Депутат-единоросс из Самары вошла в число самых активных пользователей приложения «ВВЕРХ» в стране

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Директор самарской гимназии № 3, депутат регионального парламента Светлана Ильина приняла участие во встрече лидеров партийного мобильного приложения.

Руководитель центрального исполкома «Единой России» Александр Сидякин встретился с самыми активными пользователями приложения «ВВЕРХ». Участники встречи обсудили итоги работы за год, а также вопросы реализации партийных проектов и народной программы партии c помощью этого приложения.

Самарский депутат Светлана Ильина оказалась в числе 14 человек со всей страны. За это время она создала более 800 отчётов по различным событиям, добрым делам. Светлана начала пользоваться этой интернет-платформой во время предварительного голосования и стала одним из самых активных пользователей «ВВЕРХ» во время предвыборной кампании.

«Помните, как во время предвыборной кампании вы все мне помогали, выполняя задания из мобильного приложения «ВВЕРХ» и внося предложения в Народную программу? Тогда, благодаря общим усилиям, команда Самарской области смогла резко выбиться в лидеры. Вчера в Центральном Исполнительном комитете партии «Единая Россия» прошло награждение лидеров общероссийского рейтинга партийного приложения «ВВЕРХ». Благодаря вашей поддержке, мои дорогие друзья, я оказалась в числе 14 человек из разных регионов нашей страны, присутствовавших на мероприятии. Большое вам спасибо за нашу совместную работу!», - написала Светлана Ильина в своем инстаграм-аккаунте после встречи.

В 2022 году планируется обновление приложения и создание партийной DMP-платформы для продвижения малых дел активистов партии, образовательной онлайн-платформы по методикам Высшей партийной школы, а также корпоративной системы лояльности для пользователей приложения. Также рассматривается возможность реализации партийных проектов и народной программы партии c помощью этого приложения.

Отметим, что с момента запуска в приложении зарегистрировались уже более 280 тысяч пользователей, в том числе свыше 47 тысяч депутатов всех уровней. Активисты и сторонники партии за время работы мобильного приложения «ВВЕРХ» совершили более 2,5 млн социально значимых дел. Пользователями мобильного приложения являются активисты и сторонники Партии «Единая Россия».