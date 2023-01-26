Депутат ГД от Крыма Шеремет предложил изменить статус СВО из-за поставок танков Киеву

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Депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет предложил изменить статус специальной военной операции (СВО) на фоне решений правительств США и Германии поставить танки Украине. Его слова приводит РИА Новости.

По информации агентства, Шеремет не уточнил, на какой именно статус он предлагает изменить статус СВО. Но он подчеркнул, что нельзя допустить переброску летального оружия на Украину.

«Считаю, что сегодня стоит обсудить вопрос изменения статуса спецоперации на Украине, с учетом новых вызовов, стоящих перед нашей страной. Происходящие события уже вышли за рамки обычного военного конфликта. Изменение статуса спецоперации позволит перевести экономику страны на военные рельсы и мобилизовать все ресурсы для общей победы», — пояснил депутат.