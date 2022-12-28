Я нашел ошибку
Главные новости:
Пособие можно оформить на каждого ребенка в семье. Выплата назначается на год.
В Самарской области с 2023 года вводится Единое пособие на детей и беременных женщин
Прогулочная территория порадует жителей и гостей региона выставочными зонами и пространствами для активного отдыха и занятий спортом.
На стадионе «Солидарность Самара Арена» откроется новогоднее пространство
В настоящий момент известно об 1 пассажире, который обратился за медицинской помощью.
ДТП с пассажирским автобусом на Московском шоссе
Из них 363 — объекты двухлетнего цикла, где ремонт начался в 2022 году.
«Единая Россия»: В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ
Новые резиденты технопарка планируют реализовать проекты по разным направлениям.
Технопарк «Жигулевская долина» пополнился 11 новыми резидентами
Сенатор Российской Федерации от Самарской области Андрей Кислов поздравил земляков с наступающим Новым годом.
Андрей Кислов: "Пусть 2023-й год принесет нам новые победы"
Со всего региона на конкурс было подано более 200 заявок.
В Самарской области определили лучших специалистов по закупкам
А под окнами весёлое представление для ребят устроили клоуны «Живчики».
В Самаре деды Морозы взяли штурмом детскую больницу
Наверх
Самара  -7 °C, Тольятти  -7 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 69.93
1.48
EUR 74.18
1.56
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Деды Морозы сыграли с «Крыльями Мечты» на «Металлурге»
«Елка желаний»: в Самаре Дед Мороз специального назначения исполнил заветные мечты детей
В Сызрани Дед Мороз и Снегурочка вручили сладкие подарки детям сотрудников МЧС
Весь список
  • Персональные данные
Выборы в Самарской области Партийная жизнь

Дмитрий Азаров: комплексно решаем проблемы каждой школы, которая попала в программу капремонта

28 декабря 2022 16:29
33
Самарская область - среди лидеров по реализации программы капремонта школ, которая рассчитана на 5 лет.

Самарская область - среди лидеров по реализации программы капремонта школ, которая рассчитана на 5 лет, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании вместе с представителями Минпросвещения и депутатами Госдумы. Участники встречи подвели итоги первого года реализации программы.

Андрей Турчак отметил, что программа реализуется успешно. На сегодняшний день по 1274 объектам, которые ремонтировались за счет средств федерального бюджета работы полностью завершены. Среди регионов-отличников, показавших наилучшие результаты,  Турчак отметил в том числе и Самарскую область.Это мнение разделил и министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

Глава региона Дмитрий Азаров поделился опытом успешной реализации проектов по капитальному ремонту школ. Он отметил, что на 2022-2023 годы на проведение работ в учреждениях образования предусмотрено свыше 1,3 млрд рублей, в том числе 855 млн – средства федерального бюджета.

«В программу вошли здания 22 образовательных организаций в 14 муниципалитетах. Три здания имеют двухлетний цикл выполнения работ, во всех остальных 19 школах капитальный ремонт закончен в предусмотренные контрактом сроки. С 1 сентября текущего года там началось обучение детей», - отметил он.

Глава региона напомнил, что на территории области создан региональный штаб общественного родительского контроля. Родители активно привлекаются к реализации проектов с момента разработки проектно-сметной документации.

«Мы обсуждали с ними и согласовывали дизайнерские и другие проектные решения. Родители следили за ходом проведения ремонта, участвовали в приёмке выполненных работ. Также мы создали областное родительское собрание и через него координируем работу всех муниципалитетов», - отметил глава региона.

В рамках школьной системы образования во всех школах после капремонта открыты центры детских инициатив. Здесь также вместе с детьми, с родителями разрабатываются дизайн-проекты.

