Дмитрий Азаров и руководство ВЭБ.РФ обсудили проекты в сфере сжиженного природного газа

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В пятницу, 23 апреля, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. В столице он провел ряд встреч с федеральными министрами, руководителями госкорпораций и инвесторами по вопросам развития дорожно-транспортной инфраструктуры, спорта и внедрения в Самарской области инновационных проектов.

С руководством ВЭБ.РФ и АО «Промтехнологии» (входит в ГК «Ростех») глава региона обсудил возможность реализации в губернии проекта по созданию производственной и сбытовой инфраструктуры сжиженного природного газа (СПГ). Самарская область может стать первым регионом, где будет реализован высокоэкологичный проект, полностью соответствующий задачам по снижению вредных выбросов в атмосферу, отраженных в Послании Президента страны Владимира Путина Федеральному Собранию.

Проект подразумевает создание полноценной производственно-сбытовой цепочки: от строительства заводов по производству СПГ до оборудования специализированных заправок и обновления парка общественного транспорта с использованием экологически чистого топлива.

«В периметре ГК «Ростех» есть акционерное общество «Промтехнологии». Оно в состоянии произвести или выступить центром сборки специальных заводов по производству сжиженного природного газа и двух видов станций – стационарных и мобильных заправок автотранспорта, – пояснил первый заместитель председателя ВЭБ.РФ Александр Браверман. – Это обязательно скажется на экологии. Мы все позавчера внимательно слушали выступление Владимира Владимировича Путина, где вопросы экологии были отмечены как основные».

Александр Браверман отметил, что в качестве пилотного региона Самарская область выбрана не случайно: это регион-лидер в сфере реализации масштабных инфраструктурных проектов, у которого, к тому же, за последние три года сформировался успешный опыт сотрудничества с ВЭФ.РФ.

По поручению Дмитрия Азарова в Самарской области большое внимание уделяется вопросам экологии: системно ведется работа с промышленными предприятиями, которые являются потенциальными загрязнителями атмосферного воздуха, создан общественный экологический совет при Губернаторе, разрабатывается региональный экологический стандарт, ведется закупка общественно транспорта на газомоторном топливе, потому как именно выбросы наземного транспорта являются главными источниками загрязнений воздуха в крупных городах. Проект по созданию производственной и сбытовой инфраструктуры СПГ выведет работу региональной команды по улучшению экологической обстановки на новый уровень.

«ГК «Ростех» – стратегический партнер региона, у нас формируется стратегическое партнерство с ВЭФ.РФ и целый ряд проектов по масштабной трансформации экономики, – акцентировал внимание Дмитрий Азаров. – Уверен, что это может стать еще одним важным проектом».

Помимо СПГ разработок, на встрече также поднимался вопрос о совместной реализации проектов Самарской области и ВЭБ. РФ в сфере развития космоса и высоких технологий, научной коллаборации.

Фото: Юлия Рубцова