борьбе с организаторами схем уклонения от уплаты налогов», – пояснила руководитель УФНС.

Дмитрий Азаров подчеркнул значимость этой работы, добавив, что муниципальные власти не должны оставаться в стороне, они обязаны в полной мере включаться в борьбу с недобросовестными предпринимателями. «Для борьбы с теневым бизнесом необходима консолидация усилий правоохранительных органов, муниципальных властей и налоговой службы», – отметил Губернатор.

Подводя итоги работы за 2020 год, Ольга Крикова отметила, что в вопросе легализации бизнеса Самарская область добилась успехов: регион стал одним из лидеров ПФО по числу зарегистрированных самозанятых граждан.

Напомним, что с 1 января 2020 на территории Самарской области введен налог на профессиональный доход (НПД), или как его ещё называют налог для самозанятых. По данным на начало 2021 года в регионе зарегистрировано 41,5 тысяча самозанятых. По количеству зарегистрированных плательщиков НПД Самарская область заняла первое место среди регионов ПФО, где в текущем году был введен налог на профессиональный доход.

«Я рад тому, что у нас лучшие результаты по Приволжскому федеральному округу. Это достойный показатель, – отметил Дмитрий Азаров. – Безусловно, это показатель активности наших граждан, но это и показатель огромной работы налоговой службы. Вы сподвигли людей, которые зачастую находились «в тени», зарегистрироваться и работать официально».

Глава региона отметил, что в регионе созданы комфортные простые условия для регистрации в качестве самозанятых. «Эту работу мы с вами должны продолжить вместе с органами местного самоуправления», – добавил Дмитрий Азаров.

Говоря о дальнейших планах совместной работы, глава региона отметил, необходимо объединить усилия органов местного самоуправления по постановке на кадастровый учёт объектов недвижимости, оформлению земельных прав владений. Это позволит увеличить налоговые поступления в бюджет и направить больше средств на реализацию ключевых задач и выполнение социальных обязательств.

«Коллеги, крайне важно, чтобы мы эту работу проводили вместе, у глав местного самоуправления стоит такая задача, мы их оценивать будем в том числе и по этому показателю», – обратил внимание губернатор.

Ольга Крикова добавила, что налоговая служба в 2021 году также сделает упор на обеспечение динамики поступлений налогов и страховых взносов на уровне показателей развития экономики, повышение эффективности контрольно-аналитической работы, обеспечение снижения задолженности налогоплательщиков.