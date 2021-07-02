В Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое качеству благоустройства общественных пространств

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В пятницу, 2 июля, в Жигулёвске Дмитрий Азаров провёл совещание, посвящённое итогам рейтингового голосования по благоустройству общественных пространств. Оно ведётся по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда». Участие в расширенном совещании приняли главы муниципалитетов, в которых проживает 20 и более тысяч человек.

В этом году голосование проводилось в десяти городах и Безенчукском районе с 26 апреля по 30 мая на федеральной платформе 63.gorodsrega.ru. В «электронном бюллетене» было обозначено сто общественных территорий, из которых победителями стали 52. Своё мнение выразили 366 575 человек.

Оценивая результаты Дмитрий Азаров отметил, что все муниципалитеты с задачей справились: где-то результаты превысили ожидания, но в целом везде отмечалась высокая активность.

«Показатели, действительно, вдохновляющие, – констатировал Губернатор. – Очень много людей неравнодушных, поэтому многие откликнулись и приняли участие в голосовании по всем территории Самарской области. Знаете, это большое счастье, когда люди откликаются и готовы сами участвовать на самых ранних этапах реализации проектов. Предварительный отбор – это первый шаг взаимодействия, сотрудничества, шаг по обустройству родной земли. Для каждого двора, улицы, города, села это очень важно».

Глава региона поблагодарил глав городов и районов за то, что они сумели достучаться до людей, нашли правильные мотивирующие слова. Отдельную благодарность он выразил муниципальным депутатам, лидерам общественного мнения, старшим по домам, руководителям ТСЖ и ТСН и тем, кто ранее убедился в эффективности такой работы и призвал других голосовать. «Во многом благодаря общественникам, неравнодушным людям мы достигли таких результатов», – отметил Дмитрий Азаров.

Сейчас главная задача – качественно выполнить работы текущего года. Сделать это нужно до 1 сентября, исключение – территории, которые контрактовались за счёт экономии дополнительно.

«Ещё раз подчеркну: мы не первый год работаем в этих условиях. Мы с первого дня договаривались: срок себе ставим не 1 января, не 1 декабря, а 1 сентября. И делаем так, чтобы нам потом не было стыдно и не приходилось краснеть перед людьми за качество. А подрядные организации не переделывали то, что натворили», – отметил Губернатор.

Так произошло в парке имени 40-летия ВЛКСМ, который Дмитрий Азаров осмотрел до совещания. Общественное пространство было буквально восстановлено из руин в прошлом году по проекту, который стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. После первой зимы в адрес муниципальных и региональных властей начали поступать жалобы жителей на то, что в некоторых местах «утекла плитка». Подрядчик сработал «кое-как», а теперь по гарантии покрытие перекладывают уже другие.

Дмитрий Азаров заявил, что каждая недобросовестная компания должна отвечать за свою работу, вплоть до недопущения их к выполнению заказов. «Крайне важно точное и профессиональное формирование технического задания, проведение конкурсных процедур, чтобы ни в коем случае не допустить различного рода мошенников, жуликов, тех, кто уже некачественно выполнял работы», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Министру энергетики и ЖКХ области Александру Мордвинову поручено следить, чтобы «чёрный список» таких компаний постоянно пополнялся, и им навсегда ставился запрет на участие в проектах развития в регионе.

Также министру поставлена задача грамотно работать по образовательным программам, в том числе по обучению муниципальных служащих качественной подготовке документации и сопровождению проектов. «Учите людей. Понятно, что найти подготовленного специалиста сразу невозможно, и задача каждого муниципалитета – готовить и учить, – подчеркнул Дмитрий Азаров. – И тогда мы справимся качественно и в срок со всеми задачами, которые ставят перед нами жители Самарской области».

Создание комфортных условий для жизни – один из приоритетов Стратегии лидерства Самарской области. С 2019 года по нацпроекту «Жильё и городская среда» благоустроено 342 общественных территорий и 629 дворовых. К концу 2024 года цифры должны выглядеть так – 916 и 1666, соответственно.

В 2021 году планировалось привести в порядок 153 общественных и 272 дворовых пространств, однако за счёт экономии на торгах контракты заключены на благоустройство 163 общественных и 307 дворовых территорий.

За два года самарские проекты восемь раз становились победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. В Октябрьске, Сызрани, Отрадном, Кинеле и Жигулёвске они уже воплощены. В Нефтегорске (парк «Молодёжный»), Кинеле («Парк на озере Крымское») и Октябрьске («Парк Поколений») благоустройство продолжается.

Жигулёвск, как место подведения итогов рейтингового голосования, выбран не случайно. Город активно участвует в программе «Формирование комфортной городской среды»: здесь ежегодно преображается более десяти пространств – общественных и дворовых.

В прошлом году жигулёвцы получили обновленную набережную и городской пляж в микрорайоне Моркваши. Раньше это место было промзоной, а после преображения стало визитной карточкой Жигулёвска. Посмотреть на отреставрированную набережную и искупаться в Волге сюда теперь приезжают из других городов и районов.

Например, у тольяттинца Юрия Севостьянова здесь дача, и каждый приезд он посещает набережную. Житель высоко оценил ту работу, которая была проделана. Арт-объекты, скамейки, пандус для маломобильных граждан, новая плитка, отремонтированные ограждения лестницы притягивают, говорит он. «Даже в обычный день здесь людно, что говорить про выходные – всё забито», – отметил Юрий Севостьянов.

Доволен всем и коренной житель города – восьмиклассник Святослав Кирпичников. «Можно искупаться, что мы каждый день и делаем, можно на пляже в футбол поиграть, пионербол. Веселее здесь стало», – поделился впечатлениями парень.

Курортному ощущению мешает вид на бывшую промзону, рядом с которой пляж и набережная расположены. На границе пляжа также не убраны металлические корпусы от ларьков.

На эти детали особое внимание Главы города Сергея Федотова обратил Дмитрий Азаров. «Всё должно быть к месту. Сделайте красиво, чтобы не было ощущения, что приехал на курорт, а тут – промзона. Это несложно, но эффект даст значительный», – поставил задачу Дмитрий Азаров Главе Жигулёвска.