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Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили развитие ТОСЭР, моногородов и инвестиционную политику Самарской области

5 апреля 2021 21:42
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Кроме того, Глава региона и министр экономического развития затронули вопросы перспективного сотрудничества.

В понедельник, 5 апреля, Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров работает в Москве. Здесь он провёл ряд встреч с руководителями министерств и ведомств Правительства РФ, в ходе которых обсуждались ключевые вопросы в сфере здравоохранения, спорта и экономического развития губернии.

На встрече с министром экономического развития РФ Максимом Решетниковым Глава региона обсудил развитие ТОСЭР, моногородов, реализацию инвестиционных проектов. 

Одним из главных вопросов встречи стало развитие территории опережающего социально-экономического развития Чапаевск. 

«Я признателен министру экономического развития Максиму Геннадьевичу Решетникову за то, что так оперативно есть возможность обсудить очень важные проекты развития для нашего региона, - отметил по итогам встречи Дмитрий Азаров. - Мы подобрали целый ряд инвесторов для этой территории, требуется внести изменения в режим работы ТОСЭР, в том числе - дополнить эту площадку новыми ОКВЭДами (кодами экономической деятельности), чтобы новые инвесторы пришли в Чапаевск. Сегодня в ходе совещания Максим Решетников дал поручение, чтобы уже буквально в течение недели этот вопрос был решен».

Также Дмитрий Азаров и Максим Решетников обсудили участие региона в федеральной адресной инвестиционной программе (ФАИП). Самарская область - лидер в стране по темпам привлечения инвестиций. По поручению Губернатора регион активно работает над созданием благоприятного инвестклимата, и это приносит свои плоды: к примеру, в Национальном рейтинге АСИ Самарская область поднялась на 43 позиции – с 65 места в 2017 году до 22 – в прошлом. Участие региона в программе адресной инвестиционной поддержки даст дополнительный импульс реализации крупных инвестпроектов, в том числе в сфере здравоохранения. 

«Проектно-сметная документация по новым объектам здравоохранения готова, буквально в середине месяца наша заявка должна с одобрением выйти из министерства здравоохранения, и мы на опережение работаем уже с нашими коллегами из федерального Правительства, из министерства экономического развития РФ по подтверждению статуса этого проекта для вхождения в ФАИП и финансирования из федерального уровня, подтвердив со своей стороны все финансовые обязательства», - подчеркнул руководитель области.

Отдельное внимание на встрече было уделено развитию моногородов Самарской области: крупнейшего в стране моногорода Тольятти, а также Чапаевска и Новокуйбышевска. «Крайне важно, что те меры поддержки, которые сегодня осуществляет Фонд моногородов, в том числе по развитию инфраструктуры, сохранят свое действие при передаче полномочий Внешэкономбанку, институту развития, новому, кто будет вести эту тему», - акцентировал внимание Дмитрий Азаров.

Напомним, что данный вопрос в конце марта поднимался на встрече Губернатора и депутатов Госдумы, представляющих Самарскую область. Тогда депутаты отметили, что эта тема волнует все субъекты страны, где есть моногорода. И Самарская область - не исключение.

Кроме того, Глава региона и министр экономического развития затронули вопросы перспективного сотрудничества.

«Предварительно договорились о визите Максима Геннадьевича на территорию Самарской области и проведении межрегионального форума по важнейшим тематикам, по которым работаем сегодня в тесном взаимодействии с регионом», - резюмировал Дмитрий Азаров. 

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Комментарии

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Большое значение уделено созданию современной инфраструктуры для занятий футболом.
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