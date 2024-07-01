Детский отдых, работа управляющих компаний и безопасность жителей: в Правительстве региона состоялось оперативное совещание

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В понедельник, 1 июля, в Правительстве региона состоялось еженедельное оперативное совещание.

С первых минут врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев обратил внимание участников на принятые на минувшей неделе важнейшие решения: «В первую очередь они касаются принятия поправок в бюджет Самарской области. Мы с вами нашли возможность выделить дополнительно порядка 21 млрд. рублей на социально-экономическое развитие. Здесь предстоит большая работа каждого из главных распорядителей бюджетных средств, каждого из муниципальных образований».

Руководитель области отметил, что все поправки в бюджет призваны улучшить качество жизни граждан, и поручил дополнительно проанализировать каждое из направлений, а системные вопросы включить в программу развития Самарской области на ближайшие 5 лет.

«Хочу призвать каждого из вас очень внимательно отнестись к этому вопросу. Программу развития мы должны утвердить до конца месяца», — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Одной из обсуждаемых тем стала безопасность жителей области. Врио начальника ГУ МЧС России по Самарской области Алексей Степанов доложил об обстановке на территории региона.

Говоря о пожарной безопасности, Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов выстроить активное взаимодействие с добровольными пожарными дружинами.

«Если есть машина, то в добровольной дружине должен быть не один водитель, а несколько, – акцентировал внимание глава региона. – Это исключительно вопрос организации работы».

Особую актуальность в летний период приобретает тема отдыха горожан вблизи водоемов. Неделю назад глава региона поставил задачу главам муниципальных образований составить список с объективным количеством мест, где купаются местные жители. Однако большинство муниципалитетов с поставленным поручением не справились.

«Я хочу понять, почему? Где мы не так друг друга поняли? Однозначно все сказали, поручение есть – протокольное. Речь идет о жизнях людей», – обратился Вячеслав Федорищев к участникам оперативного совещания, поручив разобраться в ситуации.

Руководитель региона призвал жителей и гостей губернии купаться только на оборудованных пляжах.

Еще одним обсуждаемым вопросом стала летняя оздоровительная кампания, которая стартовала 1 июня.

Заслушав доклад врио министра социально-демографической и семейной политики Самарской области Регины Воробьевой, Вячеслав Федорищев поинтересовался, сколько льготных путевок в лагеря выдано в области в этом году, отметив, что поступает много обращений от граждан в связи с тем, что не успели подать заявку.

Путевки в лагеря бронируются через региональный портал suprema63.ru. Руководитель профильного ведомства пояснила, что желающих в три раза больше, чем размещено путевок на сайте. Бронирование открывается одновременно для всех, и получает ее тот, кто быстрее отправит заявку.

«Так не пойдет, эта система несправедлива. Вы должны найти решение», – резюмировал руководитель области. Глава региона поручил уже в следующем году на 10 тыс. увеличить количество льготных путевок, и в течение пяти лет полностью закрыть потребность всех желающих отдохнуть в детских оздоровительных лагерях.

В ходе доклада врио руководителя государственной жилищной инспекции Самарской области Виктории Катковой о рейтинге управляющих компаний на территории региона Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на необходимости их качественной работы: «Так много «распыленных» управляющих компаний с отсутствием компетенций и навыков работы быть не должно вообще».

В рейтинге управляющих компаний за прошлый год представлено 360 организаций. Работу 32-х управляющих компаний оценили на «хорошо», еще 24-х на «удовлетворительно» с учетом имеющихся замечаний, а работа 304 компаний не устраивает жителей – они попали в «красную зону» рейтинга.

Большое количество обращений граждан, поступающих в адрес главы региона, касаются работы УК. Вместе с тем одним из действенных методов в их оценке является анкетирование жителей.

Вячеслав Федорищев поставил задачу профильному ведомству обеспечить размещение на оборотной стороне квитанции QR-кода, ведущего на сайт с опросом о качестве услуг управляющей компании, а также информации об анкетировании.

В завершение совещания участники рассмотрели обращения граждан.

Фото: скриншот видео