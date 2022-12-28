Дмитрий Азаров: комплексно решаем проблемы каждой школы, которая попала в программу капремонта

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Самарская область - среди лидеров по реализации программы капремонта школ, которая рассчитана на 5 лет, отметил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Секретарь регионального отделения партии «Единая Россия», губернатор Самарской области Дмитрий Азаров принял участие в совещании вместе с представителями Минпросвещения и депутатами Госдумы. Участники встречи подвели итоги первого года реализации программы.

Андрей Турчак отметил, что программа реализуется успешно. На сегодняшний день по 1274 объектам, которые ремонтировались за счет средств федерального бюджета работы полностью завершены. Среди регионов-отличников, показавших наилучшие результаты, Турчак отметил в том числе и Самарскую область.Это мнение разделил и министр просвещения РФ Сергей Кравцов:

Глава региона Дмитрий Азаров поделился опытом успешной реализации проектов по капитальному ремонту школ. Он отметил, что на 2022-2023 годы на проведение работ в учреждениях образования предусмотрено свыше 1,3 млрд рублей, в том числе 855 млн – средства федерального бюджета.

«В программу вошли здания 22 образовательных организаций в 14 муниципалитетах. Три здания имеют двухлетний цикл выполнения работ, во всех остальных 19 школах капитальный ремонт закончен в предусмотренные контрактом сроки. С 1 сентября текущего года там началось обучение детей», - отметил он.

Глава региона напомнил, что на территории области создан региональный штаб общественного родительского контроля. Родители активно привлекаются к реализации проектов с момента разработки проектно-сметной документации.

«Мы обсуждали с ними и согласовывали дизайнерские и другие проектные решения. Родители следили за ходом проведения ремонта, участвовали в приёмке выполненных работ. Также мы создали областное родительское собрание и через него координируем работу всех муниципалитетов», - отметил глава региона.

В рамках школьной системы образования во всех школах после капремонта открыты центры детских инициатив. Здесь также вместе с детьми, с родителями разрабатываются дизайн-проекты.

«Например, в малокомплектной школе села Самовольно-Ивановка, дизайн-проект разрабатывала выпускница школы, а ныне студентка Самарского колледжа сервисных технологий и дизайна, в поселке Сургут был проведен конкурс детских рисунков под названием «Школа будущего» лучшая работа стала основой для оформления Центра детских инициатив», - рассказал Дмитрий Азаров.

Отдельно он отметил, что студенты шести колледжей Самарской области принимали участие в капитальном ремонте общеобразовательных организаций в составе студенческих строительных отрядов в летний период.

Кроме того, в Самарской области реализуется региональный проект модернизации школьной системы образования, учитывающий дополнительные требования к объектам, вошедшим в программу. Это обеспечение требований антитеррористической защищенности, повышение квалификации педагогических работников, обновление фонда учебной литературы, благоустройство прилегающих территорий, ремонт дорог. Важно отметить, что Самарская область в этом году отремонтировала 712 километров дорог. Регион в третий раз за последние годы получил главную награду за реализацию нацпроекта «Безопасные качественные дороги» - диплом и символический каток.

«Все это комплексно решает вопросы каждой школы, которая попала в программу», - подчеркнул губернатор.

Говоря о планах на будущее, Дмитрий Азаров отметил, что в рамках дополнительного отбора заявок субъектов Российской Федерации для проведения капитального ремонта на 2023 год включены еще 2 объекта в селе Приволжье и городе Чапаевске.

«Регионом направлена заявка на участие в отборе на предоставление субсидий на проведение капремонта и оснащения 82 зданий государственных муниципальных образовательных организаций в рамках программы на 2024-25 годы. Надеюсь, что отличников вы будете отдельно поддерживать и в первую очередь удовлетворять заявки», - обратился Дмитрий Азаров к Андрею Турчаку и Сергею Кравцову.

Секретарь Генерального совета партии «Единая Россия» Андрей Турчак предложил обобщить успешные и уникальные практики, в том числе, взяв за основу опыт Самарской области, чтобы тиражировать их в других регионах страны.

Дмитрий Азаров, пользуясь случаем, поздравил участников совещания с наступающим 2023 годом, пожелав однопартийцам «побед по всем фронтам».

Напомним, что программа капремонта школ, которую «Единая Россия» реализует вместе с Минпросвещения, входит в Народную программу партии и была инициирована Президентом страны Владимиром Путиным на съезде партии в 2021 году. В ней участвует почти 7300 школ. В федеральном бюджете предусмотрено финансирование строительства новых школ в объёме 150 млрд рублей и 91,6 млрд рублей планируется потратить на капитальный ремонт школ, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"