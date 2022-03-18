Дмитрий Азаров о спецоперации на Украине: "Будущее страны зависит от нас"

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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров в прямом эфире проекта "Объясняем.рф" рассказал, как важно в тяжелый момент для всей страны объединиться, всецело поддержав Президента и российских военных.

- Будущее страны зависит от нас. От нашей консолидации в этот период и вокруг нашего лидера. Владимир Владимирович Путин, Президент страны, Верховный главнокомандующий, уже неоднократно очень подробно объяснял, почему мы вынуждены были принять эти решения, фактически по понуждению к миру, окончанию войны, которая идет 8 лет.

Дмитрий Азаров отметил, что всего за несколько часов до эфира общался с переселенцами из Донбасса, которые сейчас живут в Самарской области. Губернатор отметил: достаточно взглянуть в глаза этим людям и поговорить с ними, как становится очевидно: они многие годы жили на войне, которую не хотели замечать страны блока НАТО.

- Посмотрите в их глаза, где застыл ужас от потери родных и близких людей. Проговорите с ними. Они 8 лет живут под бомбежками и артобстрелами. Они теряют своих родных и близких, мужей, отцов, детей.

Губернатор Самарской области подчеркнул, что Владимир Путин уже не раз доходчиво объяснял, что все дипломатические возможности для урегулирования конфликта, для того, чтобы остановить геноцид русских на Донбассе, были исчерпаны. Дмитрий Азаров заявил, что все это время жителям ДНР и ЛНР хотелось малого - говорить на родном языке и самим выбирать себе власть. Но в ответ они получали неприкрытую агрессию, убийства мирных жителей. Поэтому российский народ не имел другого выхода, как заступиться за этих людей.



Кроме того, существовала и прямая угроза уже российским территориям.

- Мы сегодня проводим специальную операцию по денацификации и демилитаризации, для того, чтобы мир был на нашей земле. На земле России. Для того, чтобы не подвергалась угрозам жизнь россиян. Мы вынуждены были так действовать для того, чтобы война не пришла на нашу землю.