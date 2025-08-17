Депутат Матвеев предложил собирать биоматериал у мигрантов для защиты женщин от насилия

198

Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, поэтому бороться с этими преступлениями можно только с помощью ужесточения ответственности и сбора генетического материала у иностранцев при въезде в Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Очень много мигрантов, которые совершают половые преступления против женщин и детей в России, имеют семьи. Может быть, это для кого-то будет откровением: преступления они совершают из-за своего уровня культуры и презрения к местному населению, в частности, к российским женщинам», — сказал он.

Матвеев поддержал предложение лидера фракции СЗРП Сергея Миронова запретить трудовым мигрантам привозить с собой семьи, однако отметил, что для этого нужно разработать конкретный юридический механизм, поскольку у России со странами Средней Азии и Закавказья есть межгосударственные соглашения.

Депутат напомнил, что в России находится много мигрантов, которые не работают, а большинство детей иностранцев «предоставлены сами себе», что приводит к росту криминала.

Фото: pxhere.com