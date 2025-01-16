Депутат Госдумы предложил запретить детям до 14 лет пользоваться соцсетями

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Для защиты детей до 14 лет от всех опасностей в интернете можно ввести возрастной ценз для пользования соцсетями, заявил РИА Новости депутат Госдумы Амир Хамитов ("Новые люди").

Хамитов отметил, что социальные сети из инструмента общения порой превращаются в инструмент деструктивной пропаганды, и взрослый человек может фильтровать информацию и выбирать достоверные источники, а вот ребенок такой внутренней защиты пока еще не имеет.

"Не секрет, что именно в соцсетях ищут своих жертв педофилы и другие извращенцы, именно там ведется и антироссийская пропаганда, там же вербуют в свои ряды и приверженцы деструктивных культов. А бездумные поборники так называемых "свобод" либо не хотят понимать всей серьезности ситуации, либо сами – осознанно или нет – действуют в интересах врагов наших детей", - добавил парламентарий.

По его словам, идея введения таких ограничений имеет много преимуществ, и полезную и нужную информацию ребенок может получить и из других источников – например, образовательных ресурсов и книг, а всему "информационному мусору", который может только навредить формирующейся психике, необходимо поставить мощный заслон. Хамитов считает, что, в конце концов, именно взрослые в ответе за то, какими будут новые поколения жителей России.