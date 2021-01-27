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В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура».
Дмитрий Азаров обсудил с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС проекты в сфере демографии и культуры 
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Дмитрий Азаров обсудил с участниками программы развития кадрового резерва РАНХиГС проекты в сфере демографии и культуры 

27 января 2021 16:44
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В этом году участники программы приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура».

В среду, 27 января, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с участниками программы развития кадрового управленческого резерва РАНХиГС. Резервисты, среди которых руководители федеральных и региональных органов власти, пробудут в регионе три дня. За это время они предложат разработанные в ходе стажировки проекты, а также изучат передовой опыт Самарской области по ряду направлений.

Самарская область уже в третий раз становится местом проведения стажировок для участников программы: первый поток управленцев занимался разработкой кейсов по развитию экономики, промышленности, туризма и оптимизации управленческих процессов. Второй поток под руководством тогда еще главы Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, а ныне – министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, занимался созданием программы модернизации первичного звена здравоохранения. Именно это программа, доработанная на самарской земле с привлечением региональной команды, в дальнейшем была тиражирована на всю страну.

Если ранее участники программы приезжали в регион и уже на месте выбирали тему, то в этом году они приехали с готовыми проектами на определенную тематику – по направлениям «Демография» и «Культура».

«Исполнение показателей нацпроекта «Демография» сегодня представляет особую сложность. Как вы знаете, в вопросах демографии сейчас ключевую роль играет малочисленное поколение 90-х. Усилия, которые предпринимаются на федеральном уровне Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным, последовательно, на протяжении уже более десятка лет, конечно, приносят свои результаты. Тем не менее, нынешняя ситуация, осложненная пандемией, создаёт достаточно большую сложность по исполнению показателей нацпроекта. Но дело даже не в показателях. Дело в коренном переломе ситуации, которого мы бы все хотели достичь», – подчеркнул Дмитрий Азаров, обращаясь к участникам программы.

Глава региона поручил представителям профильных министерств Правительства Самарской области познакомить резервистов с мерами поддержки, направленными на улучшение демографической ситуации, которые действуют на территории региона.

«Мы, конечно, очень внимательно отнесемся к тому, если какие-то меры дополнительной поддержки, реально работающие инструментарии вы нам предложите. Либо вместе в процессе нашей работы мы сможем их выработать и в дальнейшем будем рады реализовывать на территории Самарской области, как мы это делали в предыдущий период с группами, которые у нас работали», –акцентировал внимание Губернатор.

Перед участниками программы, которые будут заниматься проектами в области культуры, Дмитрий Азаров поставил задачу сделать акцент на теме применения механизмов государственно-частного партнерства (ГЧП) и сохранения исторического наследия.

«Для меня это особенно важно, поскольку по поручению Президента я возглавляю постоянно действующую комиссию Госсовета по культуре. У нас есть целый ряд идей и предложений. По целому ряду проектов мы готовимся сегодня к упаковке проектов на принципах ГЧП в сфере культуры. Хотелось бы услышать ваше профессиональное мнение по этому вопросу, – отметил Глава региона. –Отдельно я попрошу вас погрузиться в тему исторического наследия, в нашу работу по сохранению исторической части столицы региона. Мы придали ей статус исторического поселения, определили границы. Нам многое предстоит сделать с точки зрения градостроительного регулирования этого вопроса и, самое главное, разработки инструментов развития и управления историческим наследием».

Дмитрий Азаров рассказал, что сейчас Правительство региона разрабатывает идею, связанную с привлечением средств нового банка развития БРИКС по сохранению и развитию исторической части города. Проект уже получил предварительную поддержку Президента страны.

«Вы знаете, что средства по малым городам и историческим поселениям привлекаются в этой части. Мы хотели бы опробовать здесь, в городе-миллионнике, такую возможность. Считаем, что с учетом придания статуса исторического поселения, применения жестких регламентов это возможно. Очень надеюсь, что вы нам тоже здесь подскажете дальнейшие ходы», – пояснил Губернатор.

Директор центра Сопричастного стратегирования Высшей школы государственного управления РАНХиГС Ирина Грачева поблагодарила Самарскую область за теплый прием и отметила, что регион обеспечивает более чем достойные условия работы для участников программы, что несомненно скажется на результате.

«Несмотря на то, что это именно образовательная программа, с 2019 года перед ее участниками стоит задача разработать проекты, направленные на достижение национальных целей, поставленных Президентом страны, – рассказала Ирина Грачева. – Группы работают с прошлого года, уже есть инициативы, есть идеи, и цель приезда – проверить, насколько эти идеи можно масштабировать и тиражировать на все субъекты Российской Федерации, а также перенять лучшие практики, которые есть в регионе».

Участник региональной стажировки, министр труда, социального развития и занятости населения Республики Алтай Адар Сумин добавил, что группа по направлению «Демография» будет искать в регионе идеи для новых мер поддержки семей с детьми и решения жилищных вопросов.

«Самарская область – один из передовых регионов нашей страны, здесь хороший опыт проектного управления, эффективная команда у Губернатора, и мы бы хотели у нее поучиться, чтобы применять самарские проектные инициативы у себя в регионах», – подчеркнул Адар Сумин, передает пресс-служба облправительства.

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