Дмитрий Азаров объявил о добровольном отказе от депутатских полномочий парламентариев Думы Жигулевска

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В Самаре проходит 2 этап Конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия». Работу единороссов возглавляет Секретарь Самарского реготделения, член Бюро Высшего совета партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Главная задача конференции – выдвинуть и утвердить кандидатов, которые будут представлять на выборах «Единую Россию» как в партийном списке, так и в одномандатных округах. Необходимо выбрать лучших из лучших, отметил Дмитрий Азаров.

Но ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон, подчеркнул Дмитрий Азаров, напоминая партийцам о недавней трагедии в Жигулевске.

После трагического случая на воде, который унес жизнь отца семейства, депутаты Жигулёвской гордумы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов добровольно написали заявления о сложении мандатов. Об этом только что на партконференции сообщил секретарь Самарского реготделения «ЕР», губернатор Дмитрий Азаров.

Отметим, что делегатами Конференции стали представители 45 местных отделений партии, в работе Конференции принимают участие депутаты Государственной Думы, депутаты Самарской Губернской Думы – члены фракции «Единой России», кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и средств массовой информации.

Решения, принятые на 2 этапе Конференции призваны мобилизовать партийный актив на эффективную командную работу в ходе избирательной кампании и придать новый мощный импульс работе в выборный период, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

Фото: пресс-служба реготделения партии "ЕР"