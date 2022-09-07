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Дмитрий Азаров обсудил с Михаилом Белоусовым развитие Красноярского района

7 сентября 2022 14:42
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Жилье для детей-сирот, новые соцобъекты и модернизация конно-спортивной школы. 

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с главой Красноярского района Михаилом Белоусовым. Темами для обсуждения стали реализация национальных проектов, инициированных Президентом страны Владимиром Путиным, социально – экономическое развитие муниципалитета и социально значимые проекты.

Докладывая о ходе реализации нацпроектов, глава района отметил, что благодаря им в районе появляются новые социальные объекты. Так, в текущем году был открыт детский сад «ЯРкий» на 250 мест в селе Красный Яр, здесь же стартовало строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном, строится ФАП в селе Тростянка, были капитально отремонтированы школы в селе Красный Яр и Белозерки.

Совершенствуется и инфраструктура: в этом году на территории района начаты работы по реконструкции водозабора и разводящих сетей в селе Новый Буян, благоустроены 4 общественные территории и 29 дворов, ремонтируются дороги.

Особое внимание губернатор уделил вопросу обеспечения жильем детей-сирот. Михаил Белоусов сообщил, что в этом году районом запланировано приобрести 33 квартиры. Глава района подчеркнул, что муниципалитету из регионального бюджета на эти цели был выделен небывалый объем средств.

«Плюс была поддержка в части предоставления сертификатов. Красноярский район предоставил первые на территории Самарской области пять сертификатов, все они уже были выданы, и по всем жилье уже приобретено», - доложил Михаил Белоусов.

Одной из обладательниц такого жилищного сертификата стала Елена Сифонова. Благодаря сертификату она смогла приобрести квартиру в поселке Мирный Красноярского района и уже отпраздновала новоселье.

«Я очень этого ждала и очень благодарна за такую поддержку. Как только получила сертификат, сразу начала подбирать квартиру и быстро нашла хороший вариант. Две недели назад мы с мужем уже въехали в свою квартиру», - рассказала Елена.

На текущий момент для детей – сирот, проживающих в Красноярском районе, остается приобрести 22 жилых помещения.

«Времени остается все меньше. А в нынешних условиях, когда спрос на приобретение жилья достаточно велик, 22 квартиры или жилых помещения найти может быть непросто, - подчеркнул Дмитрия Азаров. - Задача должна быть решена. Все, что мы определили в планах по поддержке детей-сирот, должно быть сделано».

Также в ходе встречи Михаил Белоусов презентовал Губернатору проект развития детско-юношеской конно-спортивной школы, расположенной в селе Красный Яр, и прилегающей к ней территории.
Школа была образована в 1987 году как учреждение дополнительного образования. В 2003 году здесь был проведен капитальный ремонт всех зданий, построен открытый манеж и дополнительная конюшня.
C 2012 года детско-юношеская конно-спортивная школа является структурным подразделением общеобразовательной школы села Красный Яр. Основное направление деятельности - обучение детей основам верховой езды и конного спорта. Сейчас в школе занимается около 150 ребят. Запись в группы проводится с 10 лет, в пони-группы - с 6 лет. Занятия проводят квалифицированные тренеры, каждый из которых является действующим спортсменом.

На сегодняшний день в детско-юношеской конно-спортивной школе 52 лошади различных пород - тракененская, буденновская, русские и орловские рысаки и другие, в том числе 5 пони шетлендской породы.

«Конечно, хочется обновить материально-техническую базу. Тогда мы сможем проводить соревнования более высокого уровня, еще лучше готовить спортсменов, работать с лошадьми более высокого класса - ведь они те же спортсмены, и создание хороших условий способствует тренировочному процессу», - рассказала директор детско-юношеской конно-спортивной школы Анастасия Дуняшкина.

Воспитанники школы входят в сборные команды Самарской области по конному спорту, становятся победителями и призерами соревнований разного уровня – от муниципальных до всероссийских.

Анастасия Силаева начала заниматься конным спортом, когда ей было 8 лет, с тех пор тренировки не прекращает. Сейчас спортсменке 16, она уже не раз становилась победительницей соревнований. Одно из последних ее достижений – 3 место на соревнованиях «Гордость России».

«Люблю животных, особенно лошадей – они грациозные, добрые, преданные. Благодаря конному спорту я стала более ответственной, ведь я отвечаю за себя и за животное, - рассказала Анастасия. - Я бы очень хотела, чтобы наша школа развивалась, расцветала, потому что дети, когда сюда приходят, меняются».

Как сообщил губернатору глава Красноярского района, сегодня школа нуждается в обновлении материально-технической базы. «Было большое количество обращений от жителей не только Красноярского района, но и соседних территорий по сохранению этой школы и ее дальнейшего развития. Сегодня конный спорт у нас набирает популярность. Особое внимание - развитию детского конного спорта», – рассказал Михаил Белоусов.

Также Михаил Белоусов отметил, что Красноярский район является лидером в регионе в отрасли коневодства. Так, двум хозяйствам на территории района - конезаводу «Самарский» и конному заводу «Ермак» - присвоен статус племенных организаций. Больше таких хозяйств в Самарской области нет.

Проект развития конно-спортивной школы, представленный главой Красноярского района, предусматривает не только модернизацию существующих сооружений школы, но и обустройство прилегающей территории, формирование аграрного-туристического комплекса на территории муниципалитета. В соответствии с концепцией, здесь могут появиться ферма по производству кумыса, верблюжья ферма, теплицы, контактный зоопарк, зона для семейного отдыха.

Михаил Белоусов выступил с инициативой реализовать этот проект в рамках государственно-частного партнерства. По словам главы муниципального образования, уже есть потенциальные инвесторы среди сельхозпроизводителей, работающих на территории района.

«Интересный проект. Хорошо, что уже есть уже осязаемые очертания, в том числе, расчет сметной стоимости, потенциальные партнеры. Это правильный подход, нужно идти в партнерстве, - поддержал инициативу губернатор. – Сегодня Красноярский район является центром конного спорта. Этим проектом надо заниматься предметно».

Заручившись поддержкой губернатора, глава района заверил, что в ближайшее время проведет переговоры с потенциальными инвесторами.

«Я готов в случае предварительной договоренности провести совместную встречу с инвесторами на территории района, на месте размещения школы. Проект в том виде, как он сейчас задуман, действительно имеет областное значение», - резюмировал Дмитрий Азаров.

 

Фото: Светлана Осьмачкина, Юлия Рубцова

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