Дмитрий Азаров и Марк Курцер обсудили реализацию совместных проектов и перспективы сотрудничества

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В среду, 24 марта, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров провел встречу с генеральным директором, членом Совета директоров клиник «Мать и дитя» Марком Курцером. Стороны обсудили реализацию совместных проектов и направления дальнейшего сотрудничества.

ГК «Мать и дитя» в 2020 году не только оказывала медицинские услуги по основному профилю – планирование, ведение беременности, проведение процедур ЭКО и родовспоможение, но и активно включилась в борьбу с коронавирусной инфекцией. В начале пандемии по поручению губернатора Правительство области заключило соглашение с частными клиниками, в рамках которого они проводили и продолжают проводить тестирование на наличие инфекции, а также КТ-исследование по ОМС.

Также на встрече шла речь о деятельности крупнейшего в Поволжье многопрофильного центра компании – Клинического госпиталя ИДК. Напомним, что госпиталь, отрывшийся в Самаре три года назад, – один из крупнейших в регионе инвестиционных проектов в сфере медицины. Благодаря договоренностям, достигнутым с областным Правительством, в учреждении можно получить медпомощь, в том числе, по полису обязательного медицинского страхования. Генеральный директор компании отметил, что, несмотря на сложный 2020 год, инвестиционный проект госпиталя успешно развивается и показывает свою эффективность.

Кроме того, Дмитрий Азаров и Марк Курцер обсудили перспективные направления сотрудничества, касающиеся не только родовспоможения и помощи при бесплодии, но и оказания высокотехнологичной медицинской помощи в других сферах.