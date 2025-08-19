Депутат Сергей Боярский предложил проверять людей на иностранное влияние за критику мессенджера MAX

232

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призвал проверять на иностранное влияние людей, которые критикуют мессенджер MAX, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Абзац".

Поводом для проверки может стать публичная и неоправданная критика приложения.

"Надо, конечно, рассматривать каждый случай отдельно. Но безусловно, проверять нужно. Не исключаю возможности, что те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать. Лично я не вижу большой волны негатива. На мой взгляд, наоборот, Max уверенно идет вперед. Проводятся обновления, у него появляются новые функции, новые возможности. И все больше людей скачивают это приложение", - Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информполитике.

Депутат добавил, что иногда MAX критикуют блогеры с большой аудиторией, которые даже не скачали приложение.