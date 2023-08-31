Дмитрий Азаров обсудил вопросы оказания дорогостоящей помощи детям на встрече в Фонде «Круг добра»

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В четверг, 31 августа, во время рабочей командировки в Москву губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем правления Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями «Круг добра», протоиреем Русской Православной Церкви Александром Ткаченко. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и оказания дополнительной помощи юным жителям региона, которые в ней нуждаются.

Напомним, Фонд «Круг добра» был создан в январе 2021 года Указом Президента Владимира Путина. Эта организация уполномочена приобретать специализированные дорогостоящие лекарства для нуждающихся детей на государственные средства. Работа фонда позволяет обеспечивать тысячи детей с тяжелыми и хроническими заболеваниями необходимым лечением.

Александр Ткаченко отметил труд врачей Самарской области по спасению детей, добавив, что регион обладает колоссальным потенциалом – профессиональным и техническим. Он привел в пример работу медиков Самарского областного клинического кардиологического диспансера им. В.П. Полякова. «Там проводятся уникальные кардиохирургические операции. Совсем недавно там сделали операцию ребенку с редким врожденным заболеванием – гипопластическим синдромом левого сердца. Операция прошла успешно, – отметил председатель правления Фонда. – Поэтому мы знаем о том, как много делают врачи для того, чтобы спасать детей».

У «Круга добра» существует собственная система, куда поступают заявки от родителей на предоставление лекарств детям. За время существования организации руководством и экспертным советом Фонда было одобрено 253 заявки из Самарской области. Всего Фонд спас жизни более чем 23 тысячам детей со всей России. С начала своей работы в общей сложности направлено более 205 млрд рублей на лекарства. «Эти препараты инновационные, уникальные и позволяют детям бегать, ходить в школу, в том числе и в Самарской области», – отметил председатель правления организации.

«Помогать детям – это святая миссия. Огромное вам за это спасибо», – поблагодарил Александра Ткаченко губернатор Дмитрий Азаров.

Руководитель Фонда помощи тяжело больным детям вышел к Губернатору с предложением о заключении соглашения о сотрудничестве, чтобы зафиксировать на бумаге ту работу, которая ведется с первых дней создания организации, в том числе на территории Самарской области. «Мы детально с министерством здравоохранения прорабатываем все аспекты взаимодействия. В каждом регионе есть свои особенности – протяженность, плотность населения, наличие кадрового персонала, специалистов по лечению орфанных заболеваний. И мы хотели бы подписать соглашение о сотрудничестве, прописав в нем все детали взаимодействия, – рассказал об инициативе Александр Ткаченко. – Уверен, что это обеспечит скорейшее решение по принятию заявок об обеспечении детей лекарственными препаратами».

Дмитрий Азаров с благодарностью откликнулся на это предложение, подчеркнув особую важность такого сотрудничества. «Сегодня взаимодействие осуществляется в рамках регламента. Но двустороннее соглашение, которое позволит прописать все детали, что в конечном счете будет сказываться на эффективности нашего взаимодействия, – очень важная инициатива, – отметил глава региона. – Разрешите вас пригласить в Самарскую область для подписания документа. Мы его сейчас отработаем. И я надеюсь, что вы сможете в нашем регионе побывать. Тем более, у нас есть планы по некоторым направлениям, в том числе по открытию специального центра, важно было бы с вами посоветоваться по орфанным заболеваниям, паллиативным деткам. Ваше экспертное мнение для нас было бы очень важным».

«У вас чудесный регион, замечательные люди. И я думаю, что в ближайшее время мы организуем подписание соглашения у вас», – откликнулся на приглашение председатель правления Фонда.

Во время встречи губернатор Дмитрий Азаров попросил оказать содействии в помощи двум маленьким девочкам, проживающим в регионе, – Софье и Милане, которым дорогостоящие лекарства позволят не прерывать лечение и тем самым сохранить качество жизни. «Один ребенок обеспечен препаратами до конца текущего года, заявку мы сейчас готовим и в ближайшее время подадим. Что касается второй девочки, то требуется оперативное решение вопроса, потому что ребенок обеспечен препаратами только до 27 октября», – обратился глава региона.

«Ожидаем заявку от министерства здравоохранения и за счет перераспределения мы сможем доставить лекарства незамедлительно, чтобы не допустить перерыва в терапии», – подчеркнул Александр Ткаченко, выразив готовность оказать необходимую помощь по обеспечению детей лекарствами.

Руководитель Фонда рассказал руководителю области об акции, которая стартует 1 сентября по всей стране, по поддержке детей, которые не могут принять участие в торжественных линейках, находясь на лечении. «Эта инициатива родилась из желания дарить детям радость каждый день. И я обратился к гражданам, лидерам общественного мнения, руководителям регионов, которые будут посещать школы, пришли бы в больницы. Во-первых, такое внимание им будет очень важно, а во-вторых мы сможем подарить им праздник», – отметил Александр Ткаченко и пригласил губернатора Дмитрия Азарова тоже присоединиться к этому доброму делу.

Дмитрий Азаров откликнулся на предложение, отметив, что это замечательная идея. «Я обязательно завтра это сделаю, заеду к деткам, которые не смогут начать новый учебный год в школах – образовательный процесс будет организован в лечебных учреждениях, обязательно поздравлю», – отметил губернатор.

«Спасибо, что вы воспринимаете жизнь каждого ребенка очень лично», – сказал в ответ председатель правления Фонда «Круг добра».

Фото: Дмитрий Бурлаков