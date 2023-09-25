Депутат Госдумы Андрей Парфенов поздравил Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора

189

Парфенов Андрей Борисович, депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, член Комитета Государственной Думы по региональной политике и местному самоуправлению поздравляя Дмитрия Азарова с вступлением в должность губернатора Самарской области, отметил такое важное качество главы региона как умение выстраивать четкую работу всей команды.

"Есть выражение «Один в поле не воин», и именно способность формировать команду из энергичных людей из различных сфер, компетенций и профессий, которые могут и хотят работать, открывает возможности для развития региона. Безусловно, это важное профессиональное качество губернатора. Важным фактором является также его внимание к вопросу развития местного самоуправления, потому что именно местная власть - самый близкий к жителям уровень власти. И Дмитрий Игоревич, имевший опыт работы главой Самары, одного из крупнейших городов России, понимает, как должна работать власть на местах. Сегодня возглавляя регион, Дмитрий Игоревич понимает, как направлять глав, депутатов, выстраивать эффективную работу на всех уровнях. Я неоднократно присутствовал на совещаниях Губернатора с муниципальными главами и депутатами. И это всегда не просто отчет о проделанной работе, это серьезный, предметный разговор, где подробно разбираются вопросы социально-экономического развития того или иного муниципалитета, вопросы, волнующие жителей. Он как руководитель спрашивает со всей строгостью. И всегда подкупает, что Дмитрий Игоревич погружен во все процессы, болевые точки каждой конкретной территории. Это серьезная работа руководителя области, которая позволила и позволит в дальнейшем развиваться региону».