Дмитрий Азаров и Владимир Гутенев обсудили итоги визита в регион Николая Патрушева

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В четверг, 24 июня, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров встретился с председателем комиссии Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса, первым заместителем председателя комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Владимиром Гутеневым.

Стороны обсудили итоги визита в регион Секретаря Совета безопасности Российской Федерации Николая Патрушева, который состоялся на минувшей неделе.

Напомним, Секретарь Совета безопасности РФ провел в Самаре совещание по вопросам экологической безопасности, а также вместе с Полномочным представителем Президента страны в Приволжском федеральном округе Игорем Комаровым ознакомился с работой крупнейших предприятий региона РКЦ «Прогресс» и «ОДК-Кузнецов».