Дмитрий Азаров объявил о добровольном отказе от депутатских полномочий парламентариев Думы Жигулевска

Я нашел ошибку
Главные новости:
Участники партконференции в Самаре утвердили списки кандидатов, которые будут представлять "ЕР" на выборах в региональное заксобрание.
Политолог Дмитрий Орлов: ждем синергетического эффекта от лидеров выборного списка «Единой России»
Уже проведена большая работа с городской администрацией: имеются эскизы монументов, есть поддержка со стороны общественных организаций.
В Самаре установят памятники почетным гражданам города Елене Шпаковой и Владимиру Чудайкину
Ему было 70 лет.
Петр Мамонов умер
17 человек в регионе умерли от коронавируса.   
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Общественные наблюдатели будут контролировать все этапы выборной кампании в Самарской области.
В избирательной кампании региона общественники становятся полноценными участниками всего процесса
На сегодняшний день на объекте выполнено порядка 40% укладки нижнего выравнивающего слоя, продолжаются работы по расширению, укладке песчано-щебеночного основания.
БКД: в СО отремонтируют дорогу особой социальной значимости "Урал – Красный Яр – Городцовка"
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития.
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию санатория «Сергиевские минеральные воды»
На первой встрече лектория «История смеха в кино» речь пойдет о двух главных фигурах эпохи немого кино.
Музей Эльдара Рязанова: лекторий «История смеха в кино. Встреча первая»
Наверх
Самара  +30 °C, Тольятти  +30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.22
0.1
EUR 87.83
0.44
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Сотрудники УИС Самарской области приняли участие в патриотическом слете «ПОБЕДА»
16 июля в самарском зоопарке отметят "Всемирный день змей"
Россияне назвали главные достопримечательности страны
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров объявил о добровольном отказе от депутатских полномочий парламентариев Думы Жигулевска

15 июля 2021 17:16
122
Ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон, подчеркнул Дмитрий Азаров, напоминая о недавней трагедии в Жигулевске.

В Самаре проходит 2 этап Конференции Самарского регионального отделения Партии «Единая Россия». Работу единороссов возглавляет Секретарь Самарского реготделения, член Бюро Высшего совета партии, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Главная задача конференции – выдвинуть и утвердить кандидатов, которые будут представлять на выборах «Единую Россию» как в партийном списке, так и в одномандатных округах. Необходимо выбрать лучших из лучших, отметил Дмитрий Азаров.

Но ни депутатский мандат, ни членство в партии не являются основаниями для того, чтобы переступить закон, подчеркнул Дмитрий Азаров, напоминая партийцам о недавней трагедии в Жигулевске.

После трагического случая на воде, который унес жизнь отца семейства, депутаты Жигулёвской гордумы Юрий Краснобаев и Юрий Погиблов добровольно написали заявления о сложении мандатов. Об этом только что на партконференции сообщил секретарь Самарского реготделения «ЕР», губернатор Дмитрий Азаров.

Отметим, что делегатами Конференции стали представители 45 местных отделений партии, в работе Конференции принимают участие депутаты Государственной Думы, депутаты Самарской Губернской Думы – члены фракции «Единой России», кандидаты предварительного голосования, представители общественных объединений и средств массовой информации.

Решения, принятые на 2 этапе Конференции призваны мобилизовать партийный актив на эффективную командную работу в ходе избирательной кампании и придать новый мощный импульс работе в выборный период, передает пресс-служба реготделения партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба реготделения партии "ЕР"

Теги: Дмитрий Азаров Жигулевск сложение мандатов

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития.
15 июля 2021, 17:35
Дмитрий Азаров провел совещание по развитию санатория «Сергиевские минеральные воды»
Сергиевские минеральные воды получат новый импульс развития. Политика
112
Реализовать желания жигулевцев помог нацпроект «Жилье и городская среда». 
15 июля 2021, 15:45
В Жигулевске благоустраивают еще три двора
Реализовать желания жигулевцев помог нацпроект «Жилье и городская среда».  Благоустройство
185
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года.
02 июля 2021, 20:17
В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств
Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года. Благоустройство
5783
В центре внимания
Участники обсудили порядок предоставления субъектам РФ инфраструктурных бюджетных кредитов, а также критерии их отбора и ранжирования.
15 июля 2021  17:05
Виктор Кудряшов принял участие в заседании комиссии по региональному развитию Правительства РФ
136
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
15 июля 2021  12:25
В этом году уже более 3000 жителей Самарского региона преодолели трудности с помощью соцконтракта
257
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
15 июля 2021  11:00
Аграрии Самарской области собрали первые полмиллиона тонн зерна
269
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
15 июля 2021  10:36
Экс-директору РКЦ «Прогресс» вынесли приговор по делу о растрате
300
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
15 июля 2021  09:50
В Самарской губернии стартовала Областная информационно-туристическая программа «Территория – 63»
431
Весь список