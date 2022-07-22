Депутат Государственной Думы Виктор Казаков вручил орден Мужества родителям солдата

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Депутат Государственной думы Виктор Казаков и глава Кошкинского района Юрий Горяинов вручили государственную награду, выразили соболезнования родным и пообщались с матерью Дениса Мадюкова, погибшего в ходе спецоперации.

«Четыре человека из нашего района погибло в ходе спецоперации. Денис Мадюков был представлен к высокой государственной награде. Мы скорбим вместе с родными об этой утрате и гордимся его героизмом и верностью служению Родине», - рассказал глава района, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Юрий Горяинов

"Орден мужества - это большая награда. Конечно, она несоизмерима с той утратой, которую Вы понесли, но это большая память. Спасибо Вам за воспитание сына", - отметил депутат Госдумы Виктор Казаков.

Председатель Общества ветеранов Григорий Шабалов подчеркнул, что задача ветеранской организации - сделать все, чтобы вклад таких ребят, как Денис, никогда не забывался.

«Важно, чтобы молодое поколение понимало важность того, что сейчас происходит». – резюмировал он.

Напомним, что прощание с Денисом Мадюковым состоялось в деревне Лузановка Кошкинского района в конце мая. Он погиб, исполняя свой воинский долг при проведении специальной операции и награжден орденом Мужества посмертно Указом Президента Российской Федерации, сообщает пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР".

Фото: пресс-служба Самарского регионального отделения Партии "ЕР"