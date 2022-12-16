Директор «Русского дома» в ЦАР госпитализирован после покушения

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Директор «Русского дома» в Центральноафриканской Республике Дмитрий Сытый госпитализирован в Банги после покушения, сообщили РБК в пресс-службе российского посольства в этой стране.



«Гендиректор «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый госпитализирован в Банги после покушения. Сытый получил анонимную посылку, в которой содержалось взрывчатое вещество. При вскрытии посылка взорвалась», — сказали в пресс-службе.



«Состояние здоровья Дмитрия Сытого тяжелое, он получил контузию, потерял много крови, но угрозы жизни нет», — утончили в пресс-службе посольства России в ЦАР.





Фото: соцсети