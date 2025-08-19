Депутат Сергей Боярский предложил проверять людей на иностранное влияние за критику мессенджера MAX

Я нашел ошибку
Главные новости:
День ООПТ отметили в Ботаническом саду в Самаре.
Самарская область отметила День особо охраняемых природных территорий региона
Предлагается разделить прилегающую территорию на функциональные зоны.
В Самаре разработают дизайн-проект благоустройства территории у Дворца легкой атлетики на ул. Физкультурной
Будьте внимательны и осторожны! При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните 112.
Ночью 20 августа в северных районах Самарской области ожидается гроза, ливень, шквалистый ветер
И ожидает получение нового оборудования на общую сумму 23,67 млн.руб. (из федерального бюджета – 19,58 млн.руб., из регионального – 2,67 млн.руб.).
САТОБ стал в 2025 году участником нацпроекта «Семья»
Леонид Слуцкий: около трети россиян живут на доходы ниже указанного уровня, а минимальный набор товаров и услуг составляет порядка 20 тыс. рублей.
Россиян с доходом ниже 30 тыс. рублей предложили освободить от НДФЛ
Владимир является ведущим артистом театра драмы, постоянно занят в текущем репертуаре, пользуется большим авторитетом у своих коллег и огромной популярностью у публики.
Заслуженный артист Самарской области Владимир Сапрыкин награжден медалью «За труды в культуре и искусстве»
Документ направлен на развитие системы непрерывного профессионального развития медицинских кадров региона, повышение квалификации среднего медицинского персонала и укрепление кадрового потенциала отрасли.
Минздрав СО подписал соглашение с областной организацией медицинских сестер
На занятие приглашают всех желающих.
Центр поиска пропавших людей региона проведет полевое практическое занятие
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 80.43
0.41
EUR 94.09
0.38
Сборная региона принимает участие в физкультурном мероприятии ПФО - Кубке защитников Отечества.
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Депутат Сергей Боярский предложил проверять людей на иностранное влияние за критику мессенджера MAX

19 августа 2025 15:57
232
Поводом для проверки может стать публичная и неоправданная критика приложения.

Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский призвал проверять на иностранное влияние людей, которые критикуют мессенджер MAX, сообщает iphones.ru со ссылкой на "Абзац".

Поводом для проверки может стать публичная и неоправданная критика приложения.

"Надо, конечно, рассматривать каждый случай отдельно. Но безусловно, проверять нужно. Не исключаю возможности, что те же самые силы, которые пытаются обманывать наших людей, не заинтересованы в оттоке наших граждан с двух иностранных платформ, через которые они привыкли работать. Лично я не вижу большой волны негатива. На мой взгляд, наоборот, Max уверенно идет вперед. Проводятся обновления, у него появляются новые функции, новые возможности. И все больше людей скачивают это приложение", - Сергей Боярский, глава комитета Госдумы по информполитике.

Депутат добавил, что иногда MAX критикуют блогеры с большой аудиторией, которые даже не скачали приложение. 

Первым и одним из важнейших вопросов повестки стали кадровые решения и вопросы трудовой дисциплины.
18 августа 2025  17:45
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в региональном правительстве
459
В Самарской области отменили региональные налоги для разработчиков БАС и их компонентов, включая сферу гейминга и образовательных технологий.
18 августа 2025  17:11
Эксперты оценили инициативу самарского губернатора по обнулению налогов для разработчиков БАС
462
В Самаре проходит фестиваль
17 августа 2025  12:35
В Самаре проходит фестиваль "Пластилиновый дождь": ФОТО
830
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
17 августа 2025  10:59
Вячеслав Федорищев поздравил работников и ветеранов авиации с Днем воздушного флота
646
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
16 августа 2025  12:26
Стало известно, когда достроят второй тоннель для «Театральной» в Самаре
750
Весь список