«Например, в малокомплектной школе села Самовольно-Ивановка, дизайн-проект разрабатывала выпускница школы, а ныне студентка Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна, в поселке Сургут был проведен конкурс детских рисунков под названием «Школа будущего» лучшая работа стала основой для оформления Центра детских инициатив», - рассказал Дмитрий Азаров.

Отдельно он отметил, что студенты шести колледжей Самарской области принимали участие в капитальном ремонте общеобразовательных организаций в составе студенческих строительных отрядов в летний период.

Кроме того,  в Самарской области реализуется региональный проект модернизации школьной системы образования, учитывающий дополнительные требования к объектам, вошедшим в программу. Это обеспечение требований антитеррористической защищенности, повышение квалификации педагогических работников, обновление фонда учебной литературы, благоустройство прилегающих территорий, ремонт дорог. Важно отметить, что Самарская область в этом году отремонтировала 712 километров дорог. Регион в третий раз за последние годы получил главную награду за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - диплом и символический каток.

«Все это комплексно решает вопросы каждой школы, которая попала в программу», - подчеркнул губернатор.

Говоря о планах на будущее, Дмитрий Азаров отметил, что в рамках дополнительного отбора заявок субъектов Российской Федерации для проведения капитального ремонта на 2023 год включены еще 2 объекта в селе Приволжье и городе Чапаевске.

«Регионом  направлена заявка на участие в отборе на предоставление субсидий на проведение капремонта и оснащения 82 зданий государственных муниципальных образовательных организаций в рамках программы на 2024-25 годы. Надеюсь, что отличников вы будете отдельно поддерживать и в первую очередь удовлетворять заявки», - обратился Дмитрий Азаров к Андрею Турчаку и Сергею Кравцову.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил обобщить успешные и уникальные практики, в том числе, взяв за основу опыт  Самарской области, чтобы тиражировать их в других регионах страны.

Дмитрий Азаров, пользуясь случаем, поздравил участников совещания с наступающим 2023  годом, пожелав однопартийцам «побед по всем фронтам».

Напомним, что программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в Народную программу партии и была инициирована Президентом страны Владимиром Путиным на съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование строительства новых школ в объёме 150 млрд рублей и 91,6 млрд рублей планируется потратить на капитальный ремонт школ, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

 

Фото:   пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"

Теги: Единая Россия

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Из них 363 — объекты двухлетнего цикла, где ремонт начался в 2022 году.
28 декабря 2022, 15:54
«Единая Россия»: В 2023 году по программе капремонта сдадут более 1,5 тысяч школ
Из них 363 — объекты двухлетнего цикла, где ремонт начался в 2022 году. Политика
91
А под окнами весёлое представление для ребят устроили клоуны «Живчики».
28 декабря 2022, 15:18
В Самаре деды Морозы взяли штурмом детскую больницу
А под окнами весёлое представление для ребят устроили клоуны «Живчики». Политика
149
Дмитрий Азаров поздравил с Новым годом детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей
27 декабря 2022, 12:33
Дмитрий Азаров поздравил с Новым годом детей-сирот и ребят, оставшихся без попечения родителей
Вечер завершился чаепитием. Политика
330
В центре внимания
За ленточку глава региона доставил все необходимое: от генераторов до продуктов питания.  
28 декабря 2022  14:56
Техника, которую привез губернатор Самарской области в зону СВО уже помогает бойцам в решении главной задачи 
249
в преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
28 декабря 2022  12:44
В преддверии новогодних праздников в Самаре преображаются фасады и витрины предприятий и организаций
157
Сегодня сразу 7 новых автомобилей скорой медицинской помощи отправится в Сызранскую центральную городскую и районную больницы.
27 декабря 2022  16:31
Губернатор Азаров в декабре передал 51 автомобиль в медучреждения Самарской области
472
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
27 декабря 2022  13:32
В Самаре выбрали мэра на следующие пять лет
441
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
27 декабря 2022  13:01
Стало известно, как будет работать общественный транспорт в Самаре в новогоднюю ночь
392
Весь список