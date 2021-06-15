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Дмитрий Азаров и заместитель Генпрокурора РФ Николай Шишкин обсудили реализацию нацпроектов в Самарской области

15 июня 2021 21:07
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Губернатор подчеркнул, что Правительство Самарской области эффективно взаимодействует с правоохранительными органами и контрольно-надзорными ведомствами.

Во вторник, 15 июня, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Николай Шишкин во время встречи обсудили ряд вопросов социально-экономического развития региона.

В частности, речь шла о соблюдении трудовых, социальных и жилищных прав граждан, создании экологически безопасных условий для проживания в регионе. Кроме того, были затронуты вопросы реализации нацпроектов, которые успешно реализуются в Самарской области, и соблюдения бюджетного законодательства в этом направлении, а также другие значимые для региона темы.

Губернатор подчеркнул, что Правительство Самарской области эффективно взаимодействует с правоохранительными органами и контрольно-надзорными ведомствами, обеспечивая надлежащее исполнение взятых обязательств. «Наша задача состоит в том, чтобы опережающими темпами развивалась экономика нашего региона, чтобы жители губернии чувствовали заботу о себе и получали необходимую помощь, жили долго и счастливо. Именно на это и направлены национальные проекты, инициированные Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным. Они дают уникальный шанс многое сделать по обустройству родной земли», – подчеркнул Дмитрий Азаров.

Помимо этого, заместитель Генерального прокурора Российской Федерации провел совещание с руководителями правоохранительных органов Самарской области. Основное внимание было уделено вопросам борьбы с преступностью и коррупционными проявлениями, снижения административного давления на коммерческий сектор.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: Акценты В центре внимания Дмитрий Азаров Николай Шишкин реализация нацпроектов

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