152

Губернатор Дмитрий Азаров начал оперативное совещание в Правительстве региона с минуты молчания по погибшим в Ижевске.

Глава региона дал поручение главам муниципалитетов, министерству образования и науки региона провести проверку защищенности образовательных учреждений области, работы всех систем.

- Главам муниципалитетов, министерству образования во взаимодействии с силами правопорядка обеспечить защиту объектов, провести все необходимые контрольные, проверочные мероприятия в течение суток, - поставил задачу Дмитрий Азаров.

Аналогичная работа будет проведена в отношении учреждений культуры, а также в местах массового пребывания людей.