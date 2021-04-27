Дмитрий Азаров: «Людям нужны конкретные, заметные результаты нацпроектов»

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Во вторник, 27 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел совещание с главами муниципальных образований по вопросам социально-экономического развития региона и выполнению задач, поставленных Президентом страны в Послании Федеральному Собранию.

Открывая совещание, губернатор поздравил глав районов и городов Самарской области с недавно прошедшим Днём местного самоуправления — самого близкого к жителям уровня власти, от успешной работы которого во многом зависит качество жизни людей.

«Желаю вам успехов в сложной, ответственной работе, которая предполагает ежедневный контакт с жителями района, города, конкретного поселения. Знаю по себе, насколько это непросто — выполнять важнейшие государственные задачи, которые масштабно реализуются сегодня благодаря нацпроектам на территории Самарской области и всей страны, при этом ежедневно помогать людям в решении различных проблем», — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Губернатор подчеркнул: сегодня местному уровню власти оказывается колоссальная поддержка со стороны Правительства РФ и Президента страны Владимира Путина. Федеральная поддержка позволяет решать многие вопросы, относящиеся к уровню полномочий муниципалитетов: ремонтировать дороги, приводить в порядок дворы и общественные пространства, вести переселение из ветхого и аварийного жилья.

«На прошлой неделе Президент страны Владимир Владимирович Путин обратился с Посланием Федеральному Собранию. В нем он обозначил и существующее положение дел, и ключевые задачи по основным сферам социально-экономического развития России. Это программный документ, определяющий наши с вами ориентиры работы в предстоящий период», — отметил глава региона.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что анализ исполнения плана предыдущего Послания Президента позволил убедиться в масштабе задач и решений, которые были реализованы всего лишь за год.

«По всем направлениям работы есть конкретные результаты, заметные для людей», — акцентировал внимание глава региона.

В своем Послании Президент сказал о том, что трудности, связанные с пандемией и напряженной текущей работой, не должны затенять стратегические задачи и цели, которые стоят перед каждым регионом.

Применительно к Самарской области это реализация комплексной Стратегии лидерства региона и стратегий социально-экономического развития каждого города и района, основанных на приоритетах национальных проектов.

«Жители абсолютно всех муниципалитетов ждут от нас дальнейшего выполнения поставленных задач и взятых на себя обязательств, ждут активного продолжения позитивных перемен в различных отраслях», — подчеркнул губернатор.

В ходе семинара руководители региональных министерств доложили о результатах работы по итогам прошлого года и указали главам муниципалитетов на проблемные моменты, на которые необходимо обратить внимание и установить персональную ответственность.

Дмитрий Азаров подчеркнул, что общий результат работы по национальным проектам, по достижению национальных целей в регионе зависит от каждого ведомства и каждого муниципалитета.

В качестве примера эффективности работы глава региона привёл покупку квартир для медицинских работников. В Сызрани власти организовали работу на высоком уровне, что позволило закупить для врачей, работающих в медицинских учреждениях города, 28 квартир. В Тольятти, напротив, несмотря на значительные средства, выделенные регионом, задача решена не столь эффективно.

«Здесь нет мелочей, важных и второстепенных направлений, объектов. Важно вообще личное внимание, вдумчивое отношение, искренняя забота о людях. Без этого добиваться результата невозможно», — акцентировал внимание губернатор.