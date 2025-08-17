Я нашел ошибку
Главные новости:
Цель Всероссийской акции «Ночи кино» - популяризация лучших фильмов отечественного кино, воспитание эстетических чувств подрастающего поколения, дальнейшее развитие российского кинематографа.
«Ночь кино»: 23 августа в КТ «Художественный» можно бесплатно посмотреть самые кассовые отечественные фильмы 2024-25 годов
 Первые места среди женщин и среди мужчин заняли команды Самарской области.
Самарцы - чемпионы России по марафонскому бегу
В следующем туре тольяттинцы 24 августа сыграют в гостях с ЦСКА.
"Оренбург" обыграл "Акрон" в матче РПЛ
В Самаре ночью +15, +17°С, днем +28, +30°С.
18 августа в регионе местами кратковременный дождь, гроза, до +30°С
Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, заявил депутат.
Депутат Матвеев предложил собирать биоматериал у мигрантов для защиты женщин от насилия
Так, логисты и закупщики могут зарабатывать более 1 млн в месяц.
Россиянам рассказали, в каких сферах зарплаты достигают миллиона и выше
Самое масштабное беговое событие региона проходит под лозунгом «Бегу, потому что люблю».
17 августа в Самаре проходит 8-й Самарский международный марафон
Тольяттинец отдал мошеннику 53 тысячи за инструмент
В Самаре в акватории Серной Воложки прошли чемпионат и первенство Самарской области по серфингу
Ирина Калягина приняла участие в открытии выставки «На велосипеде в космос»
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Депутат Матвеев предложил собирать биоматериал у мигрантов для защиты женщин от насилия

17 августа 2025 16:03
198
Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, заявил депутат.

Мигранты насилуют русских женщин из-за презрения к ним и уровня своей культуры, поэтому бороться с этими преступлениями можно только с помощью ужесточения ответственности и сбора генетического материала у иностранцев при въезде в Россию. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«Очень много мигрантов, которые совершают половые преступления против женщин и детей в России, имеют семьи. Может быть, это для кого-то будет откровением: преступления они совершают из-за своего уровня культуры и презрения к местному населению, в частности, к российским женщинам», — сказал он.

Матвеев поддержал предложение лидера фракции СЗРП Сергея Миронова запретить трудовым мигрантам привозить с собой семьи, однако отметил, что для этого нужно разработать конкретный юридический механизм, поскольку у России со странами Средней Азии и Закавказья есть межгосударственные соглашения.

Депутат напомнил, что в России находится много мигрантов, которые не работают, а большинство детей иностранцев «предоставлены сами себе», что приводит к росту криминала.

 

Фото:   pxhere.com

 

