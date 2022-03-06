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Дмитрий Азаров на совещании с вице-премьером внес предложения по функционированию экономики в период санкций  

6 марта 2022 17:18
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Дмитрий Азаров принял участие в совещании Заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко по вопросам функционирования экономики в период санкций.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании с главами регионов Приволжского федерального округа, которое провел Заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко. Оно было посвящено мерам поддержки, принимаемым для стабилизации социально-экономической ситуации в связи с введением санкций.  

В совещании приняли участие заместитель Полномочного представителя Президента РФ в Приволжском федеральном округе Алексей Кузьмицкий, а также  представители Минфина, Минэкономразвития, Минцифры и Координационного центра Правительства России.  

Как отметил вице-премьер, на базе Координационного центра ведется ежедневный мониторинг всех системообразующих предприятий, а также запасов, объемов продаж и цен на розничные социально-значимые товары. Это позволяет оперативно и объективно оценивать эффект, который санкции оказывают на экономику, и принимать оперативные действия для его минимизации.  

«Мы не останавливаем реализацию отобранных в рамках института кураторства приоритетных проектов и окружных инициатив. Наоборот, сейчас необходимо использовать вводимые Правительством краткосрочные инструменты для их ускорения. Наша с вами ключевая цель - продолжать исполнять взятые на себя обязательства – загружать экономику, непосредственно стройки. Предложения от субъектов по разработке дополнительных мер поддержки Правительством также будут рассмотрены. Для предприятий вводимые санкции должны стать возможностью расширения производств и выхода на российский рынок. Нам необходимо заполнять освобождающиеся ниши товарами собственного производства. У субъектов ПФО в этом отношении большой потенциал, здесь расположены крупные промышленные кластеры», - сказал Дмитрий Чернышенко. 

Вице-премьер также добавил, что регионам необходимо сейчас сформировать заявку на федеральные отраслевые заказы, а также на научные разработки. Ресурсы на них заложены в новую госпрограмму научно-технологического развития России. На ее реализацию ежегодно будет направляться свыше 1,2 трлн рублей. 

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Алексей Кузьмицкий отметил: «Вызовы, возникающие в условиях нарастания санкционного давления на нашу страну, несут значительные риски для всех отраслей экономики и уклада жизни людей. С другой стороны, данные вызовы можно и нужно рассматривать как окно новых возможностей, использовать как дополнительный импульс для развития и быть готовыми к любым сценариям изменения ситуации в будущем. Потенциал округа должен быть всецело задействован в сфере импортозамещения, с применением имеющихся компетенций в науке, образовании, промышленности, IT-сфере». 

Замполпреда акцентировал внимание на том, что основной объем практической работы должен проводиться на местах. И особое внимание необходимо уделять вопросам, которые наиболее чувствительны для людей и оказывают определяющее влияние на социальное самочувствие граждан. Важная составляющая – ускорение процедур межведомственного взаимодействия и координации действий федерального и регионального уровней власти.

На совещании главы регионов доложили о принимаемых на местах мерах поддержки бизнеса и озвучили предложения по решению наиболее существенных проблемных вопросов. 

Губернатор Самарской области обратил внимание на необходимость сдерживания роста цен на строительные материалы, по отдельным позициям возможно государственное регулирование. Ещё одно предложение касалось отрасли фармацевтики: производителям, работающим сегодня с европейскими поставщиками упаковки, нужно дать возможность заменять контрагентов без внесения изменений в нормативные документы. Также руководитель региона обратил внимание федерального правительства на возможность отсрочки ввода маркировки отдельных категорий продуктов питания. 

Кроме того, отметил Дмитрий Азаров, для развития логистических связей на восточном направлении важна поддержка строительства международного коридора «Европа - Западный Китай», крупнейшим объектом которого является мост через  Волгу и трасса в районе Тольятти. «Вы знаете, что мы реализуем проект строительства моста через Волгу и дороги "Обход Тольятти" на принципах государственно-частного партнёрства - строительная готовность составляет уже 45%. Его важно поддержать. Запуск объекта будет способствовать расшивке узких мест по логистике в восточном направлении», - отметил Дмитрий Азаров.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов предложил с учетом роста ключевой ставки ЦБ РФ предусмотреть льготные кредиты для системообразующих предприятий. Также для сохранения занятости в федеральном бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную занятость. 

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о формировании перечня комплектующих и оборудования импортного производства, которое необходимо замещать, а также предложил максимально снизить административную нагрузку на предприятия, которые готовы производить аналоги.  

 

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